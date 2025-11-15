Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

15 नोव्हेंबरला कराचीच्या मैदानात सुरु झालेला सचिनचा 'आंतरराष्ट्रीय प्रवास' आजच्याच दिवशी 'भारतरत्न' बनून मुंबईत संपला!

क्रिकेटच्या इतिहासात 15 नोव्हेंबरचं महत्त्व एका मैलाचा दगडापेक्षा कमी नाही. सचिननं आजच्याच दिवशी पहिला आणि अखेरचा कसोटी सामना खेळला.

sachin tendulkar
सचिन तेंडुलकर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Sachin Tendulkar : क्रिकेटच्या इतिहासात 15 नोव्हेंबरचं महत्त्व एका मैलाचा दगडापेक्षा कमी नाही. कारण 1989 मध्ये याच दिवशी कराचीच्या नॅशनल स्टेडियमवर, एका 16 वर्षीय पोरानं भारताच्या कसोटी संघाकडून खेळण्यासाठी मैदानात पाय ठेवला. त्यावेळी, तो मुश्ताक मोहम्मद आणि आकिब जावेद यांच्यानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा तिसरा सर्वात तरुण खेळाडू होता. कदाचित कोणीही कल्पना केली नसेल की याच मुलाला एके दिवशी "क्रिकेटचा देव" म्हटले जाईल. तो म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर आहे.

कराचीमध्ये झाली होती एका नवीन अध्यायाची सुरुवात : कराची कसोटी ही केवळ पदार्पण नव्हती, तर येणाऱ्या दशकांपर्यंत क्रिकेटची व्याख्या बदलणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात होती. त्यानंतर सचिननं 24 वर्षे जागतिक क्रिकेटवर राज्य केलं. 200 कसोटी सामने, 15921 कसोटी धावा (सरासरी 53.78), 51 शतकं आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण 100 शतकं. आकडेवारी दर्शवते की ही कारकीर्द केवळ मोठीच नव्हती, तर ती अतुलनीय होती.

पदार्पण सामन्यात सचिनची कामगिरी : सचिनच्या पहिल्या सामन्यात भारताचं नेतृत्व कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी केलं. पाकिस्तानच्या 409 धावांच्या प्रत्युत्तरात भारतानं 41 धावांत 4 विकेट गमावल्या होत्या. सहाव्या क्रमांकावर खेळताना 16 वर्षीय सचिननं 24 चेंडूत 15 धावा केल्या आणि मोहम्मद अझरुद्दीनसह 32 धावा जोडून संघाला स्थिर केलं. तो ज्या चेंडूवर आउट झाला तो चेंडूही खास होता, तो वकार युनूसचा इनस्विंगर होता. कारण वकार देखील त्याचं कसोटीत पदार्पणाचा सामना खेळत होता. शाहिद सईद आणि सलील अंकोलानंही त्याच कसोटीत आपलं कसोटी पदार्पण केलं होतं, परंतु त्यांची कारकीर्द तिथंच संपली. सचिन आणि वकारसाठी, हा सामना दोन ऐतिहासिक कारकिर्दीची सुरुवात होती.

दुसऱ्या डावात संधी न मिळाल्यानं सामना अनिर्णित : पाकिस्ताननं 305/5 वर आपला डाव घोषित केला आणि भारतासमोर 453 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. भारतीय फलंदाजांच्या लढाऊ कामगिरीमुळं (303/3) सामना अनिर्णित राहिला. दुसऱ्या डावात सचिन खेळू शकला नाही. 100 वा कसोटी सामना खेळणाऱ्या कपिल देवला 7 बळी आणि एका अर्धशतकासाठी सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला. पुढील कसोटीत (फैसलाबाद) सचिननं 172 चेंडूत 59 धावा करत त्याचं पहिलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तिसऱ्या कसोटीत (लाहोर) सचिन आणखी एका अर्धशतकाच्या जवळ पोहोचला पण अब्दुल कादिरनं 41 धावांवर त्याला बाद केलं. पुढची कसोटी सियालकोटमध्ये खेळली गेली, जिथं त्यानं 35 आणि 57 धावा केल्या. शेवटी, चार कसोटी सामन्यांची मालिका अनिर्णीत (0-0) संपली.

आत्मविश्‍वासाला सिद्ध करणारी दुखापत : सियालकोट कसोटीची आठवण करुन देताना वकार युनूस म्हणतो, "ती हिरवी टॉप विकेट होती. सुरुवातीला एक चेंडू त्याच्या नाकावर लागला. तो 16 वर्षांचा मुलगा होता. त्याचा चेहरा पूर्णपणे फिका पडला. पण त्याचा दृढनिश्चय, त्याचा आत्मविश्वास आश्चर्यकारक होता. काही मिनिटांनंतर, तो पुन्हा फॉर्ममध्ये आला आणि त्यानं त्याचं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यावेळी आम्हाला कल्पनाही नव्हती की तोच मुलगा नंतर इतका मोठा नाव बनेल.

15 नोव्हेंबर रोजी पदार्पण आणि 15 नोव्हेंबर रोजी त्याचा शेवटचा सामना : सचिन तेंडुलकरनं 2013 मध्ये 15 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील शेवटचा डाव खेळला हा योगायोग नाही. 14 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सुरु झालेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी (15 नोव्हेंबर) 74 धावांची भावनिक खेळी खेळून तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यामुळं 24 वर्षे आणि 1 दिवसाच्या सुवर्ण प्रवासाचा अंत झाला.

हेही वाचा :

  1. 'बालदिनी' 14 वर्षीय मुलाचा विश्वविक्रम; टी-20 क्रिकेटमध्ये 'अशी' कामगिरी करणारा वैभव एकमेव!
  2. बांगलादेशचा आयरिश संघावर मोठा विजय; पहिल्या कसोटीत डावानं पराभूत करत घेतली मालिकेत आघाडी
  3. IND vs SA 1st Test Day 1: कोलकाता कसोटीचा पहिला दिवस भारताच्या नावावर; पहिल्या डावात दमदार सुरुवात

TAGGED:

SACHIN TENDULKAR TEST DEBUT
SACHIN TENDULKAR LAST TEST
SACHIN TENDULKAR TEST
SACHIN TENDULKAR TODAY
SACHIN TENDULKAR TEST DEBUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.