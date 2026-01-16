ETV Bharat / sports

IPL लिलावात अनसोल्ड राहिलेल्या स्फोटक गोलंदाजाची हॅटट्रिक; 5 विकेट घेत लिहिला नवा इतिहास

SA20 मध्ये पर्ल रॉयल्स आणि प्रिटोरिया कॅपिटल्स यांच्यातील सामना 15 जानेवारी 2026 रोजी सेंच्युरियन इथं झाला. यात ओटनील बार्टमननं गोलंदाजीत मोठी कामगिरी केली.

Ottneil Baartman
IPL लिलावात अनसोल्ड राहिलेल्या स्फोटक गोलंदाजाची हॅटट्रिक (SA 20)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 11:09 AM IST

1 Min Read
सेंच्युरियन Ottneil Baartman : IPL ही जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट लीग आहे आणि इथं चांगलं प्रदर्शन करुन प्रत्येकजण स्वतःचं नाव कमवू इच्छितो. मात्र, दरवर्षी भरपूर कमाई केल्यानंतर, अनेक खेळाडू लिलावासाठी आपली नावं ठेवतात परंतु अनेकदा विक्री न होता राहतात. दक्षिण आफ्रिकेचा स्फोटक गोलंदाज ओटनील बार्टमनला प्रत्येक आयपीएल लिलावात कठीण काळाचा सामना करावा लागला आहे. त्यानं दोनदा ₹75 लाखांच्या बेस प्राईससह आपलं नाव नोंदवलं होतं, परंतु खरेदीदार सापडला नाही. आता, त्यानं SA20 मध्ये त्याच्या गोलंदाजीनं चमक दाखवत एतिहासिक कामगिरी केली आहे.

ओटनील बार्टमननं घेतली SA20 मध्ये हॅटट्रिक : पर्ल रॉयल्स आणि प्रिटोरिया कॅपिटल्स यांच्यातील सामना 15 जानेवारी 2026 रोजी सेंच्युरियन इथं झाला. सामन्यात प्रिटोरियानं प्रथम फलंदाजी केली आणि पर्लसाठी ओटनील बार्टमननं गोलंदाजीत चमक दाखवली. त्यानं डावाच्या 19व्या षटकात चमकदार कामगिरी केली. बार्टमननं मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंद्रे रसेलला पहिल्याच चेंडूवर बाद केलं. त्यानं दुसऱ्या चेंडूवर लिझार्ड विल्यम्सला क्लिन बोल्ड केलं. तर लुंगी एनगिडीला हॅटट्रिकच्या चेंडूवर बार्टमननं झेलबाद केलं. यासह, ओटनीलनं SA20 इतिहासातील दुसरी हॅटट्रिक घेतली.

सामन्यात घेतले 5 बळी : ओटनील बार्टमननं प्रिटोरिया कॅपिटल्सविरुद्ध केवळ हॅटट्रिकच घेतली नाही तर पाच बळीही घेतले. त्यानं आधीच कॉनर एस्टरहुइझेन आणि जॉर्डन कॉक्स यांना बाद केले होते. त्यानं 19व्या षटकात आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि पाच बळी घेतले. पर्ल रॉयल्सच्या या वेगवान गोलंदाजानं चार षटकात फक्त 16 धावा दिल्या. यामुळं कॅपिटल्सना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही आणि रॉयल्सनं 128 धावांचं लक्ष्य केवळ 15.1 षटकात यशस्वीरित्या पूर्ण केलं.

ओटनील बार्टमननं रचला इतिहास : ओटनील बार्टमननं SA20 इतिहासात 52 बळी घेतले, ज्यामुळं तो स्पर्धेच्या इतिहासात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज बनला. मार्को जॅन्सन 54 बळींसह यादीत अव्वल स्थानावर होता. बार्टमननं 5 विकेट्स घेत मार्कोला मागे टाकलं आणि 57 विकेट्ससह पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला.

SA20 मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारे गोलंदाज :

  • ओटनील बार्टमन - 57 विकेट
  • मार्को जॅन्सन - 54 विकेट
  • कागिसो रबाडा - 39 विकेट

