अभिमानास्पद...! नाशिककर साहिल IPL मध्ये दिसणार; दिल्लीनं लाखे रुपयांत घेतलं संघात
Published : December 17, 2025 at 3:00 PM IST
नाशिक Sahil Parakh in DC : नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचा आंतरराष्ट्रीय युवा खेळाडू आणि आक्रमक डावखुरा सलामीवीर साहील पारख याची IPL 2026 च्या हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटलतर्फे निवड झाली आहे. 30 लांखाच्या बेस प्राइस किंमतीमध्ये दिल्ली कॅपिटलनं साहिल पारखला आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करुन घेतलं आहे.
18-year-old Sahil is ready to roar in 💙❤️ pic.twitter.com/7vEJe2SPY5— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) December 16, 2025
नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी : नाशिकच्या अष्टपैलू रामकृष्ण घोषची मागील हंगामाप्रमाणेच यंदा देखील आगामी IPL 2026 च्या हंगामासाठी, महेंद्र सिंग धोनी, ऋतुराज गायकवाड सारखे बलाढ्य खेळाडू असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सतर्फे याआधीच निवड झाली आहे. मागील वर्षी चेन्नई संघानं IPL लिलावात, रामकृष्ण घोषला आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करुन घेतलं होतं. त्याला आगामी हंगामा साठी चेन्नई सुपर किंग्सनं संघात कायम ठेवलं आहे. अशात आता नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचा आंतरराष्ट्रीय युवा खेळाडू आणि आक्रमक डावखुरा सलामीवीर साहील पारख याची IPL 2026 च्या हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटलतर्फे निवड झाली आहे. या संघात के एल राहुल, अक्षर पटेलच्या, बेन डकेट, डेव्हिड मिलर, करुण नायर, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी सारखे नामवंत खेळाडू दिल्लीमध्ये असुन केविन पिटरसन या संघाचा प्रमुख मार्गदर्शक मेंटर आहे. एकुण 369 क्रिकेटपटूंवर IPL लिलावात बोली लागली.
Sahil Parakh is SOLD to @DelhiCapitals for INR 30 lakh.#TATAIPLAuction— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
साहिल पारखची कामगिरी कशी : काही महिन्यांपूर्वी सय्यद मुश्ताक अली टी-20 स्पर्धेत वरिष्ठ महाराष्ट्र संघात साहिलनं पदार्पण केलं. 19 वर्षांखालील वयोगटासाठीच्या विनू मंकड स्पर्धेत साहिलनं महाराष्ट्र संघाचं कर्णधारपद भूषवलं आहे. नाशिकचा खेळाडू भारतीय संघात असावा हे सर्व नाशिककरांचं स्वप्न साहिल पारख साकार करत 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या वनडे मालिकेत 19 वर्षांखालील भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. या मालिकेत त्यानं आपली फटकेबाज फलंदाजी करत केवळ 75 चेंडूत 14 चौकार व तब्बल 5 षटकारांसह नाबाद 109 धावा करुन भारतीय संघाला केवळ 22 षटकांतच 9 गडी राखून जोरदार विजय मिळवून दिला होता. साहिलच्या या निवडीमुळं नाशिक क्रिकेट वर्तुळात आनंदाचं वातावरण आहे. नाशिक जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे चेअरमन आणि संबंधितांनी त्याचे अभिनंदन करुन भविष्यातील उत्तम कामगिरीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Sahil Parakh joins Delhi Capitals for the upcoming IPL season.— Maharashtra Cricket Association (@MahaCricket) December 16, 2025
Fresh opportunity. Bigger stage. Time to shine. ⭐#mca #mcacricket #cricketmaharshtra #ipl #delhicapitals pic.twitter.com/ukzob2MTcc
रामकृष्ण गतवर्षी एकही सामना खेळला नाही : नाशिकचा रामकृष्ण घोषनं आतापर्यंत दहा प्रथम श्रेणी सामने, दहा लिस्ट ए सामने आणि सहा टी-20 सामने खेळले आहे. गतवर्षी आयपीएल मध्ये तो एकही सामना खेळला नव्हता मात्र अष्टपैलू खेळाडू आणि लांबवर फटके मारण्याच्या क्षमतेमुळं चेन्नई सुपर किंग्जनं त्याला कायम ठेवलं आहे.
