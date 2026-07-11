मराठमोळ्या सर्वेश कुशारेनं मारली ऐतिहासिक उडी! पोडियमवर स्थान मिळवणारा ठरला पहिला भारतीय
भारतीय उंच उडीपटू सर्वेश कुशारेनं मोनाको डायमंड लीगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली.
Published : July 11, 2026 at 4:00 PM IST
Sarvesh Kushare : भारतीय उंच उडीपटू सर्वेश कुशारेनं मोनाको डायमंड लीगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. आपल्या डायमंड लीग पदार्पणातच, त्यानं उंच उडी स्पर्धेत तिसरं स्थान पटकावलं आणि पोडियमवर स्थान मिळवणारा तो पहिला भारतीय उंच उडीपटू ठरला. 31 वर्षीय कुशारेसाठी तिसरं स्थान मिळवणे सोपं नव्हतं, पण त्यानं 2.26 मीटरच्या उडीसह तिसरं स्थान मिळवण्यात यश मिळवलं. यासह, कुशारे एका विशेष क्लबमध्ये सामील झाला आहे.
India's National Record holder Sarvesh Kushare finishes 3rd on his Diamond League debut in Monaco.— Sports Apna 🇮🇳 (@sportsapna1) July 11, 2026
with a brilliant 2.26m Jump. pic.twitter.com/izgUVi6j4W
अव्वल-3 मध्ये स्थान मिळवणारा चौथा भारतीय खेळाडू : सर्वेश कुशारे हा डायमंड लीगच्या इतिहासात अव्वल-3 मध्ये स्थान मिळवणारा चौथा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. सर्वेशच्या आधी, नीरज चोप्रानं 2022 पासून 13 वेळा, लांब उडीपटू मुरली श्रीशंकरनं 2023 मध्ये एकदा आणि माजी थाळीफेकपटू विकास गौडानं डायमंड लीगच्या इतिहासात दोनदा अव्वल-3 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. सर्वेश कुशारेचा सध्याचा फॉर्म प्रभावी ठरला आहे. डायमंड लीग पदार्पणाच्या काही काळापूर्वीच, भुवनेश्वर इथं झालेल्या राष्ट्रीय आंतर-राज्य चॅम्पियनशिपमध्ये त्यानं तेजस्विन शंकरचा आठ वर्षे जुना 2.29 मीटरचा राष्ट्रीय विक्रम मोडत 2.31 मीटरचा नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. या स्पर्धेत कुशारे तिसऱ्या स्थानी राहिला. त्याच्या पुढं कतारचा तीन वेळचा विश्वविजेता आणि टोकियो ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता मुताझ एसा बार्शिम आणि अमेरिकेचा 2023 विश्व चॅम्पियनशिप रौप्यपदक विजेता जुवॉन हॅरिसन यांसारखे स्टार खेळाडू होते.
MEMORABLE DL DEBUT FOR SARVESH— CRICKET FAN (@abhishek7585932) July 11, 2026
SARVESH KUSHARE FINISHES THIRD AT THE MONACO DIAMOND LEAGUE 2026 WITH A CLEARANCE OF 2.26m.
1. Doroshchuk Oleh 🇺🇦 : 2.32
2. Jack Kimani 🇬🇧 : 2.30
3. Sarvesh Kushare 🇮🇳 : 2.26 ⭐
4. Harrison JuVaughn 🇺🇸 : 2.23
4. Beckford… pic.twitter.com/zUY2FTrSx1
सर्वेश कुशारेनं पाचव्या प्रयत्नात पार केला 2.26 मीटरचा टप्पा : मोनॅको डायमंड लीगमध्ये, सर्वेश कुशारेनं आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात 2.12 मीटरचा टप्पा पार केला. त्यानंतरच्या तीन प्रयत्नांमध्ये त्यानं अनुक्रमे 2.16 मीटर, 2.20 मीटर आणि 2.23 मीटरचे प्रयत्न केले. सर्वेशनं आपल्या पाचव्या प्रयत्नात 2.26 मीटरचा टप्पा पार केला, परंतु सहाव्या प्रयत्नात तो 2.28 मीटरचा टप्पा पार करु शकला नाही. युक्रेनचा जागतिक इनडोअर चॅम्पियन ओलेह डोरोशचुकनं 2.32 मीटर उडी मारुन ही स्पर्धा जिंकली, तर ब्रिटनचा जॅक किमानी 2.30 मीटर उडीसह दुसऱ्या स्थानी राहिला. आता 23 जुलैपासून सुरु होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सर्वेश कुशारेच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
🚨 Sarvesh Anil Kushare Finishes Third on His Diamond League Debut!— Sushant Kumar Singh (@Sushant_singh95) July 10, 2026
India's national record holder Sarvesh Anil Kushare finished third in the men's high jump at the Monaco Diamond League, clearing 2.26m
📹 - Diamond League/YT #Athletics #IndianAthletics pic.twitter.com/ADFLosTqRJ
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