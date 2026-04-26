हातात झाडू अन् गळ्यात सुवर्पणपद! अथक परिश्रमांच्या जोरावर सफाई कर्मचाऱ्यानं जागतिक मास्टर्स अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत जिंकली तीन पदकं

हातात झाडू अन् गळ्यात सुवर्पणपद! (ETV Bharat Graphics)
Published : April 26, 2026 at 8:10 PM IST

पुणे Sachin Shirale Sanitary Worker : शहराशेजारच्या खडकी परिसरातील एका साध्या, पत्र्याच्या घरात राहणाऱ्या तरुणानं आपल्या अथक परिश्रमांच्या जोरावर थेट जागतिक क्रीडा मंचावर भारताचा तिरंगा अभिमानानं फडकावला आहे. सफाई कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या सचिन शिराळे यांनी जागतिक मास्टर्स अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत एक सुवर्ण आणि दोन रौप्यपदकं पटकावत, 'परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी जिद्द असेल तर यश मिळवता येते,' हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. त्यांच्या या यशानं केवळ खडकीच नव्हे, तर संपूर्ण पुणे शहराचा अभिमान उंचावला आहे.

सफाई करत स्वप्नांना दिले पंख : खडकीतील महादेववाडी परिसरात झोपडपट्टीसारख्या परिस्थितीत, पत्र्याच्या छोट्याशा घरात सचिन आजही वास्तव्यास आहे. पण त्याची स्वप्नं मात्र मोठी. वडिलांच्या अकस्मात निधनानंतर घराची सर्व जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आली. अनुकंपा तत्वावर खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डात नोकरी मिळाली आणि आयुष्याचा खडतर प्रवास सुरु झाला. पहाटे उठून हातात झाडू घेऊन रस्ते साफ करणे, कचरा उचलणं, ड्रेनेज लाईन साफ करणं ही त्याची रोजची दिनचर्या. घाण काम असलं तरी त्यानं कधीही त्याची लाज बाळगली नाही. उलट, त्याच कामातून कुटुंबाचा संसार सांभाळत त्यानं आपल्या स्वप्नांना पंख दिले.

दिवसभर सफाई अन् संध्याकाळी सराव : दिवसभराच्या कष्टानंतर थकलेलं शरीर घेऊनही सचिन संध्याकाळ होताच मैदान गाठतो. दोन ते तीन तासांचा कठोर सराव, स्वतःशी चाललेली स्पर्धा आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच जोमानं काम. हा त्याचा न चुकणारा दिनक्रम वर्षानुवर्षे सुरु आहे. आई रमाबाई, पत्नी अश्विनी आणि मुली संस्कृती व स्नेहल यांच्यासाठी त्यानं कधीच मेहनत कमी पडू दिली नाही. घरात कोणी आजारी असेल, तरच त्याच्या दिनक्रमात थोडा बदल व्हायचा; अन्यथा काम आणि सराव हे त्याच्या आयुष्याचे दोन अविभाज्य भाग बनले.

थायलंडमध्ये पटकावलं सुवर्णपदक : या अथक परिश्रमाचं फळ त्याला थायलंडमध्ये झालेल्या जागतिक मास्टर्स अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत मिळालं. 5 हजार मीटर चालणे प्रकारात त्यानं सुवर्णपदक पटकावलं, तर 5 हजार मीटर आणि 1500 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत दोन रौप्यपदकं मिळवली. तब्बल 46 अंश तापमानात स्पर्धा पार पडत असताना अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी शर्यत अर्धवट सोडली; मात्र सचिननं हार मानली नाही. चीन, जपान, कोरिया, श्रीलंका यांसारख्या देशांच्या खेळाडूंना मागे टाकत त्यानं स्वतःचा ठसा उमटवला. हा विजय केवळ पदकांचा नव्हता, तर तो परिस्थितीवर मिळवलेल्या विजयाचं प्रतीक ठरला.

