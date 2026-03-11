T-20 वर्ल्ड कपनंतर सुरू होणार IPL ची धमाल; पहिल्या टप्प्याचं वेळापत्रक जाहीर
IPL 2026 च्या पहिल्या टप्प्याचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.
Published : March 11, 2026 at 7:37 PM IST
मुंबई IPL 2026 Time Table : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या पहिल्या टप्प्याचं वेळापत्रक बुधवारी (11 मार्च) जाहीर करण्यात आलं. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) 28 मार्च रोजी सलामीच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादशी भिडणार आहे. हा सामना बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. गेल्या वर्षी बेंगळुरूमध्ये आरसीबीच्या ट्रॉफी सेलिब्रेशन दरम्यान चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यामुळं अनेकांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून या मैदानावर सामने झालेले नाहीत. आता एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमला या स्पर्धेचं आयोजन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
गुवाहाटीमध्येही होणार सामना : मुंबई इंडियन्स 29 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध आपला मोहीम सुरू करणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज त्यांचा पहिला सामना गुवाहाटीमध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध खेळणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या चारही संघांनी आयपीएल जिंकले आहे. मुंबई आणि चेन्नईने प्रत्येकी पाच जेतेपदे जिंकली आहेत. कोलकात्याकडे तीन ट्रॉफी आहेत. राजस्थान रॉयल्सने 2008 मध्ये आयपीएलचा पहिला हंगाम जिंकला होता.
20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर : आयपीएल 2025 च्या अंतिम फेरीत पोहोचलेला पंजाब किंग्ज त्यांचा पहिला सामना त्यांच्या घरच्या मैदानावर खेळेल. त्यांचा सामना मुल्लानपूरमध्ये गुजरात जायंट्सशी होईल. हा सामना 31 मार्च रोजी खेळला जाईल. आयपीएल 2026 च्या पहिल्या टप्प्यासाठी दोन डबलहेडरसह एकूण 20 सामने जाहीर झाले आहेत. उर्वरित सामन्यांच्या तारखा देशभरातील विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेनंतर निश्चित केल्या जातील. हे लक्षात घ्यावे की संध्याकाळचे सामने संध्याकाळी 7:30 वाजता खेळवले जातील. तर डबलहेडरच्या दिवशी दुपारी 3:00 वाजता सुरू होतील.
|अनुक्रमांक
|तारीख
|दिवस
|मॅच
|ठिकाण
|1
|28/03/26
|शनिवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|2
|29/03/26
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइटराइडर्स
|मुंबई
|3
|30/03/26
|सोमवार
|राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स
|गुवाहाटी
|4
|31/03/26
|मंगलवार
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|मुल्लांपुर
|5
|01/04/26
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जाएंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|6
|02/04/26
|गुरुवार
|कोलकाता नाइटराइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|7
|03/04/26
|शुक्रवार
|चेन्नई सुपरकिंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|8
|04/04/26
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|9
|04/04/26
|शनिवार
|गुजरात टाइटंस vs राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|10
|05/04/26
|रविवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपरजाएंट्स
|हैदराबाद
|11
|05/04/26
|रविवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपरकिंग्स
|बेंगलुरु
|12
|06/04/26
|सोमवार
|कोलकाता नाइटराइडर्स vs पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|13
|07/04/26
|मंगलवार
|राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस
|गुवाहाटी
|14
|08/04/26
|बुधवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस
|दिल्ली
|15
|09/04/26
|गुरुवार
|कोलकाता नाइटराइडर्स vs लखनऊ सुपर जाएंट्स
|कोलकाता
|16
|10/04/26
|शुक्रवार
|राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|17
|11/04/26
|शनिवार
|पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|मुल्लांपुर
|18
|11/04/26
|शनिवार
|चेन्नई सुपरकिंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|19
|12/04/26
|रविवार
|लखनऊ सुपर जाएंट्स vs गुजरात टाइटंस
|लखनऊ
|20
|12/04/26
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई
