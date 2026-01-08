ETV Bharat / sports

आरारारा खतरनाक... मुंबईच्या पठ्ठ्यानं फक्त 15 चेंडूत ठोकल्या 50 धावा; 31 वर्षे जुना विक्रम इतिहासजमा

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सरफराज खाननं अवघ्या 15 चेंडूत अर्धशतक झळकावत 31 वर्षे जुना विक्रम मोडला.

सरफराज खान (IANS Photo)
January 8, 2026

जयपूर Sarfaraz Khan Record : भारतीय आक्रमक फलंदाज सरफराज खान सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. जरी तो कसोटी फलंदाज मानला जात असला तरी, तो सध्या वनडे सामन्यांमध्ये टी-20 सारखी फलंदाजी करत आहे. आता, सरफराज खाननं लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गुरुवारी, त्यानं जवळजवळ 31 वर्षांचा विक्रम मोडला. त्यानं एक वादळी अर्धशतक झळकावलं.

सरफराज खाननं फक्त 15 चेंडूत केलं अर्धशतक : भारताच्या युवा फलंदाजांपैकी एक असलेल्या सरफराज खाननं अपवादात्मकपणे चांगली फलंदाजी केली. आज विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पंजाबविरुद्ध मुंबईकडून खेळताना त्यानं फक्त 15 चेंडूत 50 धावा पूर्ण केल्या. हे भारताकडून सर्वात जलद लिस्ट-ए अर्धशतक आहे. यापूर्वी, महाराष्ट्राचा फलंदाज अभिजीत काळेनं 1995 मध्ये बडोद्याविरुद्ध फक्त 16 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं होतं, तर 2021 मध्ये छत्तीसगडविरुद्ध बडोद्याकडून खेळणाऱ्या अतित सेठनं 16 चेंडूत 50 धावा पूर्ण केल्या होत्या. आता, सरफराज खाननं दोघांनाही मागे टाकलं आहे. त्यानं 31 वर्षांचा इतिहास पुन्हा लिहिण्यास भाग पाडलं आहे.

आतापर्यंत खेळल्या तीन अर्धशतकी खेळी : या विजय हजारे ट्रॉफी मालिकेत, सरफराज खाननं आतापर्यंत फक्त तीन सामने खेळले आहेत, तिन्ही वेळा 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. पहिल्या सामन्यात, सरफराजनं 49 चेंडूत 55 धावा केल्या. दुसऱ्या सामन्यात, खाननं 75 चेंडूत 157 धावांची शानदार खेळी केली. आता, त्यानं 29 चेंडूत 62 धावा करुन इतिहास रचला आहे. यापूर्वी, खाननं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये दमदार फलंदाजी केली होती, जी आजही सुरू आहे.

आयपीएलमध्ये सीएसकेकडून खेळणार सर्फराज : सरफराज हा स्थानिक क्रिकेटमध्ये एक प्रमुख स्टार मानला जातो. त्याला भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी देखील मिळाली होती, जिथं त्याने चांगली कामगिरी केली, परंतु तो त्याचे स्थान पक्कं करु शकला नाही. सध्या, खान भारतासाठी कोणत्याही स्वरुपात खेळत नाही. मात्र, तो आयपीएलमध्ये परतला आहे. गेल्या वर्षीच्या लिलावात सीएसकेनं सरफराज खानला फक्त ₹7.5 कोटींमध्ये विकत घेतलं. या आयपीएल हंगामात तो कसा कामगिरी करतो हे पाहणं बाकी आहे.