अनेक व्यक्तिंनी केली मदत : सचिनच्या या यशामागे त्याला मदत करणाऱ्या व्यक्तींचा मोलाचा वाटा आहे. यातील एक असलेले दुर्योधन भापकर म्हणाले, "सचिनमध्ये असलेली जिद्द आणि प्रामाणिकपणा आम्ही जवळून पाहिलाय. परिस्थिती कठीण असली तरी त्यानं कधी हार मानली नाही. त्याला मदत करण्याचा निर्णय योग्य ठरल्याचं आज समाधान वाटतं." तसंच त्याचा मित्र निलेश खुडे सांगतो, "दिवसभर कष्ट करुनही सचिन सरावासाठी यायचाच. आम्ही थकत होतो, पण तो नाही. त्याची मेहनत आणि चिकाटी पाहूनच आम्हाला खात्री होती की तो एक दिवस मोठं यश मिळवेल."

सचिनचा खूप अभिमान : सचिनच्या आयुष्यात कुटुंबाचा आधार हा सर्वात मोठा बळ ठरला. पत्नी अश्विनी शिराळे म्हणाल्या, "घराची जबाबदारी आणि त्याचा सराव हे सगळं सांभाळणं सोपं नव्हतं. पण सचिननं कधी हार मानली नाही. त्याच्या जिद्दीवर आमचा विश्वास होता आणि आज त्यानं ते सिद्ध करून दाखवलं." तर आई रमाबाई शिराळे भावूक होत म्हणाल्या, "माझा मुलगा खूप कष्ट करुन इथपर्यंत पोहोचला. रोज काम करुन सराव करताना पाहिलं की काळजी वाटायची, पण आज त्यानं देशासाठी पदक जिंकलं, याचा खूप अभिमान वाटतो."

प्रशासनाचे मानले आभार : स्वतः सचिन शिराळे आपल्या भावना व्यक्त करत म्हणतो, "मी खूप कठीण परिस्थितीतून इथपर्यंत आलोय. त्यामुळं आता कोणतंही संकट मला थांबवू शकत नाही. माझं पुढचं लक्ष्य ऑलिम्पिकसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन पुण्याचं आणि देशाचं नाव उज्ज्वल करणं आहे." तो पुढं म्हणतो, "मी आजही सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतो, पण माझा सराव कधी कमी होऊ देत नाही. खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनानं मला खूप सहकार्य केलं. स्पर्धांसाठी वेळ हवा असेल तर पगारी सुट्ट्याही दिल्या जातात, त्यामुळं मी दोन्ही गोष्टी नीट सांभाळू शकलो."

सामन्य माणसासाठी प्रेरणा : सचिन शिराळे यांची कहाणी ही केवळ एका खेळाडूची यशोगाथा नाही, तर ती प्रत्येक सामान्य माणसासाठी प्रेरणा आहे. झोपडपट्टीसारख्या परिस्थितीत राहून, पत्र्याच्या घरात जीवन जगत असतानाही त्यानं मोठे स्वप्न पाहण्याची हिंमत दाखवली आणि ते पूर्ण करण्यासाठी स्वतःला झोकून दिलं. आज झाडू हातात घेणाऱ्या त्या तरुणाच्या हातात सुवर्ण आणि रौप्यपदकं झळकत आहेत. त्याच्या या यशानं केवळ खडकी नव्हे, तर संपूर्ण पुणे शहर अभिमानानं उंचावलं आहे. येणाऱ्या काळात ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धांमध्ये झळकण्याचं स्वप्न पाहणारा हा जिद्दी खेळाडू आजही मैदानावर तितक्याच मेहनतीनं घाम गाळत आहे.




हेही वाचा :

  1. संजू सॅमसननं 3555 चेंडूत ठेकल्या 5000 धावा; धोनीसह रैनाला एकाच वेळी टाकलं मागे
  2. गोलंदाजांसाठी ब्लॅक सॅटरडे! 444 चेंडूंमध्ये 59 षटकार आणि 96 चौकारांसह झाल्या 986 धावा; ऑरेंज कॅपची 'संगीत खुर्ची'
  3. वैभव सूर्यवंशीनं 473 चेंडूंमध्ये ठोकल्या 1000 धावा; केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

