पोलीस निरीक्षक संदीप गुरमे एक दोन नव्हे तर तिसऱ्यांदा बनले आयर्नमॅन; खडतर स्पर्धा जिंकल्यानंतर म्हणाले...

जालना पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या संदीप गुरमे यांनी एक दोन नाही तर तीन वेळा आयर्नमॅन स्पर्धा पूर्ण केली आहे.

पोलीस निरीक्षक संदीप गुरमे एक दोन नव्हे तर तिसऱ्यांदा बनले आयर्नमॅन
Published : November 28, 2025 at 10:39 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर Ironman Sandip Gurme : आयर्नमॅन स्पर्धा पूर्ण करणं आव्हानात्मक मानलं जातं, मात्र जालना पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या संदीप गुरमे यांनी एक दोन नाही तर तीन वेळा ही स्पर्धा पूर्ण केली असून अशी कामगिरी करणारे ते देशातील पहिले पोलीस अधिकारी ठरले आहेत. व्हिएतनाममधील फुकॉक इथं झालेल्या आयर्न मॅन स्पर्धेत 6 तास 59 मिनिटं 50 सेकंद असा वेळ नोंदवत त्यांनी ही स्पर्धा सलग तिसऱ्यांदा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. ज्यामध्ये समुद्रात दोन किलोमीटर पोहणे (52.23 मिनिटं) , 90 किलोमीटर सायकलिंग (3 तास 21 मिनिटं) आणि 21 किलोमीटर धावणे (2 तास 34 मिनिटे 29 सेकंद) ही कामगिरी त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केली. या कामगिरीमुळं पोलीस दलासह सर्वत्र त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून सध्या मी 54 वर्षांचा असून वयाच्या किमान 65 वर्षापर्यंत प्रत्येक वर्षी स्पर्धेत उतरण्याचा निर्धार संदीप गुरमे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.

आधी दोन वेळा पूर्ण केली स्पर्धा : जगभरातील अत्यंत कठीण स्पर्धांमध्ये आयर्न मॅन या स्पर्धेचा समावेश होत असतो. ऍथलेटच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांचा कस पाहणारी ही स्पर्धा खूप कमी स्पर्धक पूर्ण करु शकतात. अशी ही स्पर्धा जालना येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप गुरमे यांनी आतापर्यंत तीन वेळेस पूर्ण केली आहे. महाविद्यालयीन काळात ते गुणवत्ताप्राप्त एनसीसी कॅडेट होते. अ‍ॅथलेटिक्सची त्यांची आवड त्यांनी बालपणापासून जपलेली आहे. निर्व्यसनी व शाकाहारी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या संदीप गुरमे यांनी विरळ ऑक्सिजन असलेल्या मनाली 4000 फूट उंची ते लेह लडाख खारदूगला 18 हजार फूट उंचीवर 550 किमी सायकलिंग करण्याचा विक्रम 2019 मध्ये नोंदवला आहे. त्यानंतर त्यांनी सन 2022 आणि 2023 मध्ये सलग दोन वर्षे इस्टोनिया मधील टल्लीन येथील स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन आयर्न मॅन किताब पटकावला होता.

व्यस्त जीवनशैलीत जपला छंद : पोलीस म्हणलं की त्यांचं जीवन सतत व्यस्त असल्याचं पाहायला मिळतं. कधी नेत्यांचा पोलीस बंदोबस्त तर कधी गुन्ह्यांचा माग काढताना असणाऱ्या व्यस्ततेमुळं पोलीस कर्मचारी असो की अधिकारी आपला छंद जोपासू शकत नाही. मात्र संदीप गुरमे यांनी त्यातूनही मार्ग काढून आरोग्यासाठी वेळ काढण्याचा निर्धार केला. दवाखान्यात जाण्याऐवजी व्यायाम किंवा शारीरिक श्रम करणं पसंत केलं. रोज पहाटे पाच वाजता उठून सायकलींग, स्विमिंग, रनिंग सराव ते करतात, रोज आपल्या आरोग्यासाठी दोन ते तीन तास दिले तर दवाखान्याचा खर्च लागणार नाही, त्यामुळं शारीरिक श्रम करा असा संदेश त्यांनी पोलीस दलातील आपल्या सहकाऱ्यांना दिला.

पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांची आरोग्याबाबत जागरुकता : वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप गुरमे यांनी आरोग्याबाबत अधिक जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य किती महत्वाचं याबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. शहरात होणाऱ्या मॅरेथॉन स्पर्धांमध्ये पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहभाग नोंदवण्यास सुरुवात केली. आज अनेक सहकारी आरोग्याविषयी गंभीर झाले असून अनेक जण व्यसनापासून परावृत्त झाले तर काही मधुमेह असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या औषधी घेण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. सर्वांनाच आरोग्याची काळजी घेण्याचा संदेश देण्याचा निर्धार असल्याचं संदीप गुरमे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.


