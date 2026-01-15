ETV Bharat / sports

BMC Election: भारतरत्न सचिन तेंडूलकरनं बजावला मतदानाचा हक्क; मतदानानंतर म्हणाला...

राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये आज सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक दिग्गज आपला मतदानाचा हक्क बजावत आहेत.

Sachin Tendulkar Vote in BMC Election
सचिन तेंडूलकर (फाईल फोटो) (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
मुंबई Sachin Tendulkar Vote in BMC Election : विषेशतः राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक दिग्गज आपला मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. अशातच क्रिकेटचा देव भारतरत्न सचिन तेंडूलकरनंही सकाळीच आपला मतदानाचा हक्क बजावला.

मतदानानंतर काय म्हणाला सचिन : मुंबईतील बीएमसी निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी दिग्गज क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर सकाळी 9 च्या सुमारास मतदान केंद्रावर पोहोचला. बीएमसी निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर सचिन तेंडुलकरनं शाई लावलेलं बोट दाखवलं. तो म्हणाला, "ही एक अतिशय महत्त्वाची निवडणूक आहे. यामुळं आपल्याला आपल्या मतांद्वारे आपलं मत व्यक्त करण्याची संधी मिळते. प्रत्येकाने बाहेर येऊन मतदान करावं."

महायुती विरुद्ध महाआघाडी असं चित्र : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) नियंत्रणाच्या लढाईवरुन मुंबईत राजकारण शिगेला पोहोचल्याचं पाहायला मिळालं. 2017 मध्ये इथं शेवटची निवडणूक झाली होती. यावेळी, निवडणुकीचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे कारण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे जवळजवळ दोन दशकांनंतर मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. शिवसेना (UBT) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) यांच्यातील या युतीकडे मराठी मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं जात आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती ज्यामध्ये शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) देखील समाविष्ट आहे, या युतीला आव्हान देत आहे.

16 जानेवारीला होणार मतमोजणी : राज्य निवडणूक आयोगाच्या मते, या निवडणुकीत एकूण 34.8 कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. 29 महानगरपालिकांमधील 893 वॉर्डांमधील 2869 जागांसाठी 15908 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. राज्यभरातील 39,092 मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. मतदान सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत होईल आणि मतमोजणी 16 जानेवारी शुक्रवारी होणार आहे.

अनेक मुद्द्यावरुन निवडणुक चर्चेत : मतदान सुरळीत पार पडावं यासाठी राज्य सरकारनं संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात 15 जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. खासगी आणि सरकारी संस्थांना कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी दोन ते तीन तासांची सुट्टी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, मतदान प्रक्रिया विस्कळीत होऊ नये यासाठी सर्व शहरांमध्ये शाळा बंद राहतील. ही महानगरपालिका निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांपुरती मर्यादित नसून मराठी ओळख, नेतृत्व आणि युती राजकारणासह रस्ते, पाणी, स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरी विकास यासारखे मुद्दे देखील मतदारांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकत आहेत.

संपादकांची शिफारस

