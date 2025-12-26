याला म्हणतात प्रमोशन...! पहिल्या डावात 11व्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूला थेट सलामीला पाठवलं
बॉक्सिंग डे कसोटीच्या दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाकडून स्कॉट बोलँडनं फलंदाजीची सुरुवात केली. तो पहिल्या डावात 11व्या क्रमांकावर आला होता.
मेलबर्न Scott Boland Creats Unique Record : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील बॉक्सिंग डे कसोटीचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर होता. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाचा संघ फक्त 152 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर इंग्लंडचे फलंदाज अपयशी ठरले आणि त्यांना फक्त 110 धावाच करता आल्या. ऑस्ट्रेलियाचा कॅमेरॉन ग्रीन धावबाद झाला. त्याच्याशिवाय इतर सर्व 19 बळी जलद गोलंदाजांनी घेतले. बॉक्सिंग डे कसोटीच्या पहिल्या दिवशी स्कॉट बोलंडनं ऑस्ट्रेलियाकडून डावाची सुरुवात केली.
11व्या क्रमांकानंतर बोलंड सलामीला : ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज स्कॉट बोलंडनं पहिल्या डावात 11व्या क्रमांकावर फलंदाजी केली. तो जोश टंगच्या चेंडूवर हॅरी ब्रूकनं झेलबाद झाला. तरीही, बोलंडनं दुसऱ्या डावात डावाची सुरुवात केली आणि एक चौकार मारला. बोलंडनं 119 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत आणि कधीही डावाची सुरुवात केली नाही. तो नेहमीच 10 किंवा 11 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो.
बोलंडनं डावाची सुरुवात का केली? : बॉक्सिंग डेच्या पहिल्या दिवशी खेळ संपण्यापूर्वी इंग्लंडचा डाव संपला. ऑस्ट्रेलियाला एक षटक फलंदाजी करावी लागली. कर्णधार स्टीव्ह स्मिथनं ट्रॅव्हिस हेडसह स्कॉट बोलँडला नाईट वॉचमन म्हणून पाठवलं. त्यानं स्ट्राईक घेतला आणि कोणासाठी तरी विकेट वाचवली. षटकातील शेवटच्या चेंडूनं त्याच्या बॅटची धार लागली आणि त्यानं चौकार मारला. ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या पहिल्या डावात 152 धावा केल्या. इंग्लंडला फक्त 110 धावा करता आल्या.
जॅक लीच आणि ग्रॅम स्मिथ देखील यादीत : इंग्लंडचा जॅक लीच हा एकाच कसोटीत 11व्या क्रमांकावर आणि पहिल्या क्रमांकावर डावाची सुरुवात करणारा शेवटचा खेळाडू आहे. 2019 मध्ये, लीच आयर्लंडविरुद्धच्या कसोटीच्या पहिल्या डावात 11व्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला. दुसऱ्या डावात, तो नाईट वॉचमन म्हणून आला आणि 92 धावा करत डावाची सुरुवात केली. 2009 मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेचा ग्रॅम स्मिथ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सिडनी कसोटीच्या पहिल्या डावात डावाची सुरुवात केली. फलंदाजी करताना तो निवृत्त झाला. दुसऱ्या डावात तो 11व्या क्रमांकावर आला. इंग्लंडचा यष्टीरक्षक हॅरी बट हा एकाच कसोटीत 11व्या क्रमांकावर डावाची सुरुवात करणारा आणि फलंदाजी करणारा पहिला क्रिकेटपटू होता. 1896 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पदार्पणात त्यानं असं केलं.
