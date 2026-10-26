सारांशनं घेतल्या 7 विकेट! प्रतिस्पर्ध्यांचा 99 धावांत खुर्दा
रणजी ट्रॉफी 2026-27 च्या तिसरी फेरीचा एक सामना इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर मध्य प्रदेश आणि बिहार यांच्यात खेळला जात आहे.
Published : October 26, 2026 at 5:10 PM IST
इंदोर Bihar All out on 99 : रणजी ट्रॉफी 2026-27 ची तिसरी फेरी सुरु आहे. या फेरीतील एक सामना इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर मध्य प्रदेश आणि बिहार यांच्यात खेळला जात आहे. मध्य प्रदेशकडून खेळताना, सारांशनं बिहारविरुद्ध पहिल्या डावात सात बळी घेतले. सारांशनं या डावात 13 षटकं गोलंदाजी केली आणि केवळ 40 धावा दिल्या. सारांशच्या भेदक गोलंदाजीसमोर बिहारचा संपूर्ण संघ पत्त्यांच्या ढिगाऱ्याप्रमाणे कोसळला. सारांश व्यतिरिक्त, आवेश खाननं दोन आणि कुमार कार्तिकेयनं एक बळी घेतला.
Saransh Jain just ripped through Bihar's batting order in the Ranji Trophy 😯😯 https://t.co/zOx7MYD88s— Cricbuzz (@cricbuzz) October 26, 2026
बिहारच्या केवळ दोन फलंदाजांना गाठता आला दुहेरी आकडा : बिहार संघाची फलंदाजी खूपच खराब होती, केवळ दोनच खेळाडू दुहेरी आकडा गाठू शकले. सलामीवीर मंगल महारौरनं सावधपणे खेळत 87 चेंडूंमध्ये सर्वाधिक 42 धावा केल्या, पण दुसऱ्या टोकाकडून विकेट पडतच राहिल्या. मंगल व्यतिरिक्त, खालच्या फळीतील फलंदाज सूरज कश्यपनं 15 धावा जोडल्या. या दोघांव्यतिरिक्त, संघाची उर्वरित फलंदाजी पूर्णपणे अयशस्वी ठरली.
सारांश जैनचे प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये 200 बळी पूर्ण : 33 वर्षीय गोलंदाज सारांश जैननं सामन्यात आपला पाचवा बळी घेऊन एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. या बळीसह त्यानं आपल्या प्रथम-श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीत 200 बळी पूर्ण केले. मध्य प्रदेश संघाकडून खेळताना सारांशनं ही उल्लेखनीय कामगिरी केली. विशेष म्हणजे, ही कामगिरी त्याच्या आतापर्यंतच्या प्रथम-श्रेणी कारकिर्दीतील सर्वोत्तम आहे. तो आपल्या संघाचा मुख्य गोलंदाज असून त्यानं 2021-22 हंगामात मध्य प्रदेशच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝! 🚨 Saransh Jain reaches the landmark of 200 First-Class wickets during the Ranji Trophy clash against Bihar. 👏🏏 MPCA • MP Cricket • Madhya Pradesh Cricket • Ranji Trophy Elite 2026-27 • MPvBIH https://t.co/uacmv4H7fP— MP Cricket Association (@MPCAtweets) October 26, 2026
सारांशची प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये कामगिरी कशी : 33 वर्षीय सारांश जैननं 2014 मध्ये मध्य प्रदेश संघाकडून आपल्या प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीला सुरुवात केली. तेव्हापासून त्यानं 60 प्रथम श्रेणी आणि 47 लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. या काळात त्यानं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एकूण 202 बळी घेतले आहेत, तर लिस्ट ए सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर 38 बळी आहेत. गोलंदाजीसोबतच तो एक चांगला फलंदाजही आहे. त्यानं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये दोन शतकं आणि 14 अर्धशतकांसह एकूण 2312 धावा केल्या आहेत. सारांशनं या वर्षाच्या सुरुवातीला श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आणि त्या सामन्यात तीन बळी घेतले होते.
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