15 नोव्हेंबरला कराचीत सुरु झालेला सचिनचा 'आंतरराष्ट्रीय प्रवास' आजच्याच दिवशी 'भारतरत्न' बनून मुंबईत संपला!
क्रिकेटच्या इतिहासात 15 नोव्हेंबरचं महत्त्व एका मैलाचा दगडापेक्षा कमी नाही. सचिननं आजच्याच दिवशी पहिला आणि अखेरचा कसोटी सामना खेळला.
Published : November 15, 2026 at 9:33 AM IST
मुंबई Sachin Tendulkar Debut and Last Match : क्रिकेटच्या इतिहासात 15 नोव्हेंबरचं महत्त्व एका मैलाचा दगडापेक्षा कमी नाही. कारण 1989 मध्ये याच दिवशी कराचीच्या नॅशनल स्टेडियमवर, एका 16 वर्षीय पोरानं भारताच्या कसोटी संघाकडून खेळण्यासाठी मैदानात पाय ठेवला. त्यावेळी, तो मुश्ताक मोहम्मद आणि आकिब जावेद यांच्यानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा तिसरा सर्वात तरुण खेळाडू होता. कदाचित कोणीही कल्पना केली नसेल की याच मुलाला एक दिवशी "क्रिकेटचा देव" म्हटलं जाईल. तो म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून 'भारतरत्न' सचिन रमेश तेंडुलकर आहे.
#OnThisDay 🗓️ 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟵𝟴𝟵: 16-year-old Sachin Tendulkar @sachin_rt made his international debut 🇮🇳 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟯: The #TeamIndia legend batted one last time with 3️⃣4️⃣,3️⃣5️⃣7️⃣ int'l runs and 1️⃣0️⃣0️⃣ int'l hundreds to his name 🫡 https://t.co/b2OzbkltKu— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
कराचीमध्ये झाली होती एका नवीन अध्यायाची सुरुवात : 1989 मधील कराची कसोटी सामना हा केवळ पदार्पणाचा सामना नव्हता, तर येणाऱ्या दशकांपर्यंत क्रिकेटची व्याख्या बदलणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात होती. त्यानंतर सचिननं 24 वर्षे जागतिक क्रिकेटवर निर्विवाद राज्य केलं. 200 कसोटी सामने, 15921 कसोटी धावा (सरासरी 53.78), 51 शतकं आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण 100 शतकं. ही आकडेवारी दर्शवते की सचिनची कारकीर्द केवळ मोठीच नव्हती, तर ती अतुलनीय होती.
पदार्पण सामन्यात सचिनची कामगिरी कशी? : सचिनच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाचं नेतृत्व कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी केलं होतं. पाकिस्तानच्या 409 धावांच्या प्रत्युत्तरात भारतानं 41 धावांत 4 विकेट गमावल्या होत्या. सहाव्या क्रमांकावर खेळताना 16 वर्षीय सचिननं 24 चेंडूत 15 धावा केल्या आणि मोहम्मद अझरुद्दीनसह 32 धावा जोडून संघाला स्थिर केलं. तो ज्या चेंडूवर आउट झाला तो चेंडूही खास होता, तो वकार युनूसचा इनस्विंगर होता. कारण वकार देखील त्याचं कसोटीत पदार्पणाचा सामना खेळत होता. शाहिद सईद आणि सलील अंकोलानंही त्याच कसोटीत आपलं कसोटी पदार्पण केलं होतं, परंतु त्यांची कारकीर्द तिथंच संपली. सचिन आणि वकारसाठी, हा सामना दोन ऐतिहासिक कारकिर्दीची सुरुवात होती.
दुसऱ्या डावात संधी न मिळाल्यानं सामना अनिर्णित : पाकिस्ताननं 305/5 वर आपला दुसरा डाव घोषित केला आणि भारतासमोर 453 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. भारतीय फलंदाजांच्या लढाऊ कामगिरीमुळं (303/3) सामना अनिर्णित राहिला. दुसऱ्या डावात सचिन खेळू शकला नाही. 100वा कसोटी सामना खेळणाऱ्या कपिल देवला 7 बळी आणि एका अर्धशतकासाठी सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला. पुढील कसोटीत (फैसलाबाद) सचिननं 172 चेंडूत 59 धावा करत त्याचं पहिलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तिसऱ्या कसोटीत (लाहोर) सचिन आणखी एका अर्धशतकाच्या जवळ पोहोचला पण अब्दुल कादिरनं 41 धावांवर त्याला बाद केलं. पुढची कसोटी सियालकोटमध्ये खेळली गेली, जिथं त्यानं 35 आणि 57 धावा केल्या. शेवटी, चार कसोटी सामन्यांची मालिका अनिर्णीत (0-0) संपली.
15 नोव्हेंबर रोजी पदार्पण आणि 15 नोव्हेंबर रोजी त्याचा शेवटचा सामना : 15 नोव्हेंबर 1989 ला कराचीत पदार्पण केल्यानंतर सचिन तेंडुलकरनं 2013 मध्ये 15 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील शेवटचा डाव खेळला हा केवळ योगायोग नाही. 14 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सुरु झालेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी (15 नोव्हेंबर) 74 धावांची भावनिक खेळी खेळून तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यामुळं 24 वर्षे आणि 1 दिवसाच्या सुवर्ण प्रवासाचा अंत झाला.
🏏15 नवंबर 1989 को 16 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 15 नवंबर 2013 को उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। उनके नाम 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन और 100 शतक दर्ज हैं। #OnThisDay #SachinTendulkar #CricketLegend #TeamIndia @sachin_rt https://t.co/5PbtRG0aas— आकाशवाणी समाचार, राँची | Akashvani News, Ranchi (@airnews_ranchi) November 15, 2026
सचिनची क्रिकेटमधील आकडेवारी : सचिननं भारतासाठी 200 कसोटी आणि 463 वनडे सामने खेळले. त्याच्या नावावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 शतकं आहेत. वनडे सामन्यांमध्ये त्यानं 49 शतकांसह 18,426 धावा केल्या. तर कसोटी सामन्यांमध्ये त्यानं 51 शतकांसह 15,921 धावा केल्या. त्यानं 2006 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एक टी-20 सामनाही खेळला होता, ज्यात त्यानं 10 धावा केल्या. शिवाय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30,000 पेक्षा जास्त धावा (34,357) करणारा सचिन हा एकमेव क्रिकेटपटू आहे. 24 वर्षांच्या त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत सचिननं सर्व फॉरमॅटमध्ये भारतासाठी 34,357 धावा केल्या. त्याच्या नावार सर्वाधिक कसोटी शतकं (51) आणि सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा (200) विक्रम आहे. या फॉरमॅटमध्ये त्याच्याकडे सर्वाधिक चौकार (2058) आहेत.
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