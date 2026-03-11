ETV Bharat / sports

T-20 वर्ल्ड कपनंतर सुरू होणार IPL ची धमाल; पहिल्या टप्प्याचं वेळापत्रक जाहीर

IPL 2026 च्या पहिल्या टप्प्याचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.


T-20 वर्ल्ड कपनंतर सुरू होणार IPL ची धमाल; पहिल्या टप्प्याचं वेळापत्रक जाहीर ((IANS Photo))
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
मुंबई IPL 2026 Time Table : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या पहिल्या टप्प्याचं वेळापत्रक बुधवारी (11 मार्च) जाहीर करण्यात आलं. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) 28 मार्च रोजी सलामीच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादशी भिडणार आहे. हा सामना बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. गेल्या वर्षी बेंगळुरूमध्ये आरसीबीच्या ट्रॉफी सेलिब्रेशन दरम्यान चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यामुळं अनेकांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून या मैदानावर सामने झालेले नाहीत. आता एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमला या स्पर्धेचं आयोजन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

गुवाहाटीमध्येही होणार सामना : मुंबई इंडियन्स 29 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध आपला मोहीम सुरू करणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज त्यांचा पहिला सामना गुवाहाटीमध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध खेळणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या चारही संघांनी आयपीएल जिंकले आहे. मुंबई आणि चेन्नईने प्रत्येकी पाच जेतेपदे जिंकली आहेत. कोलकात्याकडे तीन ट्रॉफी आहेत. राजस्थान रॉयल्सने 2008 मध्ये आयपीएलचा पहिला हंगाम जिंकला होता.

20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर : आयपीएल 2025 च्या अंतिम फेरीत पोहोचलेला पंजाब किंग्ज त्यांचा पहिला सामना त्यांच्या घरच्या मैदानावर खेळेल. त्यांचा सामना मुल्लानपूरमध्ये गुजरात जायंट्सशी होईल. हा सामना 31 मार्च रोजी खेळला जाईल. आयपीएल 2026 च्या पहिल्या टप्प्यासाठी दोन डबलहेडरसह एकूण 20 सामने जाहीर झाले आहेत. उर्वरित सामन्यांच्या तारखा देशभरातील विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेनंतर निश्चित केल्या जातील. हे लक्षात घ्यावे की संध्याकाळचे सामने संध्याकाळी 7:30 वाजता खेळवले जातील. तर डबलहेडरच्या दिवशी दुपारी 3:00 वाजता सुरू होतील.

अनुक्रमांकतारीखदिवसमॅचठिकाण
128/03/26शनिवाररॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबादबेंगलुरु
229/03/26रविवारमुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइटराइडर्समुंबई
330/03/26सोमवारराजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्सगुवाहाटी
431/03/26मंगलवारपंजाब किंग्स vs ुजरात टाइटंसमुल्लांपुर
501/04/26बुधवारलखनऊ सुपर जाएंट्स vs दिल्ली कैपिटल्सलखनऊ
602/04/26गुरुवारकोलकाता नाइटराइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबादकोलकाता
703/04/26शुक्रवारचेन्नई सुपरकिंग्स vs पंजाब किंग्सचेन्नई
804/04/26शनिवारदिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंसदिल्ली
904/04/26शनिवारगुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्सअहमदाबाद
1005/04/26रविवारसनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपरजाएंट्सहैदराबाद
1105/04/26रविवाररॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपरकिंग्सबेंगलुरु
1206/04/26सोमवारकोलकाता नाइटराइडर्स vs पंजाब किंग्सकोलकाता
1307/04/26मंगलवारराजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंसगुवाहाटी
1408/04/26बुधवारदिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंसदिल्ली
1509/04/26गुरुवारकोलकाता नाइटराइडर्स vs लखनऊ सुपर जाएंट्सकोलकाता
1610/04/26शुक्रवारराजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुवाहाटी
1711/04/26शनिवारपंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबादमुल्लांपुर
1811/04/26शनिवारचेन्नई सुपरकिंग्स vs दिल्ली कैपिटल्सचेन्नई
1912/04/26रविवारलखनऊ सुपर जाएंट्स vs गुजरात टाइटंसलखनऊ
2012/04/26रविवारमुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई

