चक्क विजेच्या कडकडाटामुळं सामना करावा लागला रद्द; दक्षिण आफ्रिकेतील टी-20 लीगमध्ये अजब घटना
SA20 मध्ये जोबर्ग सुपर किंग्ज आणि पार्ल रॉयल्स यांच्यातील सामना विजेच्या कडकडाटामुळं अनिर्णित राहिला.
Published : January 9, 2026 at 3:23 PM IST
जोहान्सबर्ग SA20 Match Cancel : दक्षिण आफ्रिकेत सुरु असलेल्या SA20 लीगमध्ये जोबर्ग सुपर किंग्ज आणि पर्ल रॉयल्स यांच्यातील सामना अनिर्णित राहिला. वँडरर्स मैदानावरील खराब हवामानामुळं फक्त एका डावानंतर सामना अनिर्णित घोषित करावा लागला. मात्र, जोबर्ग सुपर किंग्ज आता अव्वल क्रमांकावर असलेल्या सनरायझर्स ईस्टर्न केपच्या बरोबरीला आले आहेत. दोघांचेही प्रत्येकी 17 गुण आहेत. खराब नेट रन रेटमुळं जेसीके दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर रॉयल्स 15 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐀𝐁𝐀𝐍𝐃𝐎𝐍𝐄𝐃 😢— Betway SA20 (@SA20_League) January 8, 2026
Unfortunately, #JSKvPR has been abandoned due to inclement weather 🌩️⚡️
It's a letdown for everyone, but with more than 7 full overs being played, no refunds will be issued. #BetwaySA20 #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/YfkSVC35hK
पर्ल रॉयल्सची प्रथम गोलंदाजी : पर्ल रॉयल्सचा कर्णधार डेव्हिड मिलरनं सामन्यात टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर जोबर्ग सुपर किंग्जकडून डू प्लेसिस आणि त्याचा नवीन सलामीवीर जोडीदार जेम्स विन्स यांनी आक्रमक सुरुवात केली आणि 7.3 षटकांत 73 धावा केल्या. डू प्लेसिसला चेंडू योग्यरित्या मारता आला नाही. तरीही, त्यानं 24 चेंडूत 39 धावा (6 चौकार आणि 1 षटकार) केल्या. सातव्या षटकात, रॉयल्सनं गोलंदाजी सिकंदर रझाकडे सोपवला, ज्यानं त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर डू प्लेसिसला बाद केलं.
शेवटच्या षटकांमध्ये खराब फलंदाजी : पहिली विकेट जेएसकेचा वेग कमी झाला नाही. मॅथ्यू डीव्हिलियर्स आणि विन्सनं दुसऱ्या विकेटसाठी 39 चेंडूत 56 धावा जोडल्या. विन्सनं 33 चेंडूत लीगमधील पहिलं अर्धशतक पूर्ण केलं. डीव्हिलियर्सनं 22 चेंडूत 30 धावा केल्या. 15 षटकांनंतर जेएसकेचा स्कोअर 2 बाद 145 असा होता. तिथून, संघ सहजपणे 200 धावा ओलांडेल असं वाटत होतं, परंतु रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी जोरदार पुनरागमन केलं. परिणामी जेएसकेला शेवटच्या पाच षटकात फक्त 42 धावा करता आल्या.
𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐒𝐔𝐒𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐃 🌩️— Betway SA20 (@SA20_League) January 8, 2026
The unpredictable Highveld weather strikes once again#BetwaySA20 #JSKvPR #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/m6oTYmwgVn
पहिल्या डावानंतर हवामान बिघडलं : पहिला डाव संपल्यानंतर हवामान बिघडलं. खूप वादळी वारे झाले. यामुळं रॉयल्सचा डाव सुरु होऊ शकला नाही. दीड तासापेक्षा जास्त वाट पाहिल्यानंतरही हवामानात सुधारणा झाली नाही आणि सामना अनिर्णित घोषित करावा लागला.
