थायलंड ओपनच्या अंतिम सामन्यात सात्विक-चिराग जोडीचा पराभव; इंडोनेशियन जोडीनं दोन सरळ सेटमध्ये हरवलं

भारताची स्टार पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी थायलंड ओपन सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावण्यापासून थोडक्यात मुकले.

থায়লংড ওপনের অন্তিম সামন্যাত সাত্বিক-চিরাগ জোডীচা পরাভব (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 2:53 PM IST

बँकॉक Thailand Open : भारताची स्टार पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी थायलंड ओपन सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावण्यापासून थोडक्यात मुकले. बँकॉक इथं झालेल्या एका रोमांचक अंतिम सामन्यात, इंडोनेशियाच्या लिओ कार्नांडो आणि डॅनियल मार्टिन यांनी 53 मिनिटांच्या सामन्यात भारतीय जोडीचा 21-12, 25-23 असा पराभव केला.

पहिल्या गेममध्ये सात्विक आणि चिराग यांना आपली लय सापडला नाही : जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेली ही भारतीय जोडी सुरुवातीपासूनच दबावाखाली दिसत होती. सुरुवातीच्या सर्व्हिसच्या देवाणघेवाणीत चिरागला संघर्ष करावा लागला, ज्याचा फायदा इंडोनेशियन जोडीनं घेतला आणि पटकन 4-1 अशी आघाडी घेतली. भारतीय जोडीनं काही काळ सामन्यात टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ते लिओ आणि डॅनियलच्या आक्रमक स्मॅश आणि नेटजवळील चपळ खेळासमोर टिकू शकले नाहीत. इंडोनेशियन जोडीनं सतत दबाव कायम ठेवला आणि पहिला गेम 21-12 नं जिंकला.

दुसऱ्या गेममध्ये जबरदस्त जोश : पहिला गेम गमावल्यानंतर, सात्विक आणि चिराग यांनी दुसऱ्या गेममध्ये उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. भारतीय जोडीनं वेगवान रॅली आणि सुधारलेल्या नेट प्लेच्या जोरावर सामना बरोबरीत आणला. एका क्षणी, भारतीय जोडी 7-5 नं आघाडीवर होती, पण त्यानंतर दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत झाली. स्कोअर 14-14 ते 19-19 असा बदलत राहिला. त्यानंतर इंडोनेशियन जोडीनं सलग चॅम्पियनशिप पॉईंट्स मिळवले, पण सात्विक आणि चिराग यांनी विलक्षण चिकाटी दाखवत चार वेळा सामना वाचवला. मात्र, पाचव्या चॅम्पियनशिप पॉईंटवर भारतीय जोडीनं शटल नेटमध्ये मारले आणि सामना गमावला.

दुखापतीनंतर एक पुनरागमन : सात्विक आणि चिराग यांच्यासाठी या हंगामातील हा पहिला अंतिम सामना होता. सात्विकच्या खांद्याच्या दुखापतीमुळं भारतीय जोडीला काही स्पर्धांमध्ये खेळता आलं नव्हतं, पण पुनरागमनानंतर त्यांनी शानदार कामगिरी केली. थायलंड ओपनमधील हा त्यांचा तिसरा अंतिम सामना होता. यापूर्वी, भारतीय जोडीनं 2019 आणि 2024 मध्ये इथं विजेतेपद पटकावलं होतं.

इंडोनेशियन जोडीसाठी ऐतिहासिक विजय : लिओ कार्नांडो आणि डॅनियल मार्टिन यांच्या जोडीसाठी हा विजय खूप खास होता. डॅनियल गुडघ्याच्या गंभीर दुखापतीतून आणि शस्त्रक्रियेतून सावरत असल्यानं, हे दोन्ही खेळाडू दोन वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र खेळले. इंडोनेशियन जोडीनं सात्विक-चिराग यांना पराभूत करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी, भारतीय जोडीनं त्यांच्याविरुद्ध 4-0 अशी आघाडी घेतली होती. भारतीय जोडीला विजेतेपद मिळवण्यात अपयश आलं असलं तरी, संपूर्ण स्पर्धेतील त्यांच्या झुंजार वृत्तीनं आणि निर्धारानं ते जगातील सर्वात बलाढ्य पुरुष दुहेरी जोड्यांपैकी एक असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं.

