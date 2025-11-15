15 नोव्हेंबरला कराचीच्या मैदानात सुरु झालेला सचिनचा 'आंतरराष्ट्रीय प्रवास' आजच्याच दिवशी 'भारतरत्न' बनून मुंबईत संपला!
क्रिकेटच्या इतिहासात 15 नोव्हेंबरचं महत्त्व एका मैलाचा दगडापेक्षा कमी नाही. सचिननं आजच्याच दिवशी पहिला आणि अखेरचा कसोटी सामना खेळला.
Published : November 15, 2025 at 10:19 AM IST
मुंबई Sachin Tendulkar : क्रिकेटच्या इतिहासात 15 नोव्हेंबरचं महत्त्व एका मैलाचा दगडापेक्षा कमी नाही. कारण 1989 मध्ये याच दिवशी कराचीच्या नॅशनल स्टेडियमवर, एका 16 वर्षीय पोरानं भारताच्या कसोटी संघाकडून खेळण्यासाठी मैदानात पाय ठेवला. त्यावेळी, तो मुश्ताक मोहम्मद आणि आकिब जावेद यांच्यानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा तिसरा सर्वात तरुण खेळाडू होता. कदाचित कोणीही कल्पना केली नसेल की याच मुलाला एके दिवशी "क्रिकेटचा देव" म्हटले जाईल. तो म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर आहे.
🗓️ #OnThisDay
𝟏𝟓𝐭𝐡 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟗𝟖𝟗:
The legendary @sachin_rt made his #TeamIndia debut 🙌
𝟏𝟓𝐭𝐡 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟑:
He made his final international appearance after amassing 3⃣4⃣,3⃣5⃣7⃣ international runs 🫡 pic.twitter.com/5tqJ27ExUa
कराचीमध्ये झाली होती एका नवीन अध्यायाची सुरुवात : कराची कसोटी ही केवळ पदार्पण नव्हती, तर येणाऱ्या दशकांपर्यंत क्रिकेटची व्याख्या बदलणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात होती. त्यानंतर सचिननं 24 वर्षे जागतिक क्रिकेटवर राज्य केलं. 200 कसोटी सामने, 15921 कसोटी धावा (सरासरी 53.78), 51 शतकं आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण 100 शतकं. आकडेवारी दर्शवते की ही कारकीर्द केवळ मोठीच नव्हती, तर ती अतुलनीय होती.
• 15 November 1989 – Sachin Tendulkar made his international debut.
• 15 November 2013 – Sachin Tendulkar played his last international innings.
• 15 November 2013 – Sachin Tendulkar played his last international innings. pic.twitter.com/Z1GPVYlfju
पदार्पण सामन्यात सचिनची कामगिरी : सचिनच्या पहिल्या सामन्यात भारताचं नेतृत्व कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी केलं. पाकिस्तानच्या 409 धावांच्या प्रत्युत्तरात भारतानं 41 धावांत 4 विकेट गमावल्या होत्या. सहाव्या क्रमांकावर खेळताना 16 वर्षीय सचिननं 24 चेंडूत 15 धावा केल्या आणि मोहम्मद अझरुद्दीनसह 32 धावा जोडून संघाला स्थिर केलं. तो ज्या चेंडूवर आउट झाला तो चेंडूही खास होता, तो वकार युनूसचा इनस्विंगर होता. कारण वकार देखील त्याचं कसोटीत पदार्पणाचा सामना खेळत होता. शाहिद सईद आणि सलील अंकोलानंही त्याच कसोटीत आपलं कसोटी पदार्पण केलं होतं, परंतु त्यांची कारकीर्द तिथंच संपली. सचिन आणि वकारसाठी, हा सामना दोन ऐतिहासिक कारकिर्दीची सुरुवात होती.
#OnThisDay in 2013
𝗦𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗻𝗱𝘂𝗹𝗸𝗮𝗿 played his final inning and scored 74 runs, bringing an incredible journey of 𝟯𝟰,𝟯𝟱𝟳 Intl runs to an end.
After taking the catch, Darren Sammy’s eyes were filled with tears, One of the greatest gestures of respect ever… pic.twitter.com/Yq17TjtlX1
दुसऱ्या डावात संधी न मिळाल्यानं सामना अनिर्णित : पाकिस्ताननं 305/5 वर आपला डाव घोषित केला आणि भारतासमोर 453 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. भारतीय फलंदाजांच्या लढाऊ कामगिरीमुळं (303/3) सामना अनिर्णित राहिला. दुसऱ्या डावात सचिन खेळू शकला नाही. 100 वा कसोटी सामना खेळणाऱ्या कपिल देवला 7 बळी आणि एका अर्धशतकासाठी सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला. पुढील कसोटीत (फैसलाबाद) सचिननं 172 चेंडूत 59 धावा करत त्याचं पहिलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तिसऱ्या कसोटीत (लाहोर) सचिन आणखी एका अर्धशतकाच्या जवळ पोहोचला पण अब्दुल कादिरनं 41 धावांवर त्याला बाद केलं. पुढची कसोटी सियालकोटमध्ये खेळली गेली, जिथं त्यानं 35 आणि 57 धावा केल्या. शेवटी, चार कसोटी सामन्यांची मालिका अनिर्णीत (0-0) संपली.
#OnThisDay— VIKASH KUMAR (@vkc1000) November 15, 2025
End of en era. The memory that will be remembered forever. The saddest day in cricket history. Saddest day for cricket fans. Nothing can match the Aura of Sachin Tendulkar. No one could play like Sachin Tendulkar. pic.twitter.com/UV5ScXEgUP
आत्मविश्वासाला सिद्ध करणारी दुखापत : सियालकोट कसोटीची आठवण करुन देताना वकार युनूस म्हणतो, "ती हिरवी टॉप विकेट होती. सुरुवातीला एक चेंडू त्याच्या नाकावर लागला. तो 16 वर्षांचा मुलगा होता. त्याचा चेहरा पूर्णपणे फिका पडला. पण त्याचा दृढनिश्चय, त्याचा आत्मविश्वास आश्चर्यकारक होता. काही मिनिटांनंतर, तो पुन्हा फॉर्ममध्ये आला आणि त्यानं त्याचं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यावेळी आम्हाला कल्पनाही नव्हती की तोच मुलगा नंतर इतका मोठा नाव बनेल.
15 नोव्हेंबर रोजी पदार्पण आणि 15 नोव्हेंबर रोजी त्याचा शेवटचा सामना : सचिन तेंडुलकरनं 2013 मध्ये 15 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील शेवटचा डाव खेळला हा योगायोग नाही. 14 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सुरु झालेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी (15 नोव्हेंबर) 74 धावांची भावनिक खेळी खेळून तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यामुळं 24 वर्षे आणि 1 दिवसाच्या सुवर्ण प्रवासाचा अंत झाला.
