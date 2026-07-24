ETV Bharat / sports

विद्यार्थी आंदोलनावर भारतरत्न सचिनची प्रतिक्रिया; वडिलांची आठवण काढत म्हणाला...

शिक्षण सुधारणांच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरनं आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Sachin Tendulkar
विद्यार्थी आंदोलनावर भारतरत्न सचिनची प्रतिक्रिया (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Sachin Tendulkar : शिक्षण सुधारणांच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरनं आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यानं तरुणांना एक भावनिक संदेश दिला असून, कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्ता हीच समाजाची खरी ताकद असल्याचं म्हटलं आहे. आपल्या दिवंगत वडिलांकडून शिकलेल्या मूल्यांची आठवण करुन देत सचिन म्हणाला की, शॉर्टकटची संस्कृती भविष्य कमकुवत करते आणि समाजानं अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे जिथं कठोर परिश्रमाचा आदर केला जाईल.

विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरुच : शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी संघटनांचं आंदोलन सातत्यानं तीव्र होत आहे. 20 जुलै रोजी, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीबरोबरच, हजारो विद्यार्थी दिल्लीतील जंतर मंतरकडे जाण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. दरम्यान आंदोलकांचा आरोप आहे की, पोलिसांनी त्यांना अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स लावले आणि जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज व अश्रुधुराचाही वापर केला.

सचिन तेंडुलकरनं काढली वडिलांची आठवण : आतापर्यंत या विषयावर क्रिकेट जगताच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते, पण आता सचिन तेंडुलकरही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पुढं आला आहे. त्यानं सोशल मीडियावर एक मोठा संदेश शेअर केला आहे, ज्यात त्यानं लिहिलं आहे की त्याचं वडील अनेक तरुण विद्यार्थ्यांसाठी प्राध्यापक आणि मार्गदर्शक होते. त्यांनी त्याला लहानपणापासून शिकवलं की अपयशी होणं ठीक आहे, पण फसवणूक कधीही स्वीकारार्ह नाही. आयुष्यात कधीही शॉर्टकट घेऊ नका. सचिन म्हणाला की, समाजातील प्रौढ व्यक्ती म्हणून संस्कृतीला योग्य दिशेनं मार्गदर्शन करणं ही आपली जबाबदारी आहे. जो समाज कठोर परिश्रमापेक्षा निकालाला महत्त्व देतो, तो क्षमतेऐवजी शॉर्टकट निवडतो.

तरुणांच्या स्वप्नांचं रक्षण करणं ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी : ज्या विद्यार्थ्यांना वाटतं की त्यांच्या मेहनतीला योग्य मान्यता मिळाली नाही, त्यांच्या निराशेबद्दलही त्यानं सहानुभूती व्यक्त केली. सचिन म्हणाला की, आज जेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचं फळ मिळालं नाही म्हणून निराशा वाटते, तेव्हा ते समजण्यासारखं आहे. त्यांना पुन्हा असा अनुभव येऊ नये यासाठी आपण सर्वांनी मिळून काम केलं पाहिजे. तरुण भारत स्वप्ने आणि ऊर्जेनं परिपूर्ण आहे. ते आपल्या यशाचा पाया आहेत. एक समाज म्हणून, पालक, शिक्षक, मित्र, नातेवाईक, शाळा आणि प्रशासक यांच्यासह आपल्या सर्वांवर आपल्या तरुणांना प्रेरित आणि उत्साही ठेवण्याची मोठी जबाबदारी आहे.

कठोर परिश्रमाचं फळ मिळालं पाहिजे : आपल्या संदेशाचा समारोप करताना सचिन तेंडुलकर म्हणाला की, आपण असं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे जिथं कठोर परिश्रमाचं फळ मिळेल, प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन दिलं जाईल आणि गुणवत्तेचा विजय होईल. आपण सर्व मिळून असे उपाय शोधू, जे आपल्या मुलांचं भविष्य मजबूत करतील आणि त्यांची स्वप्नं साकार करतील, असा विश्वासही त्यानं व्यक्त केला.

हेही वाचा :

  1. वैभवनं केला नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड; कोच बदलताच टीम इंडिया विजयी मार्गावर
  2. ZIM vs IND 1st T20I: ताशी 150 किमी वेगानं गोलंदाजी करणाऱ्याचं टीम इंडियात पदार्पण; कशी पाहायची लाईव्ह मॅच?
  3. WTC च्या अंतिम सामन्याची तारीख जाहीर; कुठं होणार फायनल सामना?

TAGGED:

SACHIN TENDULKAR
STUDENTS PROTESTS
SACHIN POWERFUL MESSAGE
SACHIN TENDULKAR ON STUDENTS
SACHIN TENDULKAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.