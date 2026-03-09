ETV Bharat / sports

'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार मिळवणाऱ्या संजुला सचिननं केली मदत; सामन्यांनंतर स्वतः सांगितलं गुपित

टीम इंडियानं न्यूझीलंडला 96 धावांनी हरवून टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विश्वचषक विजयात संजू सॅमसन हा टीम इंडियाचा सर्वात मोठा हिरो होता.

Sanju Samson on Sachin Tendulkar
संजू सॅमसन (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 12:12 AM IST

अहमदाबाद Sanju Samson on Sachin Tendulkar : टीम इंडियानं न्यूझीलंडला 96 धावांनी हरवून टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विश्वचषक विजयात संजू सॅमसन हा टीम इंडियाचा सर्वात मोठा हिरो होता. विश्वचषकापूर्वी संजू खराब फॉर्मशी झुंजत होता. मात्र, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर-8 सामन्यापासून ते अंतिम फेरीपर्यंत, संजूनं सलग तीन सामन्यांमध्ये पन्नासपेक्षा जास्त धावा करुन इतिहास रचला आणि प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कार मिळवला. अंतिम फेरीनंतर, संजू सॅमसननं काही महत्त्वाचे खुलासे केले. सचिन तेंडुलकरनं त्याच्या खराब फॉर्ममध्ये त्याला कशी मदत केली याचं त्यानं वर्णन केलं.

टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर संजू सॅमसन काय म्हणाला? : प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा किताब जिंकल्यानंतर, संजू सॅमसन म्हणाला, "हा विश्वचषक जिंकणं स्वप्नासारखे वाटतं. मी खूप आनंदी आणि कृतज्ञ आहे. या विजयाचं वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द किंवा भावना नाहीत." गेल्या तीन सामन्यांमध्ये सलग तीन अर्धशतकं झळकावण्याबाबत, तो म्हणाला, "खरं सांगायचं तर, त्याची सुरुवात एक-दोन वर्षांपूर्वी झाली." जेव्हा मी 2024 च्या विश्वचषक संघात होतो, जिथं मी खेळलो नव्हतो, तेव्हा मी विचार करत राहिलो आणि काम करत राहिलो आणि मला तेच करायचं होतं.

संजू सॅमसननं सचिन तेंडुलकरबद्दल केलं विधान : शेवटी, संजूनं सचिन तेंडुलकरचा आणि त्यानं सॅमसनला कशी मदत केली याचा उल्लेख केला. मुलाखतीदरम्यान, संजू म्हणाला, "गेल्या काही महिन्यांपासून मी सचिन सरांच्या सतत संपर्कात आहे. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे आणि त्यांच्याशी खूप बोललो आहे. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळावं म्हणून, तुम्ही आणखी काय मागू शकता? मला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाचा मी खूप आभारी आहे. ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. मला आता त्याचा आनंद घ्यायचा आहे आणि नंतर पुढं काय करायचं याचा विचार करायचा आहे."

संजू सॅमसननं टी-20 विश्वचषकातील कामगिरी : संजू सॅमसनला टी-20 विश्वचषकात पहिली संधी नामिबियाविरुद्ध मिळाली. त्यानं 22 धावा काढून आपल्या कौशल्याची सुरुवात केली. त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्ध त्यानं 24 धावा केल्या. मात्र, संजूनं खरोखरच जिंकण्याच्या महत्त्वाच्या सामन्यात आपलं कौशल्य दाखवलं. त्यानं वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद 97 धावा केल्या आणि टीम इंडियाला सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यास मदत केली. त्यानंतर, इंग्लंडविरुद्धच्या सेमीफायनलमध्ये, संजूच्या बॅटनं पुन्हा एकदा कामगिरी केली आणि 89 धावा करुन भारताला विजय मिळवून दिला. सॅमसननं अंतिम सामन्यातही 89 धावा करत आपलं कौशल्य दाखवलं.

