VHT 2025-26: जडेजाची दीडशतकी खेळी, सौराष्ट्र फायनलमध्ये; अंतिम सामन्यात विदर्भाशी करणार दोन हात

विजय हजारे ट्रॉफीच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात सौराष्ट्रनं पंजाबचा 9 विकेट्सनं दारुण पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Published : January 17, 2026 at 9:39 AM IST
बेंगळुरु Saurashtra vs Vidarbha in Final : भारतातील सर्वात मोठी घरगुती क्रिकेट स्पर्धा विजय हजारे ट्रॉफीच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात सौराष्ट्रनं पंजाबचा 9 विकेट्सनं दारुण पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. विश्वराज जडेजानं संघाकडून दमदार कामगिरी केली. सामन्यात पंजाबनं प्रथम फलंदाजी करत 291 धावा केल्या. त्यानंतर सौराष्ट्रानं जडेजाच्या दीडशतकी खेळीच्या बळावर लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला.
अंतिम सामन्यात सौराष्ट्राचा सामना विदर्भाशी होणार : विदर्भाचा सामना आता विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 च्या अंतिम सामन्यात सौराष्ट्राशी होईल. हा सामना 18 जानेवारी रोजी बेंगळुरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या ग्राउंड 1 वर खेळला जाईल. पहिल्या उपांत्य सामन्यात विदर्भानं कर्नाटकचा 6 विकेट्सनं पराभव केला होता.
चेतन साकारियानं घेतल्या चार विकेट्स : पंजाबकडून अनमोलप्रीत सिंगनं 105 चेंडूत 100 धावा केल्या. प्रभसिमरन सिंगनंही 87 धावा केल्या. रामदीप सिंगनं 42 धावा केल्या. या खेळाडूंमुळंच पंजाब संघ 291 धावा करु शकला. सौराष्ट्राकडून चेतन साकारियानं सर्वाधिक चार विकेट्स घेतल्या. तर अंकुर पवार आणि चिराग जानी यांनीही प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.
विश्वराज जडेजाचं दमदार शतक : कर्णधार हरविद देसाई आणि विश्वराज जडेजा यांनी सौराष्ट्राकडून डावाची सुरुवात केली. त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी 172 धावांची भागीदारी करत विजयाचा पाया रचला. त्यांनी संपूर्ण मैदानावर फटकेबाजी केली आणि उत्कृष्ट फलंदाजी दाखवली. हार्दिक 64 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर विश्वराजनं 127 चेंडूत 18 चौकार आणि तीन षटकारांसह 165 धावा केल्या. प्रेरेक मंकडनं 49 चेंडूत 52 धावांचं योगदान दिलं. या तिन्ही फलंदाजांनी सामना पूर्णपणे एकतर्फी केला. उत्कृष्ट कामगिरीसाठी विश्वराजला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.
