मॅच-फिक्सिंग प्रकरणात ITIA ची मोठी कारवाई! सर्बियन खेळाडू 2050 पर्यंत बॅन
क्रीडा जगताची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. सर्बियन टेनिसपटू स्टीफन मिलिसेविचवर 2050 पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
Published : October 16, 2026 at 12:58 PM IST
नवी दिल्ली Stefan Milicevic Ban : क्रीडा जगताची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. सर्बियन टेनिसपटू स्टीफन मिलिसेविचवर 2050 पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. त्याच्यावर मॅच-फिक्सिंगचे गंभीर आरोप आहेत आणि इतर खेळाडूंना एका भ्रष्ट नेटवर्कमध्ये सामील करुन घेतल्याचाही आरोप आहे. गुरुवारी, आंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटिग्रिटी एजन्सीनं (ITIA) स्टीफनवर 24 वर्षांची बंदी आणि 70,000 अमेरिकन डॉलर्सचा दंड ठोठावल्याची घोषणा केली.
सामने फिक्स केल्याचा आरोप : स्टीफन मिलिसेविचवर सहा सामने फिक्स केल्याचा आरोप आहे, त्यापैकी पाच सामन्यांमध्ये तो खेळला होता. तो 2022 ते 2024 दरम्यान आणखी सहा सामने फिक्स करण्याची योजना आखत होता. मिलिसेविचनं ऑगस्ट 2013 मध्ये आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च रँकिंग (1338) गाठलं होतं. त्याच्यावर इतर खेळाडूंना मॅच-फिक्सिंग नेटवर्कमध्ये सामील करुन घेण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप आहे.
Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis' anti-corruption rules. https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026
ITIA नं घातली 24 वर्षांची बंदी : 2026 मध्ये, ITIA नं या प्रकरणाची चौकशी केली, परंतु ITIA नं सात वेळा प्रयत्न करुनही मिलिसेविचनं चौकशीत भाग घेतला नाही किंवा सहकार्य केलं नाही. 24 सप्टेंबर रोजी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, या टेनिसपटूला गंभीर गैरवर्तणुकीच्या गुन्ह्याची नोटीस बजावण्यात आली. मिलिचेविचनं त्याला प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी नियमांनुसार, आयटीआयएनं (ITIA) खेळाडूवर 24 वर्षांची बंदी घातली आहे.
2050 पर्यंत खेळू शकणार नाही क्रिकेट : 29 वर्षीय स्टीफन मिलिचेविच आता 2050 पर्यंत टेनिस खेळू शकणार नाही. त्याला 70,000 डॉलर्सचा दंडही ठोठावण्यात येईल. ही बंदी 9 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल आणि ऑक्टोबर 2050 पर्यंत चालेल. स्टीफन यापुढं टेनिस खेळू किंवा त्याचं प्रशिक्षण देऊ शकणार नाही. इतकंच नाही, तर एटीपी (ATP) आणि डब्ल्यूटीए (WTA) सह कोणत्याही राष्ट्रीय टेनिस संघटनेद्वारे आयोजित स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास त्याला मनाई असेल.
🚨 24-YEAR BAN! Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended until October 2050 and fined $70,000 by the ITIA for serious anti-corruption violations. He was charged with fixing 6 matches and attempting to manipulate 6 more between 2022 and 2024, while also recruiting other players into a match-fixing network.— First Serve (@1st_serve_news) October 15, 2026
त्याच्या आधी, फ्रान्सच्या क्वेंटिन फोलिएटला अशाच प्रकारच्या शिक्षेचा सामना करावा लागत आहे. तो देखील मॅच-फिक्सिंगसाठी दोषी आढळला होता आणि डिसेंबर 2025 मध्ये त्याच्यावर 20 वर्षांसाठी त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली होती. फोलिएटनं टेनिसमध्ये मोठी प्रतिष्ठा मिळवली होती आणि 2022 मध्ये 488 व्या क्रमांकावर पोहोचून आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च रँकिंग गाठलं होतं.
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