वानखेडे स्टेडियममध्ये सचिन तेंडुलकरची बॅटोग्राफी; देदीप्यमान कारकिर्दीचा "एम.सी.ए"ने केला गौरव
सचिन तेंडुलकर यांना मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने वानखेडेची माती गिफ्ट करण्यात आली. ही माती मिळणं हे माझ्यासाठी सर्वात आश्चर्याची गोष्ट असल्याचं सचिन तेंडुलकर म्हणाले.
Published : November 17, 2026 at 10:15 AM IST
मुंबई - मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने वानखेडे स्टेडियम येथील एम.सी.ए शरद पवार क्रिकेट संग्रहालयात भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांना समर्पित असलेल्या बॅटोग्राफी दालनाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी स्वतः सचिन तेंडुलकर या कार्यक्रमाला आपल्या कुटुंबासह उपस्थित होते. 1978 पासून ते 2013 या कालावधीत त्यांच्या क्रिकेट प्रवासाचा मागोवा घेणाऱ्या 25 आणि वैयक्तिक संग्रहातील काही गोष्टी या दालनामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 16 नोव्हेंबर रोजी एका विशेष कार्यक्रमात या दालनाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक या ठिकाणी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक म्हणाले की, आजचा दिवस मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या ह्या म्यूझियममध्ये सचिन तेंडुलकर यांचा सेक्शन मिसिंग होता. अशावेळी आज त्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या बॅटोग्राफीमुळे भविष्यातील अनेक पिढ्यांना खूप शिकायला मिळणार आहे आजचा दिवस हा अतिशय ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे
बॅटोग्राफीमध्ये नक्की कोणकोणत्या बॅट्स - सचिन तेंडुलकर यांना त्यांच्या थोरल्या बहिणीनं वयाच्या पाचव्या वर्षी कश्मीरहून खास बॅट आणली होती. ती बॅट या संग्रहालयामध्ये संग्रहित करण्यात आली आहे. याची आठवण सचिनने बोलून दाखवली. याचबरोबर 1990 मध्ये 17 वर्षी मँचेस्टर येथे पहिले कसोटी शतक झळकवण्यासाठी वापरलेली बॅट. 1998 मध्ये सर डॉन ब्रॅडमन यांनी भेट दिली बॅट. 2003 च्या आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकात वापरलेली बॅट. तसंच 16 मार्च 2012 रोजी बांगलादेश विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शंभरावे शतक केले त्यावेळेस वापरलेली बॅट अशा क्रिकेटच्या टप्प्यातील अतिशय महत्त्वाच्या ठरलेल्या बॅट्स या ठिकाणी सचिन तेंडुलकर यांनी दिले आहेत. एकूण 25 या ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
यावेळी बोलताना सचिन तेंडुलकर असे म्हणाले की, खरं सांगायचं तर या ठिकाणी माझी बॅटोग्राफी बनेल असा माझा काही प्लॅन नव्हता. कारण ज्या वेळेस ह्या म्यूझियमचं उद्घाटन झालं त्यावेळेस माझ्या घरात लग्नकार्य सुरू होतं. याचबरोबर रिनोवेशन देखील सुरू होतं. त्यामुळे गडबड होती. मात्र अजिंक्य नाईक यांनी मला भेटून विचारलं होतं की तू काही देणार आहेस का? मी बोललो आता मला थोडासा वेळ द्या हे सगळं सेटल झाल्यानंतर मी तुमच्याकडे येऊन जे तुम्हाला आवडेल ते देईल. काही दिवसांनी मी विचार केला तर माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की माझ्या आयुष्यात वानखेडे स्टेडियम या मैदानाला खूप महत्त्व आहे. यामुळे मी असा निर्णय घेतला की इथे मी माझ्या बॅट्स द्यायला हव्यात.
याचबरोबर सचिन तेंडुलकर कधीच आपली बॅट फेकत नाही ही सचिन तेंडुलकर यांची खास ओळख आहे. याविषयी बोलताना तरी तेंडुलकर म्हणाले की, यात काही मोठी गोष्ट नाही कारण आपल्याकडे जे आहे त्याचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे असं नेहमी माझे वडील सांगायचे. याचबरोबर या बॅटमुळेच एक खेळाडू घडतो माझ्या हातात बॅट होती म्हणूनच इतके लोक जोडले गेले. ती नसती तर ते जोडले गेले नसते. अशा वेळी ज्या गोष्टीमुळे आपण मोठे झालो आहोत ती गोष्ट फेकून काहीच मिळणार नाही किंबहुना मिळत नाही असे यावेळी सचिन तेंडुलकर म्हणाले.
त्याचबरोबर मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हणजेच मुंबईसाठी खेळायला नेहमीच मला आवडलं. माझ्या आयुष्याची सुरुवात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनमुळे झाली आणि मुंबई असोसिएशन माझ्या पाठीशी उभं होतं म्हणून मला नावलौकिक मिळाला असेही सचिन तेंडुलकर यावेळी म्हणाले.
सचिन तेंडुलकरला केली वानखेडेची माती गिफ्ट - या कार्यक्रमामध्ये सचिन तेंडुलकर यांना मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने वानखेडेची माती गिफ्ट करण्यात आली. ही माती मिळणं हे माझ्यासाठी सर्वात आश्चर्याची गोष्ट असल्याचं सचिन तेंडुलकर म्हणाले.