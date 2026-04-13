'स्वरस्मामिनी' आशा भोसलेंना अखेरचा निरोप देताना 'क्रिकेटच्या देवा'ला अश्रू अनावर; पाहा व्हिडिओ

'क्रिकेटचा देव' म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर, पत्नी अंजलीसह आशाताईंच्या मुंबईतील निवासस्थानी त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी पोहोचला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 12:53 PM IST

मुंबई Sachin Tendulkar : भारतीय संगीताचा अनमोल वारसा असलेल्या आशा भोसले यांच्या निधनानं संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. रविवारी, 'क्रिकेटचा देव' म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर, पत्नी अंजलीसह आशाताईंच्या मुंबईतील निवासस्थानी त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी पोहोचला. यावेळी कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये सचिन वारंवार अश्रू पुसताना आणि कुटुंबीयांचं सांत्वन करताना दिसत होता.

सचिनला अश्रू अनावर : आपल्या मधुर आवाजासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आशा भोसले यांचं क्रिकेटवरही अथांग प्रेम होतं. सचिन तेंडुलकरसोबत त्यांचं एक अत्यंत जिव्हाळ्याचं नातं होतं. जेव्हा सचिन आशाताईंच्या पार्थिवाजवळ गेला, तेव्हा तो बराच वेळ स्तब्ध उभा राहिला. त्याच्या डोळ्यांतून वाहणारे अश्रू त्याच्या वैयक्तिक दुःखाची साक्ष देत होते. या भेटीदरम्यान अंजली तेंडुलकरही भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं आणि तिनंही कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला.

अर्जुनच्या लग्नाला आशा भोसले होत्या उपस्थित : दोन्ही कुटुंबांमधील जवळीक यावरुनही दिसून येते की, आशा भोसले यांनी नुकतंच जामनगर इथं अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाला हजेरी लावली होती. असं मानलं जातं की हा त्यांचा शेवटचा सार्वजनिक कार्यक्रम होता. सचिनबद्दलचं त्यांचं प्रेम आईसारखं होतं आणि सचिन तिला आपला मार्गदर्शक मानत असे. सचिननं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक भावपूर्ण पोस्ट शेअर करुन त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला होता.

सचिनची पोस्ट काय : सचिननं पोस्टमध्ये लिहिले, "आशाताई आमच्यासाठी कुटुंबासारख्या होत्या. हे दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्द अपुरे पडतात. एका क्षणी माझं हृदय शांत होतं, तर दुसऱ्याच क्षणी, त्यांनी आम्हाला दिलेल्या असंख्य सुमधुर गीतांमध्ये मी हरवून जातो. जणू काही वेळ थांबला आहे असं वाटतं." त्यानं पुढं लिहिलं, "त्यांच्या अजरामर आवाजातून त्या कायम जिवंत राहतील. आशाताई, तुमची खूप आठवण येईल."

आशाताईंना सचिनच्या कामगिरीचा अभिमान : सचिननं अनेकदा सांगितलं आहे की, जेव्हा तो क्रिकेटच्या मैदानावर कठीण परिस्थितीतून जात होता, तेव्हा आशाताई आणि लता दीदी यांची गाणी त्याला मनःशांती देत ​​असत. दुसरीकडे, आशा भोसले यांना सचिनच्या कामगिरीचा नेहमीच अभिमान वाटत असे.

संपादकांची शिफारस

