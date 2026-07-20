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80 सेकंदात भारताचा संग्राम बनला 'स्ट्राइक एशिया' चॅम्पियन; पाकिस्तानी खेळाडूला चारली धूळ

भारताचा दिग्गज कुस्तीपटू आणि मिश्र मार्शल आर्ट्स खेळाडू, संग्राम सिंगनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा भारतीय ध्वजाला गौरव मिळवून दिला आहे.

Sangram Singh
80 सेकंदात भारताचा संग्राम बनला 'स्ट्राइक एशिया' चॅम्पियन (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 10:35 AM IST

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Sangram Singh : भारताचा दिग्गज कुस्तीपटू आणि मिश्र मार्शल आर्ट्स खेळाडू, संग्राम सिंगनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा भारतीय ध्वजाला गौरव मिळवून दिला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील प्रत्येक सामना एक रोमांचक घटना असते, पण यावेळी संग्राम सिंगनं या बहुप्रतिक्षित लढतीला एकतर्फी बनवलं. 'स्ट्राइक एशिया' चॅम्पियनशिपच्या या महासंग्राम लढतीत, संग्राम सिंगनं पाकिस्तानच्या मोहम्मद आबिद अलीला अवघ्या 1 मिनिट 20 सेकंदात (80 सेकंदात) नॉकआउट करुन एक ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद पटकावलं.

पहिल्या फेरीपासून आक्रमक रणनीती : संग्राम सिंगचा इरादा सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होता. त्यानं पहिल्याच फेरीत आक्रमक रणनीती अवलंबली आणि पाकिस्तानी फायटरवर वर्चस्व गाजवलं. रिंगमध्ये प्रवेश करताच, संग्रामनं अचूक आणि शक्तिशाली ठोक्यांचा भडीमार केला, ज्यामुळं आबिद अलीला सावरण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. संग्रामच्या चपळाई आणि तंत्रापुढं पाकिस्तानी फायटरकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं. अवघ्या 80 सेकंदात, संग्रामनं असा निर्णायक प्रहार केला की आबिद अली रिंगमध्येच कोसळला, ज्यामुळं पंचांना सामना थांबवावा लागला. या प्रभावी विजयासह, संग्राम सिंगनं एमएमए (MMA) मधील आपला अपराजित व्यावसायिक विक्रम अभिमानानं कायम ठेवला.

काय म्हणाला संग्राम सिंग : किताब जिंकल्यानंतर संग्राम सिंग भावूक झाल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. या ऐतिहासिक यशाचं श्रेय त्यानं आपल्या संपूर्ण देशाला दिलं. संग्राम म्हणाला, "हा विजय माझ्या देशाच्या, भारताच्या 147 कोटी नागरिकांना समर्पित आहे. जेव्हा कधी मी रिंगमध्ये प्रवेश करतो, तेव्हा माझं मन केवळ माझ्या विजयावर नसतं, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या आशांवर आणि आपल्या तिरंग्याच्या सन्मानावर असते. हा किताब भारतमातेला समर्पित आहे." त्यानं पुढं सांगितलं की, त्याचं ध्येय केवळ जिंकणं नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा अभिमान सतत वाढवणं आणि भारतीय तरुणांना खेळांमध्ये येण्यासाठी प्रेरित करणं आहे. देशातील तरुणांनी तंदुरुस्त राहावं आणि मार्शल आर्ट्ससारख्या खेळांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करावी, अशी त्याची इच्छा आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संग्रामचा दबदबा : संग्राम सिंगनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय ध्वज फडकवण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी त्यानं जगातील अनेक नामांकित लढवय्यांना पराभूत केलं आहे. संग्रामच्या अचूक हालचालींनी पाकिस्तानचा अली रझा नासेर, ट्युनिशियाचा हकीम त्राबेल्सी आणि फ्रान्सचा फ्लोरियन कुडियर यांसारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय फायटर्सनाही पराभूत केलं आहे. 'स्ट्राइक एशिया' चॅम्पियनशिपमधील या ताज्या विजयानं हे सिद्ध केलं आहे की, कुस्तीच्या पलीकडे जाऊन संग्राम सिंगनं आता मिक्स्ड मार्शल आर्ट्सच्या (MMA) जगात आपलं स्थान भक्कमपणे निर्माण केलं आहे. या मोठ्या विजयानंतर, सोशल मीडियापासून क्रीडा जगतापर्यंत अभिनंदनाच्या संदेशांचा वर्षाव होत आहे.

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SANGRAM SINGH BEAT PAKISTAN
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MMA FIGHT IN JUST 80 SECONDS
SANGRAM SINGH
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