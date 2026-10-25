वरण-भात, तूप अन् बटाट्याची भाजी; सचिननं आईच्या हातच्या जेवणाची आठवण काढत शेअर केला हृदयस्पर्शी व्हिडिओ
क्रिकेटचा देव मानल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरनं केवळ क्रिकेटच्या मैदानावरच असंख्य विक्रम प्रस्थापित केले नाहीत, तर मैदानाबाहेरील त्याची साधी जीवनशैलीही त्याच्या चाहत्यांची आवडती आहे.
Published : October 25, 2026 at 5:16 PM IST
मुंबई Sachin Tendulkar : क्रिकेटचा देव मानल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरनं केवळ क्रिकेटच्या मैदानावरच असंख्य विक्रम प्रस्थापित केले नाहीत, तर मैदानाबाहेरील त्याची साधी जीवनशैलीही त्याच्या चाहत्यांची आवडती आहे. अलीकडेच, सचिननं त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक खास व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो घरच्या जेवणाचा आस्वाद घेताना दिसत आहे. त्याचा या व्हिडिओला चाहत्यांचा भरपूर प्रतिसाद मिळत आहे.
आईच्या हातच्या जेवणाची आठवण : आपल्या प्रदीर्घ क्रिकेट कारकिर्दीत खेळाडूंना देशांतर्गत आणि परदेशातही महिनोन् महिने दौऱ्यावर राहावं लागत असे. अशा वेळी बाहेरचं जेवण खाणं ही एक गरज बनली होती. आपल्या पोस्टमध्ये सचिननं सांगितलं की, दौऱ्यावर असताना त्याला आईच्या हातच्या जेवणाची सर्वाधिक आठवण यायची. घरी परतण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी तो आईकडे आपल्या आवडत्या पदार्थांची मागणी करायचा.
सचिननं शेअर केला व्हिडिओ : आईच्या हाताची जादू आणि आपल्या आवडत्या पदार्थांचा उल्लेख करत सचिन तेंडुलकरनं व्हिडिओमध्ये मराठीत म्हटलं, "हॅलो, माझ्या ग्रुप, तुम्ही सर्व कसे आहात? जेव्हा मी दौऱ्यावर जायचो, तेव्हा मला सर्वात जास्त आठवण यायची ती म्हणजे घरच्या जेवणाची आणि आईच्या हातच्या जेवणाची. मला अजूनही आठवतंय, दौऱ्यावरुन परत येण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी मी आईला फोन करुन वरण-भात, बटाट्याची भाजी, साजूक तूप आणि माझी आवडती कोळंबीची भाजी बनवायला सांगायचो. हे सगळं एकत्र खाण्यात एक वेगळीच मजा आहे."
माझ्या आईसारखं कोणीच जेवण बनवत नाही : भावूक होत सचिन पुढं म्हणाला, "माझी आई पूर्वी स्वयंपाक करायची, पण आता ती तितकासा करत नाही, तरीही तिच्या जेवणाची चव अद्वितीय आहे. मला नाही वाटत की तिच्यासारखं कोणी बनवू शकेल; ते अशक्य आहे. तिनं घरी पाककृती सांगितली असली आणि प्रत्येकजण ती चव मिळवण्याचा प्रयत्न करत असला तरी, त्यांना ती अजूनही साधता येत नाही. आता मी वरण-भातावर तूप घालतो आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, मी हातानं खातो. बस, आता मी खातो. बाय." सचिनचा हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला असून याला चाहते मोठ्या प्रमाणावर लाईक करत आहेत.
हेही वाचा :