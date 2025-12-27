SA20: पहिल्याच सामन्यात 449 धावा, 25 सिक्सर, 40 चौकार; सलामीवीरानं शतक करुनही MI चा पराभव
SA20 च्या पहिल्या सामन्यात डर्बन सुपर जायंट्सनं MI केपटाऊनचा 15 धावांनी पराभव केला. रायन रिकेलटनच्या शानदार शतकानंतरही, MI केपटाऊन विजय मिळवू शकला नाही.
Published : December 27, 2025 at 10:04 AM IST
केपटाऊन MI vs DSG SA20 : रायन रिकेल्टनचं SA20 मधील पहिलं शतकही MI केपटाऊनला पराभवापासून वाचवू शकलं नाही. SA20 च्या चौथ्या हंगामाच्या रोमांचक पहिल्या सामन्यात, डर्बन सुपर जायंट्सनं विजयी सुरुवात केली, MI केपटाऊनचा 15 धावांनी पराभव केला. चौकर षटकारांचा पाऊस पडलेल्या या पहिल्या सामन्यात एकूण 449 धावा करण्यात आल्या, ज्यामध्ये 25 षटकार आणि 40 चौकारांचा समावेश होता.
डर्बन सुपर जायंट्सची विक्रमी फलंदाजी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या डर्बन सुपर जायंट्ससाठी, न्यूझीलंडच्या डेव्हॉन कॉनवे आणि केन विल्यमसन या नवीन सलामी जोडीनं पॉवरप्लेमध्ये वादळी सुरुवात केली. त्यांनी फक्त 8.3 षटकांत 96 धावा जोडल्या. विल्यमसन (25 चेंडूत 40) ला MI केपटाऊनचा कर्णधार रशीद खाननं शानदार झेल घेत त्याला तंबूत परत पाठवलं. त्यानंतर इंग्लंडच्या जॉस बटलर (12 चेंडूत 20) आणि हेनरिक क्लासेन (14 चेंडूत 22) यांनी धावगती कायम ठेवली. ट्रेंट बोल्टनं कॉनवेला (33 चेंडूत 64 धावा, 7 चौकार, 2 षटकार) बाद केलं, जो खूपच आक्रमक दिसत होता.
डर्बननं उभारला धावांचा डोंगर : एडन मार्कराम आणि इव्हान जोन्सनं शेवटच्या षटकांमध्ये खुप धावा वसूल केल्या. मार्करामनं 17 चेंडूत 35 धावा (5 चौकार, 1 षटकार) केल्या, तर जोन्सनं 14 चेंडूत 33 धावा (4 चौकार, 2 षटकार) करुन संघाला 232/5 अशी विक्रमी धावसंख्या उभारुन दिली. न्यूलँड्सवरील SA20 ची ही आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. या उच्च धावसंख्येमुळं चाहत्यांना वाटले की डर्बन सुपर जायंट्स सामना सहज जिंकेल, परंतु एमआय केपटाऊननं दुसऱ्या डावात स्पर्धा आणखी रोमांचक केली.
रिकेल्टनचं शतक : एमआय केपटाऊनचा धावांचा पाठलाग पूर्णपणे रायन रिकेल्टनभोवती फिरला. डावखुऱ्या फलंदाजानं उत्कृष्ट फलंदाजी करत न्यूलँड्सशी त्याचं खास नातं कायम ठेवलं. मात्र, रॅसी व्हॅन डर ड्यूसेन आणि रीझा हेंड्रिक्स लवकर बाद झाले. पदार्पणात खेळणाऱ्या जेसन स्मिथनं केवळ 14 चेंडूत 41 धावा (4 चौकार, 3 षटकार) फटकावत सामन्याला वेग आला. मात्र डर्बन सुपर जायंट्सने डेथ ओव्हर्समध्ये लागोपाठ विकेट्स गमावल्या आणि स्मिथ, निकोलस पूरन (15) आणि ड्वेन प्रिटोरियस (5) यांना बाद केलं.
शेवटच्या षटकात डर्बनचा विजय : 85 धावांवर क्वेना म्फाकानं नो-बॉल टाकला आणि त्याचा झेल अवैध ठरवण्यात आला तेव्हा रिकेल्टनला जिवदान मिळालं. त्यानंतर त्यानं त्याचं दुसरं टी-20 शतक पूर्ण केलं. शेवटच्या षटकात 22 धावांची आवश्यकता असताना, डर्बनचा वेगवान गोलंदाज इथन बॉश (4/46) ने दबावाखाली उत्तम गोलंदाजी करत रिकेल्टनला बाद केलं आणि एमआय केपटाऊनच्या धाडसी प्रयत्नांना पूर्णविराम दिला.
