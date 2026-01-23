मुंबईच्या सरफराजची बॅट तळपली; आक्रमक द्विशतक झळकावत ठोठावला टीम इंडियाचा दरवाजा
टीम इंडियाचा फलंदाज सरफराज खाननं रणजी ट्रॉफीमध्ये आणखी एक शानदार खेळी केली. त्यानं 205 चेंडूत द्विशतक झळकावलं. या सामन्यात मुंबईनं 500 पेक्षा जास्त धावा केल्या.
Published : January 23, 2026 at 2:23 PM IST
हैदराबाद Sarfaraz Khan : टीम इंडियाचा फलंदाज सरफराज खान सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चमकदार कामगिरी करत आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शानदार कामगिरी केल्यानंतर, रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत त्याचा सुवर्ण फॉर्म कायम आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये हैदराबादविरुद्ध खेळताना त्यानं शानदार द्विशतक झळकावलं. सरफराजनं हे द्विशतक अवघ्या 206 चेंडूत पूर्ण केलं. या सामन्यात त्याला त्रिशतक पूर्ण करण्याची संधी होती, परंतु तो ते करु शकला नाही. या खेळीसह त्याने टीम इंडियामध्ये पुनरागमनाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
🚨 SARFARAZ KHAN HAMMERED A DOUBLE HUNDRED FROM JUST 206 BALLS IN THE RANJI TROPHY. 🚨 pic.twitter.com/yfB4d5jY2r— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 23, 2026
सरफराज खान 227 धावा करुन बाद : हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात त्यानं 206 चेंडूत आपलं द्विशतक पूर्ण केलं. 219 चेंडूत 9 षटकार आणि 19 चौकारांच्या मदतीनं 227 धावा करुन तो अखेर बाद झाला. हे त्याचं 14 वं शतक आणि त्याच्या प्रथम श्रेणी कारकिर्दीतील सहावं द्विशतक होतं. सरफराजनं 50 दिवसांत तिन्ही देशांतर्गत स्वरुपात शतकं झळकावली आहेत. 2 डिसेंबर रोजी त्यानं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये आसामविरुद्ध फक्त 47 चेंडूत 100 धावा केल्या. 31 डिसेंबर रोजी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये गोवाविरुद्ध 75 चेंडूत 157 धावा करुन तो बाद झाला. आता, त्यानं रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावलं आहे.
सर्फराज खाननं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पूर्ण केल्या 5000 धावा : या खेळीदरम्यान, सर्फराजनं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 5000 धावांचा टप्पाही ओलांडला. आतापर्यंत, त्यानं या फॉरमॅटमध्ये 64.3 च्या सरासरीनं धावा केल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याचा स्ट्राइक रेट 70.10 आहे. त्यानं आता 61 सामन्यांमध्ये 91 डावात 49 पेक्षा जास्त सरासरीनं 5090 धावा केल्या आहेत. आता, टीम इंडिया खेळत असलेल्या पुढील कसोटी मालिकेत सरफराज खानला संधी मिळेल का हे पाहणं बाकी आहे.
🚨 200 For Sarfaraz Khan in Ranji trophy against Hyderabad— Tejash (@Tejashyyyyy) January 23, 2026
Runs - 200
Balls - 206
4/6 - 19/6
SMAT - 100*(47), 52(40), 64(25), 73(22)
VHT - 55(49), 157(75), 62(20)
He smashed 100+ scores in all 3 tournaments
CSK got this beast in Just 75 lakhs 🔥 👊pic.twitter.com/7FUmxg3smz
सरफराज खाननं 2024 मध्ये केलं कसोटी पदार्पण : सरफराज खाननं 2024 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध कसोटी पदार्पण केलं. त्याच वर्षी वानखेडे स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्ध त्याचा शेवटचा कसोटी सामना होता. तो एका वर्षापेक्षा जास्त काळ टीम इंडियाबाहेर आहे. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या गेल्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये तो टीम इंडियाचा भाग होता, परंतु त्याला तिथं खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यानं आतापर्यंत सहा कसोटी सामन्यांमध्ये 371 धावा केल्या आहेत.
हेही वाचा :