सचिनचं MCA ला मोठं गिफ्ट! चाहत्यांना जवळून पाहता येणार सचिनच्या कामगिरीशी संबंधित वस्तू
क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरनं खेळींमध्ये वापरलेल्या बॅट जवळून पाहण्याची संधी मिळणार आहे.
Published : November 11, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई Sachin Tendulkar : क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरनं खेळलेल्या फटक्यांनी जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना असंख्य आठवणी दिल्या आहेत. आता, चाहत्यांना त्या अविस्मरणीय खेळींमध्ये वापरलेल्या बॅट जवळून पाहण्याची संधी मिळणार आहे. सचिन आपल्या कारकिर्दीतील 26 विशेष बॅट आणि इतर अनेक स्मृतीचिन्हं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) शरद पवार क्रिकेट संग्रहालयाला दान करत आहे.
16 नोव्हेंबर रोजी एका विशेष संग्रहाचं होणार अनावरण : सचिनच्या या विशेष संग्रहामध्ये त्याच्या 100 आंतरराष्ट्रीय शतकांपैकी काही शतकं झळकावण्यासाठी वापरलेल्या बॅटचा समावेश असेल. त्याचं हेल्मेट, जर्सी आणि त्याच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाच्या क्षणांशी संबंधित वैयक्तिक नोंदी देखील संग्रहालयात प्रदर्शित केल्या जातील. या विशेष संग्रहाचं अनावरण 16 नोव्हेंबर रोजी एका विशेष कार्यक्रमात केलं जाईल. 'बॅटोग्राफी' नावाचं हे प्रदर्शन, सचिननं त्याच्या विविध काळात वापरलेल्या बॅटच्या माध्यमातून त्याचा शानदार क्रिकेट प्रवास दर्शवेल. विशेष म्हणजे, या प्रदर्शनाचं अनावरण त्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या 13 व्या स्मृतिदिनानिमित्त केलं जात आहे.
STORY | Sachin to gift 26 bats, memorabilia for display at MCA museum Cricket legend Sachin Tendulkar will gift 26 of his prized cricketing bats, including those with which he scored some of his 100 international centuries, along with other memorabilia for display at the Mumbai Cricket Association's (MCA) Sharad Pawar Cricket Museum. READ: https://t.co/Tb3KZiBJ3C— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
चाहत्यांसाठी पर्वणी : सचिननं 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध आपल्या कारकिर्दीतील 200 वा आणि शेवटचा कसोटी सामना खेळला, आणि यासह त्याच्या 24 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीचा शेवट झाला. एमसीए संग्रहालयात सचिनसाठी एक विशेष विभाग तयार केला जाईल, जिथं क्रिकेट चाहत्यांना त्याच्या कारकिर्दीतील ऐतिहासिक क्षण आणि कामगिरीशी संबंधित वस्तू जवळून पाहता येतील.
एमसीए अध्यक्षांनी व्यक्त केला आनंद : एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी या उपक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि म्हणाले, "'बॅटोग्राफी'च्या माध्यमातून आम्ही एमसीए संग्रहालयाला एक अनोखा आयाम देत आहोत. यामुळं अभ्यागतांना, ज्या वस्तूंनी त्यांची कामगिरी साध्य करण्यास मदत केली, त्याच वस्तूंच्या माध्यमातून त्यामागील कथा जाणून घेता येतील. आम्हाला अभिमान आहे की सचिननं या अनमोल वस्तू एमसीएला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं त्याचा असाधारण वारसा क्रिकेट चाहत्यांच्या भावी पिढ्यांसाठी उपलब्ध राहील."
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