मराठमोळ्या साहिलचा 'सुवर्ण नेम'! कंपाऊंड मिश्र सांघिक प्रकारात चिकितासह जिंकलं गोल्ड मेडल
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी बुधवारची सकाळ खास ठरली. भारतीय तिरंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत अवघ्या काही तासांत दोन सुवर्णपदकं जिंकली.
Published : September 30, 2026 at 10:00 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी बुधवारची सकाळ खास ठरली. भारतीय तिरंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत अवघ्या काही तासांत दोन सुवर्णपदकं जिंकली. प्रथम, महिलांच्या कंपाऊंड संघानं चीनला हरवून सुवर्णपदक पटकावलं आणि त्यानंतर मिश्र कंपाऊंड संघानंही दक्षिण कोरियाला एका रोमांचक शूट-ऑफमध्ये हरवून सुवर्णपदक जिंकलं. 157-157 अशा बरोबरीनंतर झालेल्या शूट-ऑफमध्ये साहिल राजेश जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी या जोडीनं दक्षिण कोरियाला 20-19 नं हरवलं. या विजयामुळं त्यांनी 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठीही पात्रता मिळवली.
157-157 असा बरोबरीत संपला सामना : भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील अंतिम सामना सुरुवातीपासूनच अटीतटीचा होता. चार फेऱ्या आणि 16 शॉट्सनंतर गुणसंख्या 157-157 अशी बरोबरीत होती. भारतीय जोडीनं सुरुवातीला आघाडी घेतली, परंतु सामन्याच्या दुसऱ्या भागात दक्षिण कोरियानं पुनरागमन केलं. चौथ्या आणि अंतिम फेरीत, कोरियन संघानं 40 गुण मिळवले, तर भारताला केवळ 39 गुण मिळवता आले. त्यानंतर सामना शूट-ऑफमध्ये गेला.
News Alert! India's compound mixed archery team of Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi wins gold medal in Asian Games, beating Korea in a shoot-off pic.twitter.com/Pn7SzHL1b4— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
शूट-ऑफमध्ये चिकिता आणि साहिल यांचे परफेक्ट नेम : शूट-ऑफमध्ये चिकिता तनिपेर्थानं प्रथम नेमबाजी केली आणि अचूक 10 गुण मिळवले. दक्षिण कोरियन महिला तिरंदाजानंही 10 गुणांसह प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर पुरुष तिरंदाजांची संधी होती. भारताच्या साहिल राजेश जाधवनंही अचूक 10 गुण मिळवले. दक्षिण कोरियाला सुवर्णपदकासाठी 10 गुणांची आवश्यकता होती, परंतु त्यांच्या पुरुष तिरंदाजाचा बाण नऊ गुणांवर लागला. भारतानं शूट-ऑफ 20-19 नं जिंकून सुवर्णपदक पटकावलं.
सुवर्णपदक आणि ऑलिम्पिकमधील स्थानही निश्चित : साहिल राजेश जाधव आणि चिकिता तनिपेर्था यांच्या विजयाचं महत्त्व वाढलं कारण दोघांनीही 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी पात्रता मिळवली. या रोमांचक शूट-ऑफनं भारताला केवळ आशियाई खेळांमधील सुवर्णपदकच नव्हे, तर ऑलिम्पिकमधील स्थानही मिळवून दिलं.
News Alert! Sahil Jadhav and Chikitha Taniparthi also secure 2028 Olympic quota place with their compound mixed team gold in Asian Games pic.twitter.com/EAKk5mNL2H— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
भारताची आठ सुवर्ण पदकांसह एकूण 54 पदकं : मिश्र कंपाऊंड सांघिक सुवर्णपदकामुळं, 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या एकूण पदकांची संख्या आठ झाली आहे. भारताकडे आता आठ सुवर्ण, 21 रौप्य आणि 25 कांस्य पदकांसह एकूण 54 पदकं आहेत. तिरंदाजीमध्ये भारताकडे आता दोन सुवर्णपदकं आहेत. एक सुवर्णपदक महिलांच्या कंपाऊंड संघाने, तर दुसरं मिश्र कंपाऊंड संघानं पटकावलं. एकाच सकाळी तिरंदाजीच्या दोन अंतिम स्पर्धा झाल्या आणि दोन्ही स्पर्धांमधील पदकांवर भारतीय ध्वज फडकत होता, यातून भारतीय तिरंदाजांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपलं कौशल्य दाखवून दिलं आहे.
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