सचिन... सचिन... साडेपाच फूट उंची, पण आभाळाएवढं कर्तृत्व! कसा बनला क्रिकेटचा देव ?

जगातील महान क्रिकेटपटूंपैकी एक असलेला सचिन तेंडुलकर आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. साडेपाच फूट उंचीच्या सचिनची महानता अशी आहे की प्रत्येकजण त्याच्यापुढं नतमस्तक होतो.

कसा बनला क्रिकेटचा देव ? (ETV Bharat Graphics)
Published : April 24, 2026 at 12:21 AM IST

मुंबई Sachin Tendulkar Birthday : काही जण जन्मतःच महान असतात, काही जण महानता प्राप्त करतात आणि काही जणांवर महानता लादली जाते. विल्यम शेक्सपियरनं त्यांच्या 'ट्वेल्थ नाईट' या नाटकात या ओळी लिहिल्या आहेत. लोकांचा आणखी एक वर्ग आहे. ते त्यांच्या कठोर परिश्रमानं त्यांच्या उंचीवर पोहोचतात आणि सर्वांमध्ये महान बनतात. त्यापैकी काही खूप खास असतात. ते सर्व सीमा ओलांडून देव बनतात. क्रिकेटचा महान खेळाडू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याच वर्गात येतो...!

सचिन तेंडुलकर (Getty Images)

अद्भुत प्रतिभेनं जन्मलेला, कठोर परिश्रमानं ती विकसित केली आणि क्रिकेटचा देव बनण्यासाठी त्याचा योग्य वापर करणारा खेळाचा महान क्रिकेटपटू आज 24 एप्रिल रोजी आपला 53 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. संपूर्ण जग त्याला क्रिकेटचा जिवंत देव मानतो. सचिन रमेश तेंडुलकरनं क्रिकेटच्या सर्व स्वरुपात असंख्य विक्रम रचले आहेत आणि एक असा बेंचमार्क स्थापित केला आहे, जो केवळ त्याच्यापेक्षा अधिक प्रतिभावान, कष्टाळू आणि भाग्यवान व्यक्तीच मोडू शकतो.

24 एप्रिल 1973 रोजी मराठी कवी, कादंबरीकार आणि साहित्यिक रमेश तेंडुलकर आणि रजनी यांच्या पोटी जन्मलेला सचिन काहीही बनू शकला असता. तो क्रिकेटपटू बनला हे नशिबानंच केलं होतं. त्याचा मोठा भाऊ अजित तेंडुलकरनं त्याच्या खेळातील प्रतिभेला ओळखलं आणि त्याला सचिनचे गुरु, मार्गदर्शक आणि प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांच्याकडे नेलं. त्यांनी सचिनला घडवलं आणि त्याला भारतीय खेळांचा देव बनवलं.

सचिन तेंडुलकरचे अनोखे रेकॉर्ड (ETV Bharat Graphics)

मात्र जगाला त्याच्या प्रतिभेची झलक 1988 मध्ये पाहायला मिळाली. जेव्हा त्यानं आणि विनोद कांबळीनं एका आंतरशालेय सामन्यात 664 धावांची नाबाद भागीदारी केली. सचिननं त्या सामन्यात नाबाद 325 धावा केल्या. त्या सामन्यात कांबळीनं त्याच्यापेक्षा जास्त धावा केल्या. परंतु कांबळीची क्रिकेट कारकीर्द लहान आणि वादांनी वेढलेली तर दुसरीकडे, साडेपाच फूट उंचीच्या सचिनला क्रिकेटचा देव म्हटलं जातं.

वीरेंद्र सेहवाग, हरभजन सिंग, युवराज सिंग आणि विराट कोहलीसह त्याचे अनेक सहकारी क्रिकेटपटू त्याला या नावानं हाक मारतात. परदेशी क्रिकेटपटूही त्याला याच नावानं हाक मारतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30,000 पेक्षा जास्त धावा (34,357) करणारा सचिन हा एकमेव क्रिकेटपटू आहे. 24 वर्षांच्या त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत सचिननं सर्व फॉरमॅटमध्ये भारतासाठी 34,357 धावा केल्या. त्याच्याकडे कसोटी क्रिकेटमध्ये 15,921 धावा आहेत. त्याच्या नावार सर्वाधिक कसोटी शतकं (51) आणि सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा (200) विक्रम आहे. या फॉरमॅटमध्ये त्याच्याकडे सर्वाधिक चौकार (2058) आहेत आणि तो 15,000 कसोटी धावा करणारा जगातील सर्वात जलद फलंदाज आहे.

सचिन तेंडुलकरचे अनोखे रेकॉर्ड (ETV Bharat Graphics)

माजी भारतीय कर्णधारानं सर्वाधिक वनडे सामने (463) खेळले आहेत, सर्वाधिक वनडे धावा (18,426) केल्या आहेत. सर्वाधिक वनडे अर्धशतकं केली आहेत. वनडे सामन्यात द्विशतक करणारा तो पहिला पुरुष फलंदाज आहे. त्यानं 2011 मध्ये वनडे विश्वचषक जिंकला. तो सहा विश्वचषक खेळणाऱ्या मोजक्या क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे. सचिन तेंडुलकरनं कधीही स्वतःसाठी क्रिकेट खेळला नाही. तो नेहमीच त्याच्या संघासाठी किंवा त्याहूनही अधिक त्याच्या देशासाठी खेळला. त्याला क्रिकेटबद्दल खूप आदर होता.

सचिन तेंडुलकरची वनडे आणि कसोटी कारकिर्द (ETV Bharat Graphics)

त्याच्याबद्दल असंही म्हटलं जातं की त्यानं कधीही रागाच्या भरात कोणतीही टिप्पणी केली नाही. जरी कोणत्याही खेळाडूनं त्याच्याविरुद्ध कधीही टिप्पणी केली तरी त्यानं त्या टिप्पणीला त्याच्या जिभेनं देण्याऐवजी त्याच्या बॅटनं उत्तर दिलं. सचिन जेव्हा जेव्हा फलंदाजीसाठी बाहेर यायचा तेव्हा तो मैदानावर पाऊल ठेवण्यापूर्वी सूर्यदेवाला नमन करायचा. क्रिकेटवरील त्याच्या प्रेमाचा अंदाज या घटनेवरुन येतो की जेव्हा त्याच्या वडिलांचं विश्वचषकादरम्यान निधन झालं तेव्हा त्याला बातमी मिळताच तो घरी आला, त्याच्या वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहिला आणि परतला.

सचिन तेंडुलकरची 100 शतकं (ETV Bharat Graphics)

त्यानंतर सचिन पुढच्या सामन्यात खेळण्यासाठी मैदानात आला आणि शतक ठोकून त्याच्या दिवंगत वडिलांना श्रद्धांजली वाहिली. तो भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न मिळवणारा पहिला खेळाडू आणि सर्वात तरुण व्यक्ती आहे. राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारानं सन्मानित होणारा तो पहिला क्रिकेटपटू आहे. 2008 मध्ये त्याला पद्मविभूषण पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलं आहे. याशिवाय त्यानंतर त्याला भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्नही देण्यात आला आहे. त्यानं भारतीय क्रिकेटपटूंच्या अनेक पिढ्यांना प्रभावित केलं आहे आणि त्याच्या खेळण्याच्या काळात तो कोट्यवधी भारतीयांची सर्वात मोठी आशा होता. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वामुळंच तो अनेकांसाठी महान क्रिकेटपटू आणि क्रिकेटचा देव बनतो...!

