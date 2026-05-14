क्रिकेटमध्ये नवा अध्याय! दिग्गज महिला क्रिकेटपटू सारा टेलर इंग्लंडच्या वरिष्ठ पुरुष संघाला देणार प्रशिक्षण

इंग्लंडची माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज सारा टेलर इंग्लंडच्या वरिष्ठ पुरुष संघासोबत काम करणारी पहिली महिला ठरणार आहे.

दिग्गज महिला क्रिकेटपटू सारा टेलर इंग्लंडच्या वरिष्ठ पुरुष संघाला देणार प्रशिक्षण (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 10:47 AM IST

लंडन Sarah Taylor : इंग्लंडची माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज सारा टेलर इंग्लंडच्या वरिष्ठ पुरुष संघासोबत काम करणारी पहिली महिला ठरणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी तिची क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोत्कृष्ट यष्टीरक्षकांपैकी एक मानली जाणारी टेलर, या घरच्या मालिकेदरम्यान अल्पकालीन क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून काम पाहणार आहे, कारण नियमित प्रशिक्षक कार्ल हॉपकिन्सन आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससोबत व्यस्त आहेत.

इंग्लंड लायन्सला दिलं प्रशिक्षण : ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब आणि मँचेस्टर ओरिजिनल्ससह काउंटी आणि फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये विविध पदांवर काम केलेल्या टेलरच्या प्रशिक्षण कारकिर्दीतील ही भूमिका आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तिनं इंग्लंड लायन्ससोबत इंग्लंडचा माजी अष्टपैलू खेळाडू अँड्र्यू फ्लिंटॉफसोबतही जवळून काम केलं आहे. इंग्लंड पुरुष क्रिकेटचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉब यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध लॉर्ड्स कसोटीसाठी संघाची घोषणा करताना टेलरच्या नियुक्तीची पुष्टी केली आणि म्हणाले, "मला वाटते की ती तिच्या कामात सर्वोत्कृष्ट आहे. तिनं अँड्र्यू फ्लिंटॉफ आणि एड बार्नी यांच्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर काम केलं आहे. मी तिची कितीही प्रशंसा केली तरी ती कमीच आहे." तर, जसं आपण पाहू शकतो, ती तिच्या कामात सर्वोत्कृष्टांपैकी एक आहे.

ॲशेसमधील इंग्लंडचं खराब क्षेत्ररक्षण : सारा टेलरचं आगमन इंग्लंडच्या रेड-बॉल संघासाठी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर झालं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या ॲशेस मालिकेतील खराब क्षेत्ररक्षणामुळं त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली. ॲशेस दरम्यान संघानं 11 झेल सोडले. समर्पित क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकाशिवाय दौरा करण्याच्या निर्णयामुळं इंग्लंड क्रिकेट संघावर टीकाही झाली होती. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, इंग्लंडनं ॲशेसनंतर कार्ल हॉपकिन्सन यांची पुन्हा नियुक्ती केली आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक ट्रॉय कूली यांनाही परत बोलावलं. मात्र, आयपीएलमधील हॉपकिन्सन यांच्या वचनबद्धतेमुळं न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी मालिकेसाठी टेलरला ही भूमिका पार पाडता आली आहे.

  • टेलरनं तिच्या 13 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत इंग्लंड महिला संघासाठी 226 सामने खेळले आणि 2017 च्या महिला विश्वचषकात इंग्लंडच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

