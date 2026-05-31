Singapore Open: सात्विक-चिराग जोडीचा जलवा; जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या जोडीला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश
सिंगापूर ओपन सुपर 750 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीच्या उपांत्य फेरीत 30 मे रोजी एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला.
Published : May 31, 2026 at 2:34 PM IST
Singapore Open : सिंगापूर ओपन सुपर 750 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीच्या उपांत्य फेरीत 30 मे रोजी एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला, जेव्हा भारताच्या सात्विक आणि चिराग या स्टार जोडीनं दक्षिण कोरियाच्या किम वॉन हो आणि सेओ सेउंग जे या सध्याच्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या जोडीला सलग सेट्समध्ये पराभूत करुन अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. सध्या चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या सात्विक आणि चिराग यांना हा सामना जिंकण्यासाठी जवळपास एक तास संघर्ष करावा लागला.
सात्विक आणि चिराग यांना दोन्ही सेट्समध्ये कडवी झुंज : सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांना या सामन्यात प्रबळ दावेदार मानले जात नव्हते, परंतु त्यांनी शानदार कामगिरी करून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात दोन्ही जोड्यांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. पहिल्या सेटमध्ये, मध्यंतरापर्यंत दक्षिण कोरियाची जोडी 13-11 नं आघाडीवर होती. मात्र, चिराग आणि सात्विक यांनी उल्लेखनीय पुनरागमन करत पहिला सेट 21-19 नं जिंकून 1-0 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या सेटमध्ये, दक्षिण कोरियाची अव्वल जोडी एका क्षणी 14-11 नं आघाडीवर होती, परंतु सात्विक आणि चिराग यांनी योग्य वेळी पुनरागमन करत सामना 21-18 नं जिंकला आणि अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty halt Kim/Seo's historic 34-match undefeated run, the longest Men's Doubles winning streak of the 21st century, in straight games to storm into the Singapore Open 2026 Finals!
अंतिम फेरीत त्यांचा सामना इंडोनेशियाच्या जोडीशी होणार : आपल्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच सिंगापूर ओपन सुपर 750 पुरुष दुहेरीच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेले चिराग आणि सात्विक आता विजेतेपदावर डोळा ठेवून आहेत. 31 मे रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात, सात्विक-चिराग यांचा सामना तिसऱ्या मानांकित इंडोनेशियाच्या फजर अल्फियान आणि मुहम्मद शोहिबुल फिक्री या जोडीशी होईल, ज्यांनी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात चीनच्या लियांग वेई कांग आणि चांग वांग या जोडीला 23-21 आणि 21-4 अशा दोन सलग सेट्समध्ये पराभूत करुन विजेतेपदाच्या सामन्यात आपले स्थान निश्चित केलं आहे.
