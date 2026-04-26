संजू सॅमसननं 3555 चेंडूत ठेकल्या 5000 धावा; धोनीसह रैनाला एकाच वेळी टाकलं मागे

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 37वा साखळी सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात सीएसकेचं घरचं मैदान असलेल्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जात आहे.

Sanju Samson
संजू सॅमसन (IANS Photo)
Published : April 26, 2026 at 5:24 PM IST

चेन्नई Sanju Samson : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 37वा साखळी सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात सीएसकेचं घरचं मैदान असलेल्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जात आहे. गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सीएसकेचा स्टार सलामीवीर संजू सॅमसननं आपल्या डावातील तिसरी धाव घेत एकाच फटक्यात सुरेश रैना आणि एमएस धोनी यांना मागे टाकत एक मोठा आयपीएल विक्रम प्रस्थापित केला.

आयपीएलमध्ये 5000 धावा पूर्ण करणारा सर्वात वेगवान भारतीय खेळाडू : संजू सॅमसनचा आयपीएलमधील आतापर्यंतचा फलंदाजीचा विक्रम उल्लेखनीय आहे. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात त्यानं कागिसो रबाडाच्या दुसऱ्या षटकातील दुसऱ्याच चेंडूवर पॉइंटवरुन चौकार मारुन 5000 धावा पूर्ण केल्या. यासह, संजू सॅमसन आता आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 5000 धावा पूर्ण करणारा सर्वात वेगवान भारतीय खेळाडू ठरला आहे. सॅमसनच्या आधी हा विक्रम सुरेश रैनाच्या नावावर होता, ज्यानं आयपीएलमध्ये 3620 चेंडूंमध्ये आपल्या 5000 धावा पूर्ण केल्या होत्या, तर संजू सॅमसननं हा पराक्रम केवळ 3555 चेंडूंमध्ये केला. आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 5000 धावा पूर्ण करणाऱ्या खेळाडूबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्याचं नाव एबी डिव्हिलियर्सच्या नावावर आहे, ज्यानं हा पराक्रम 3288 चेंडूंमध्ये केला.

आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 5000 धावा पूर्ण करणारे खेळाडू :

  • एबी डिव्हिलियर्स - 3288 चेंडू
  • डेव्हिड वॉर्नर - 3554 चेंडू
  • संजू सॅमसन - 3555 चेंडू
  • सुरेश रैना - 3620 चेंडू
  • केएल राहुल - 3688 चेंडू
  • एमएस धोनी - 3691 चेंडू

सॅमसन अवघ्या 11 धावांवर बाद : आयपीएल 2026 च्या हंगामात संजू सॅमसनचा फॉर्म चढ-उतार असलेला राहिला आहे, ज्यात दोन शतकं आणि काही वेळा लवकर बाद होण्याचा समावेश आहे. असंच दृश्य गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यातही दिसून आलं, जिथं सॅमसननं 15 चेंडूंचा सामना केला आणि दोन चौकारांसह 11 धावांवर तो बाद झाला. सॅमसनची आयपीएलमधील कामगिरी प्रभावी राहिली आहे, त्यानं आतापर्यंत 185 सामन्यांमध्ये 31.69 च्या सरासरीनं 5008 धावा केल्या आहेत, ज्यात पाच शतकं आणि 26 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

