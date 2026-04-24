रंगबेरंगी लाईट, वानखेडेचं पीच आणि फटाके! आईस गोळा विक्रेत्याकडून मध्यरात्री जयघोषात सचिनचा वाढदिवस साजरा; पाहा व्हिडिओ
Published : April 24, 2026 at 10:17 AM IST
पुणे Sachin Tendulkar Birthday : सचिन... सचिनचा जयघोष... सचिनच्या प्रत्येक बॅटिंग स्टाईल च कटआउट, फटाके, वानखेडेचं पीच आणि रंगबेरंगी लाईट लाऊन पुणेकरांच्या उपस्थितीमध्ये क्रिकेटचा देव भारतरत्न सचिन तेंडुलकर याचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. एवढंच नव्हे तर उन्हाळ्यात उन्हाच्या चटक्यात 50 टक्के डिस्काउंट मध्ये पुणेकरांनी गोळ्याचा आस्वादही घेतला.
सचिनच्या नावानं उघडलं दुकान : भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं आणि गल्ली पासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रिकेटचा देव भारतरत्न सचिन तेंडुलकर याचे चाहते आपल्याला पाहायला मिळतात. आज जरी क्रिकेटमधून सचिन तेंडुलकरनं निवृत्ती घेतली असली तरी स्टेडियममध्ये मॅच सुरु असताना आपल्या अनेकांच्या हातात सचिन तेंडुलकर याचे पोस्टर पाहायला मिळतात. देशात अनेक सचिनचे चाहते असून पुण्यात देखील या सचिन प्रेमी गोळाविक्रेत्यानं सचिन तेंडुलकरच्या नावानं दुकान सुरु करुन आज सचिनचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला. तसंच आज सचिनच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं 50 टक्के किमतीमध्ये गोळा विकत आहे.
दुकानात केली आकर्षक सजावट : भारतरत्न सचिन तेंडुलकरचा आज वाढदिवस असल्यानं सचिन प्रेमी विनोद मोरे यांनी या दिवशी दुकानात आकर्षक सजावट करत सचिनच्या प्रत्येक बॅटिंग स्टाईलचे कटआउट, फटाके, वानखेडेचं पीच आणि रंगबेरंगी लाईट लाऊन पुणेकरांच्या उपस्थितीमध्ये केक कापत वाढदिवस साजरा केला आहे. तसंच येणाऱ्या ग्राहकांना अर्ध्या किमतीत गोळा विक्री देखील करत आहेत.
ऑफरबाबत काय म्हणाले विनोद मोरे : या ऑफरबाबत विनोद मोरे म्हणाले, "सध्या उन्हाचा चटका जाणवत असल्यामुळं नागरिक गोळा खाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत. दररोज जे एक गोळा खात होते ते आता दोन दोन गोळे खाताना पाहायला मिळत आहे. दुपारच्या तसंच संध्याकाळच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणात गर्दी होताना पाहायला मिळते. तसंच मी सचिन तेंडुलकरचा गेल्या अनेक वर्षापासूनचा चाहता असून सचिनचा वाढदिवस मी दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा करत असतो यंदा देखील सचिनच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं 50 टक्के किमतीत गोळा विक्री करणार आहे."
सचिनच्या नावावर अनेक विक्रम : सचिननं क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन 12 वर्षे झाली असली तरी, त्याच्या नावावर आजही अनेक विक्रम आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30,000 पेक्षा जास्त धावा (34,357) करणारा सचिन हा एकमेव क्रिकेटपटू आहे. 24 वर्षांच्या त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत सचिननं सर्व फॉरमॅटमध्ये भारतासाठी 34,357 धावा केल्या. त्याच्याकडे कसोटी क्रिकेटमध्ये 15,921 धावा आहेत. त्याच्या नावार सर्वाधिक कसोटी शतकं (51) आणि सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा (200) विक्रम आहे. या फॉरमॅटमध्ये त्याच्याकडे सर्वाधिक चौकार (2058) आहेत आणि तो 15,000 कसोटी धावा करणारा जगातील सर्वात जलद फलंदाज आहे. माजी भारतीय कर्णधारानं सर्वाधिक वनडे सामने (463) खेळले आहेत, सर्वाधिक वनडे धावा (18,426) केल्या आहेत. सर्वाधिक वनडे अर्धशतकं केली आहेत. वनडे सामन्यात द्विशतक करणारा तो पहिला पुरुष फलंदाज आहे. त्यानं 2011 मध्ये वनडे विश्वचषक जिंकला. तो सहा विश्वचषक खेळणाऱ्या मोजक्या क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे.
