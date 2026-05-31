Singapore Open: सात्विक-चिराग जोडीचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपला; इंडोनेशियन जोडीला हरवत कोरलं जेतेपदावर नाव
भारताची स्टार बॅडमिंटन जोडी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी सिंगापूर ओपन पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावून आपलं वर्चस्व कायम राखलं.
Published : May 31, 2026 at 7:55 PM IST
Singapore Open : भारताची स्टार बॅडमिंटन जोडी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी सिंगापूर ओपन पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावून आपलं वर्चस्व कायम राखलं. एका रोमांचक आणि चित्तथरारक अंतिम सामन्यात, या भारतीय जोडीनं इंडोनेशियाच्या मोहम्मद शोहिबुल फिक्री आणि फजर अल्फियान यांच्या कडव्या आव्हानाचा 18-21, 21-17, 21-16 असा पराभव केला. सात्विक आणि चिराग यांच्या उत्कृष्ट कोर्ट समन्वयानं आणि आक्रमक खेळानं निर्णायक गेममध्ये प्रतिस्पर्ध्यांना पूर्णपणे हतबल केलं, ज्यामुळं भारतीय जोडीला स्पर्धेची ट्रॉफी जिंकता आली.
BROTHERS OF DESTRUCTION WIN THE SINGAPORE OPEN (SUPER 750) TITLE! 🏆🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) May 31, 2026
- India's Star duo Satwik & Chirag have finally ended their 2 year wait for the BWF World Tour Title!
विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवला : जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर असलेल्या सात्विक आणि चिराग यांचा हा विजय विशेष महत्त्वाचा होता, कारण ते सिंगापूर ओपन पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद जिंकणारं पहिले भारतीय ठरले. सात्विक आणि चिराग यांनी शेवटच्या वेळी 2024 मध्ये थायलंड ओपन जिंकलं होतं. तेव्हापासून, ते चार वेळा अंतिम फेरीत पोहोचले होते, परंतु प्रत्येक वेळी त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं. सिंगापूरमधील या विजयामुळं त्यांनी आपल्या विजेतेपदाचा दुष्काळही संपवला.
तीन सेटमध्ये मिळवला विजय : अंतिम सामन्यापूर्वी, भारतीय जोडीनं इंडोनेशियन जोडीविरुद्ध खेळलेल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामने गमावले होते. त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्धचा त्यांचा शेवटचा पराभव जानेवारीमध्ये मलेशिया ओपनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत झाला होता. पहिल्या अटीतटीच्या गेममध्ये मागे पडल्यानंतरही, भारतीय जोडीनं आपला वेग वाढवला आणि लांब रॅलींवर वर्चस्व गाजवत जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या इंडोनेशियन जोडीविरुद्ध सामना फिरवला.
Heartiest congratulations to @satwiksairaj and @Shettychirag04 on becoming the first Indian men’s doubles pair to win the Singapore Open. Fighting back from a game down and ending a two-year wait for a title, the duo once again demonstrated the resilience, belief and class that… pic.twitter.com/ORPEkOwdJE— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) May 31, 2026
उपांत्य फेरीत विश्वविजेत्यांना पराभूत केलं : या विजयानं भारतीय जोडीसाठी एका उल्लेखनीय आठवड्याची सांगता झाली. त्यांनी उपांत्य फेरीत विद्यमान विश्वविजेते आणि अव्वल मानांकित दक्षिण कोरियन जोडी किम वॉन-हो आणि सेओ सेउंग-जाए यांना पराभूत करुन एक मोठा उलटफेर घडवला होता. निर्णायक गुण जिंकल्यावर, सात्विक आणि चिराग यांनी जल्लोष करण्यासाठी कोर्टवर साष्टांग नमस्कार घातला. त्यानंतर सात्विकनं लहान मुलासारखा आनंद व्यक्त केला, तर उत्साही चिरागनं एक मोठी गर्जना केली आणि आपल्या जोडीदारावर उडी मारली. नंतर, दोन्ही खेळाडूंनी कोर्टवर नृत्य केलं आणि पोडियमच्या सर्वोच्च स्थानी परतण्याच्या आपल्या बहुप्रतिक्षित क्षणाचा पुरेपूर आनंद लुटला.
SATWIK & CHIRAG ARE THE CHAMPION! 🏆👑
