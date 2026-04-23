नक्षलमुक्त बस्तरमध्ये 'क्रिकेटचा देव'! मुलांसोबत रस्सी-खेच आणि इतर खेळांमध्ये सहभागी, 50 मैदानांही बांधणार; पाहा व्हिडिओ

सचिन तेंडुलकर बस्तरच्या दौऱ्यावर आहे. तो आपल्या फाउंडेशनच्या मदतीनं बस्तरमधील गावांमध्ये 50 खेळाची मैदानं बांधत आहे.

Published : April 23, 2026 at 12:52 PM IST

बस्तर Sachin Tendulkar : छत्तीसगडमधील एकेकाळचा नक्षलग्रस्त प्रदेश असलेल्या बस्तरनं बुधवारी एक असा क्षण अनुभवला, ज्यानं केवळ वातावरणच बदलून टाकलं नाही, तर स्वप्नांनाही नवीन पंख दिले. जेव्हा भारतरत्न आणि क्रिकेटमधील महान खेळाडू सचिन तेंडुलकर दंतेवाडा येथील छिंदनारमध्ये दाखल झाला, तेव्हा संपूर्ण परिसर आनंदानं भारावून गेला. मैदानावर सचिनचा खेळ, हास्य आणि मुलांसोबतचा मनमोकळा संवाद हे 'बदलत्या बस्तर'चं सर्वात प्रभावी चित्र ठरलं.

नक्षली हमसाचारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात सचिन : बुधवारी, छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यातील छिंदनार गावात एक अनोखं दृश्य पाहायला मिळालं. नक्षलवादी हिंसाचारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात, मुलांमध्ये सचिन तेंडुलकरच्या उपस्थितीनं वातावरण उत्सवासारखं झालं. मैदानावर मुलांसोबत रस्सी-खेच आणि इतर खेळांमध्ये सहभागी होऊन, सचिननं 'बस्तर आता प्रगती करत आहे' हा संदेश दिला.

आदिवासी मुलांसाठी एक स्वप्नवत क्षण : आदिवासी मुलांसाठी हा अनुभव स्वप्नपूर्तीपेक्षा कमी नव्हता. ज्या व्यक्तीला त्यांनी फक्त टीव्हीवर, पुस्तकांमध्ये आणि वर्तमानपत्रांमध्ये पाहिलं होतं, ती व्यक्ती तिथं त्यांच्यासोबत खेळत होती. मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, त्यांच्या डोळ्यांतील चमक आणि त्यांच्या वागण्यातील आत्मविश्वास स्पष्टपणे जाणवत होता. मैदानावरचा प्रत्येक क्षण खास होता. मुलांसोबत खेळताना सचिन तेंडुलकरही तितकाच सहज आणि आनंदी दिसत होता. मुलांचं हास्य आणि टाळ्यांच्या कडकडाटातून हे स्पष्ट होत होतं की, खेळ हे केवळ मनोरंजन नसून, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक विचार निर्माण करण्याचं एक शक्तिशाली साधन आहे.

सचिन तेंडुलकर बस्तरमधील 50 गावांमध्ये खेळाची मैदानं बांधणार : सचिन तेंडुलकरनं घोषणा केली की, 50 शाळांमधील खेळाची मैदानं विकसित केली जातील, ज्यामुळं मुलांना उत्तम क्रीडा सुविधा मिळतील. मैदानांवरील स्पर्धा हजारो मुलांना त्यांची प्रतिभा दाखवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतील. या उपक्रमाला मंडेशी फाऊंडेशन आणि सचिन तेंडुलकर फाऊंडेशन यांचा पाठिंबा आहे. यावेळी सचिन म्हणाला, "आज मी तुम्हा सर्वांमुळं खूप आनंदी आहे. मला तुमचं मनःपूर्वक प्रेम मिळाले आहे. हा माझ्यासाठी एक अनमोल अनुभव आहे." त्यानं सरकार आणि प्रशासनाचे आभार मानले आणि सांगितलं की, त्याच्या फाऊंडेशननं स्थानिक संघाच्या सहकार्यानं एक उत्तम काम केलं आहे. या मोहिमेमुळं 5000 हून अधिक मुलांना थेट फायदा होणार आहे. कबड्डी, खो-खो, ॲथलेटिक्स आणि व्हॉलीबॉल यांसारख्या खेळांच्या माध्यमातून बस्तरच्या तरुणांना नवी ओळख देण्याची तयारी सुरु आहे.

क्रिकेटप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्साह : सचिन तेंडुलकरच्या आगमनाच्या बातमीनं स्थानिक क्रिकेट चाहते आणि मुलांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला. त्याची एक झलक पाहण्यास उत्सुक असलेल्या मुलांनी मोठ्या उत्साहानं त्याचं स्वागत केलं. सचिन तेंडुलकरनं मुलांच्या बॅटवर स्वाक्षरी करुन त्यांच्या निरागस चेहऱ्यावर आनंद पसरवला. हा क्षण मुलांसाठी स्वप्नपूर्तीसारखा होता. त्यांच्यासोबत आलेल्या पालकांनीही सचिन तेंडुलकरचं बस्तरमध्ये स्वागत केलं.

