वनडे सामन्यात संघानं ठोकल्या 822 धावा, प्रतिस्पर्धी संघावर 794 धावांनी विजय; कुठं घडला थरार?
एका वनडे सामन्यात, एका संघानं 50 षटकांत 104 चौकार आणि 26 षटकारांच्या जोरावर तब्बल 822 धावा केल्या.
Published : May 13, 2026 at 1:09 PM IST
822 Runs In ODI Match : एका वनडे सामन्यात, एका संघानं 50 षटकांत 104 चौकार आणि 26 षटकारांच्या जोरावर तब्बल 822 धावा केल्या. क्रिकेट चाहत्यांसाठी ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे, कारण 50 षटकांत (300 चेंडूंमध्ये) 822 धावा करणं अशक्य मानलं जातं. मात्र, एका संघानं वनडे सामन्याची संपूर्ण 50 षटकं खेळून 822 धावांचा प्रचंड डोंगर उभा केला. आपल्या खेळीदरम्यान, या संघानं 104 चौकार आणि 26 षटकार ठोकले. क्रिकेटच्या इतिहासात हा अशक्य जागतिक विक्रम पहिल्यांदाच साधला गेला आहे.
Zimbabwe cricket में ऐसा scorecard सामने आया है जिसने internet हिला दिया—
50 overs में 822 रन!
एक बल्लेबाज़ ने 302, दूसरे ने 203...
और bowlers ने अकेले 108 extras दे डाले..
ये domestic match था या batting practice? #ZimbabweCricket #Cricket #Viral #CricketTwitter #RecordBreak
वनडे सामन्यात 50 षटकांत 822 धावा : सध्या भारतात आयपीएल 2026 चा थरार सुरु असतानाच, झिम्बाब्वेमधील एका देशांतर्गत वनडे क्रिकेट सामन्यादरम्यान एक उल्लेखनीय कामगिरी पाहायला मिळाली. क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, झिम्बाब्वेच्या देशांतर्गत फर्स्ट लीगमधील एका संघानं 822 धावांचा प्रचंड डोंगर उभा केला. स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबनं हा अशक्यप्राय विश्वविक्रम साधला. हा सामना स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लब आणि मिथेन लायन्स यांच्यात खेळला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना, स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबनं 50 षटकांत 822/4 अशी प्रचंड धावसंख्या उभारली.
पहिल्यांदाच नोंदवला गेला अशक्यप्राय विक्रम : या सामन्याच्या निकालानं चाहत्यांना आणखीच आश्चर्यचकित केलं. 823 धावांचं लक्ष्य गाठताना, मिथेन लायन्सचा डाव अवघ्या 7.5 षटकांत केवळ 28 धावांवर आटोपला, ज्यामुळं स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबनं 794 धावांच्या मोठ्या फरकानं सामना जिंकला. नाणेफेक जिंकल्यानंतर, स्कॉर्पियन्सचा कर्णधार प्रेझ माकाझानं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, जो मिथेन लायन्सच्या गोलंदाजांसाठी पूर्णपणे विनाशकारी ठरला.
Forget IPl and scripted shit what's with this zimbabwe cricket. 822 runs in 50 overs? Damn. 16 RPO in an ODI. And the dude scoring 2(5) in a match with this kinda score. I feel bad for him
एका फलंदाजानं झळकावलं त्रिशतक : या सामन्याचा खरा हिरो होता तकुंडा मदांबो, ज्यानं अवघ्या 143 चेंडूंमध्ये 211.1 च्या स्ट्राईक रेटनं 302 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. तकुंडा मदांबोच्या या खेळीत 50 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. तकुंडा मदांबो व्यतिरिक्त, स्कॉर्पियन्ससाठी विन्फ्रेड मुटेंडेनंही 75 चेंडूंमध्ये 203 धावांची शानदार खेळी केली. मुटेंडेनं 270.6 च्या स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी करताना 23 चौकार आणि 13 षटकार मारले. स्कॉर्पियन्ससाठी गॅब्रिएल जयानं 224.49 च्या स्ट्राईक रेटनं अवघ्या 49 चेंडूंमध्ये नाबाद 110 धावा केल्या, तर व्हिन्सेंट मोयोनंही 39 चेंडूंमध्ये 78 धावांची वेगवान खेळी केली.
794 धावांनी जिंकला सामना : पहिल्या डावात फलंदाजांवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवणाऱ्या खेळपट्टीवर, स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबनं 50 षटकांत 822/4 धावा केल्या, म्हणजेच प्रति षटक 16.44 चा अविश्वसनीय धावगतीचा दर राखला. दरम्यान, जेव्हा मिथेन लायन्स संघ लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरला, तेव्हा खेळपट्टी अचानक गोलंदाजांसाठी नंदनवन बनली. मिथेन लायन्सचा डाव 7.5 षटकांत केवळ 28 धावांवर आटोपला. स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबनं हा सामना 794 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकला. स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबनं वनडे सामन्यांतील धावगतीला एका नव्या उंचीवर नेलं आहे. स्कॉर्पियन्स क्रिकेट क्लबचा धावगतीचा दर प्रति षटक 16.44 धावा होता.
