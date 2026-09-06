ETV Bharat / sports

China Masters: सात्विक-चिराग जोडी चार वर्षात तिसऱ्यांदा फायनलमध्ये; सेमीफायनलमध्ये मलेशियन जोडीचा पराभव

भारताची अनुभवी बॅडमिंटन जोडी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी चायना मास्टर्सच्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.

China Masters 2026
सात्विक-चिराग जोडी चार वर्षात तिसऱ्यांदा फायनलमध्ये (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई China Masters 2026 : भारताची अनुभवी बॅडमिंटन जोडी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांनी चायना मास्टर्सच्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. शनिवारी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात त्यांनी मलेशियाच्या जोडीचा 21-16, 18-21, 21-11 असा पराभव केला. हा सामना अंदाजे 1 तास 6 मिनिटं चालला. आता विजेतेपदाच्या सामन्यात त्यांचा सामना चीनच्या स्थानिक जोडीशी होईल. गेल्या चार वर्षांत सात्विक आणि चिराग तिसऱ्यांदा या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत, परंतु त्यांना अद्याप विजेतेपद जिंकता आलेलं नाही. त्यामुळं, चाहते आशावादी आहेत की ते यावेळी पहिल्यांदाच चॅम्पियन बनतील. विशेष म्हणजे याच वर्षी मे महिन्यात सात्विक आणि चिराग यांनी सिंगापूर ओपनची ट्रॉफी जिंकली होती.

दोनवेळा जिंकलं उपविजेतेपद : जागतिक क्रमवारीत 5व्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय जोडी सात्विक आणि चिराग यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. दुसऱ्या सेटमध्ये थोडा वेळ थांबल्यानंतर, त्यांनी 1 तास 6 मिनिटं चाललेल्या सामन्यात 29 व्या क्रमांकावरील मलेशियाच्या जोडीचा पराभव केला. या जोडीनं यापूर्वी 2023 आणि 2025 मध्ये या स्पर्धेत उपविजेतेपद पटकावलं आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर, आता त्यांचा सामना विजेतेपदाच्या सामन्यात चिनी जोडीशी होईल. या सामन्यापूर्वी, सात्विक आणि चिराग यांचा मलेशियन जोडीविरुद्ध 2-0 असा मजबूत रेकॉर्ड होता, त्यांनी 2024 थायलंड ओपन आणि 2025 मलेशिया ओपनमध्ये त्यांना पराभूत केलं होतं.

मध्यंतरापर्यंत सात्विक आणि चिराग 11-9 नं आघाडीवर : चौथी मानांकित भारतीय जोडी सामन्याच्या सुरुवातीला 0-5 ने मागे होती, परंतु सात्विक आणि चिराग यांनी सलग सात गुण मिळवून शानदार पुनरागमन केलं. 34 शॉट्सची एक लांब रॅली देखील पाहायला मिळाली, ज्यामुळं भारतानं 7-5 अशी आघाडी घेतली. भारतीय जोडीनं मलेशियन नूरच्या चुकांचा फायदा उचलला आणि 10-6 अशी आघाडी घेतली. सात्विक आणि चिराग यांच्याकडून काही चुका झाल्या असल्या तरी, मध्यंतरापर्यंत ते 11-9 नं आघाडीवर होते.

भारतीय जोडीनं अंतिम सेटमध्ये केली उत्कृष्ट कामगिरी : अंतिम सेटमध्ये, सात्विक आणि चिरागनं लांबच्या फटक्यांच्या जोरावर आपलं वर्चस्व कायम राखलं आणि मध्यंतरापर्यंत 11-4 अशी महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली. त्यानंतर सात्विकनं आणखी एक जोरदार स्मॅश मारुन भारताची आघाडी 13-6 पर्यंत वाढवली. सामना जसजसा पुढं सरकत गेला, तसतसे मलेशियन खेळाडू थकू लागले आणि त्यांचं मनोधैर्य खचलं. यानंतर, खेळ पूर्णपणे भारतीय जोडीच्या बाजूनं झुकला. चिरागच्या एका अचूक फटक्यानं भारताला 11 गुणांची (मॅच पॉइंट) महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली, ज्यामुळं त्यांना सामना जिंकण्यास मदत झाली. मलेशियन टॅननं पहिले दोन गुण वाचवलं, परंतु तिसऱ्या सेटमध्ये चिरागच्या चतुर सर्व्हिसनं सामना भारताच्या बाजूनं निश्चित केला.

हेही वाचा :

  1. टीम इंडियाची विजयी हॅटट्रिक! पाकिस्तानचा 68 चेंडू शिल्लक ठेवत उडवला धुव्वा
  2. भारत-पाकिस्तान महामुकाबला! हाय-व्होल्टेज सामन्यात अमरावतीच्या लेकीकडून दमदार कामगिरी अपेक्षा
  3. दोन वेळचा विश्वविजेता ब्राझीलीयन दिग्गज काफूनं मुंबईत तरुण मुलींसोबत साधला संवाद; भारतातील फुटबॉलवर काय म्हणाला?

TAGGED:

SATWIK CHIRAG IN FINAL
SATWIK CHIRAG BEAT MALAYSIAN PAIR
सात्विक चिराग जोडी
चायना मास्टर्स 2026
CHINA MASTERS FINAL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.