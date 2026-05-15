IPL दरम्यान आणखी एका देशानं केली T20 लीगची घोषणा; युवराज सिंगवर मोठी जबाबदारी
Published : May 15, 2026 at 3:04 PM IST
Saudi Arabia : सौदी अरेबिया यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये आपली पहिली फ्रँचायझी क्रिकेट लीग सुरु करत आहे. 'ड्यून्स लीग टी-20' असं नाव असलेल्या या लीगमध्ये सहा संघ सहभागी होतील. ईएसपीएन क्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, जे खेळाडू नुकतेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाले आहेत, परंतु अजूनही जगभरातील फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळत आहेत, ते यात सहभागी होऊ शकतात.
Set to be launched in Saudi Arabia in October 2026.
South Asian Network Ltd (SAN), @UniqueSG & @Prolithic_ have partnered to launch the Kingdom's first professional T20 league, with Yuvraj Singh joining as League Ambassador.
SACF नं दिली मान्यता : या लीगला सौदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशननं (SACF) मान्यता दिली आहे. हे सामने जेद्दाहजवळील ताईफ शहरात खेळले जातील. ही लीग स्पोर्ट्स एशियन नेटवर्क आणि युनिक स्पोर्ट्स क्लब व प्रोलिथिक या दोन टॅलेंट एजन्सींच्या सहकार्यानं विकसित करण्यात आली आहे. युनिक स्पोर्ट्स इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरसारख्या खेळाडूंचं व्यवस्थापन करते, तर प्रोलिथिक भारतीय फलंदाज अभिषेक शर्मासोबत काम करते.
युवराजची अॅम्बेसिडर म्हणून नियुक्ती : भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगची लीगचा अॅम्बेसिडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एसएसीएफनं गेल्या वर्षी या लीगच्या प्राथमिक योजना जाहीर केल्या होत्या. सौदी अरेबियाला जागतिक क्रिकेटच्या नकाशावर आणणं आणि स्थानिक खेळाडूंना प्रोत्साहन देणं हे आपलं ध्येय असल्याचं मंडळानं म्हटलं होतं.
चार परदेशी खेळाडूंना सहभागी होण्याची परवानगी : वृत्तानुसार, गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण-सदस्य देशासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेल्या जास्तीत जास्त चार खेळाडूंना लीगमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळं लीग आयसीसीच्या मर्यादेत राहील, जिथं स्वतंत्र मंजुरीची आवश्यकता नाही. खेळाडूंचं सर्वाधिक वेतन सुमारे एक लाख डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.
सौदी अरेबियानं यापूर्वी केलंय मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन : गेल्या पाच वर्षांत, सौदी अरेबियानं फुटबॉल, टेनिस आणि बॉक्सिंगसारख्या खेळांमध्ये मोठ्या स्पर्धांचं आयोजन करुन क्रीडा क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. सौदी अरेबियाच्या क्रिकेटमधील प्रवेशाबद्दल गेल्या तीन वर्षांपासून चर्चा सुरु आहे. आयपीएलला टक्कर देण्यासाठी ते एक टी-20 लीग सुरु करु शकतात, अशीही अटकळ होती. गेल्या वर्षी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स असोसिएशननं ग्रँड स्लॅम-शैलीतील टी-20 लीगमध्ये गुंतवणूक करण्याबद्दल चर्चा सुरु केली होती. मात्र, सौदी अरेबियानं क्रिकेटमध्ये हळूहळू प्रवेश केला आहे.
