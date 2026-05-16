ETV Bharat / sports

सात्विक-चिराग तिसऱ्यांदा थायलंड ओपनच्या अंतिम फेरीत; मलेशियन जोडीला सेमीफायनलमध्ये हरवलं

भारतीय पुरुष दुहेरी बॅडमिंटन जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी थायलंड ओपन सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली.

Thailand Open
सात्विक-चिराग थायलंड ओपनच्या अंतिम फेरीत (Badminton Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Thailand Open : भारतीय पुरुष दुहेरी बॅडमिंटन जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी थायलंड ओपन सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. शनिवारी उपांत्य फेरीत सात्विक आणि चिराग यांनी मलेशियाच्या गोह झी फेई आणि नूर इझुद्दीन यांचा पराभव केला. जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या सात्विक आणि चिराग या जोडीनं 2019 आणि 2024 मध्ये इथं विजेतेपद पटकावलं होतं. या स्पर्धेचा अंतम सामना रविवार 17 मे रोजी होईल.

सात्विक आणि चिराग या हंगामात पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत : या भारतीय जोडीनं उपांत्य फेरीत जागतिक क्रमवारीत नवव्या क्रमांकावर असलेल्या मलेशियन जोडीविरुद्ध दमदार कामगिरी करत 82 मिनिटांच्या सामन्यात 19-21, 22-20, 21-16 असा विजय मिळवला. सात्विक आणि चिराग यांनी थायलंड ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची ही तिसरी वेळ असून, या हंगामातील कोणत्याही स्पर्धेतील हा त्यांचा पहिलाच विजेतेपदाचा सामना असेल.

मलेशियन जोडीविरुद्ध मजबूत रेकॉर्ड : सात्विक-चिराग जोडीचा गोह झी फेई आणि नूर इझुद्दीन यांच्याविरुद्ध 8-2 असा रेकॉर्ड आहे. मात्र, गेल्या वर्षी इंडिया ओपन सुपर 750 स्पर्धेत मलेशियन जोडीनं सात्विक-चिरागला पराभूत केलं होतं. सात्विक-चिरागचा अंतिम फेरीत प्रवेश हा भारतासाठी दिलासादायक आहे, कारण शुक्रवारी महिला एकेरीमध्ये पीव्ही सिंधू आणि पुरुष एकेरीमध्ये लक्ष्य सेन उपांत्यपूर्व फेरीतच बाहेर पडले होते. आता, या स्पर्धेत सात्विक-चिराग विजेतेपद पटकावतील अशी अपेक्षा आहे.

पहिला गेम गमावल्यानंतर पुनरागमन : मलेशियन जोडीनं चांगली सुरुवात करत 3-1 अशी आघाडी घेतली, परंतु सात्विक आणि चिरागनं 5-5 अशी बरोबरी साधली. पहिल्या गेममध्ये, ब्रेकपर्यंत मलेशियन जोडीनं 11-8 अशी आघाडी घेतली. चिरागच्या चुकीमुळं शटल नेटमध्ये गेल्यानं पिछाडी वाढली. मलेशियन जोडीनं पहिला गेम 21-19 नं जिंकला. यानंतर, दुसऱ्या गेममध्ये सामना बरोबरीत सुटला आणि स्कोअर 3-3 वरुन 6-6 झाला. भारतीय जोडीनं 9-6 अशी आघाडी घेतली, पण चिरागचा रिटर्न शटल नेटमध्ये गेल्यानं आघाडी 10-9 अशी कमी झाली.

निर्णायक गेममध्ये भारतीय जोडीचं वर्चस्व : ब्रेकनंतर, स्कोअर पुन्हा 13-13 झाला. चिरागनं भारताला 16-14 अशी आघाडी मिळवून दिली, पण त्याचा रिटर्न नेटमध्ये गेल्यानं स्कोअर पुन्हा 16-16 झाला. त्यानंतर भारतीय जोडीनं घाडी घेतली आणि एका क्षणी स्कोअर 20-20 झाला होता, पण इझुद्दीनचा शॉट बाहेर गेल्याने भारतीय जोडीनं तो गेम जिंकला. निर्णायक गेममध्ये भारतीय जोडीचं वर्चस्व होतं आणि मलेशियन जोडीला पुनरागमन करता आलं नाही.

हेही वाचा :

  1. कोलकाता संघ 2023 नंतर पहिला विजय मिळवणार, की गुजरात वर्चस्व कायम ठेवणार? प्लेऑफसाठी रंगणार महायुद्ध
  2. 10 चेंडूंमध्ये 52 धावा; आयपीएलच्या इतिहासात 'असं' पहिल्यांदाच घडलं
  3. WWE स्मॅकडाउनमध्ये गुंथरनं मारली बाजी; चॅम्पियनशिपसाठी नंबर 1 कंटेंडर्स सामन्यात दिग्गजाला हरवलं

TAGGED:

SATWIKSAIRAJ RANKIREDDY
FINAL WIN OVER MALAYSIAN PAIR
SATWIK CHIRAG PAIR
THAILAND OPEN FINAL
THAILAND OPEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.