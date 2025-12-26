ETV Bharat / sports

IPL च्या धर्तीवर आजपासून रंगणार SA20 चा थरार; MICT आणि DSG मध्ये होणार पहिला सामना

दक्षिण आफ्रिकेची SA20 लीग आज 26 डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. अंतिम सामना 25 जानेवारी रोजी केप टाउनमध्ये खेळला जाईल.

SA20 Season 4
IPL च्या धर्तीवर आजपासून रंगणार SA20 चा थरार (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 11:59 AM IST

1 Min Read
जोहान्सबर्ग SA20 Season 4 : दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 लीगचा पुढील हंगाम आज 26 डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील या लीगमध्ये विविध देशांचे खेळाडू खेळताना दिसतील. एकूण सहा संघ ट्रॉफीसाठी स्पर्धा करतील. आयपाएलच्या धर्तीवर सुरु झालेल्या या स्पर्धेचा हा चौथा हंगाम आहे. विशेष म्हणजे यातील संघही आयपीएल फ्रँचाईजीनं विकत घेतले आहेत.

MI केप टाउन SA20 चा गतविजेता : SA20 चा पहिला हंगाम 2022-23 मध्ये खेळला गेला. आतापर्यंत तीन हंगाम खेळले गेले आहेत. सनरायझर्स ईस्टर्न केपनं दोनदा विजेतेपद जिंकलं होतं, तर गेल्या वर्षी MI केप टाउन विजयी झालं होतं. आगामी हंगामाचा पहिला सामना केप टाउनमध्ये MI केप टाउन आणि डर्बन सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला जाईल. अंतिम सामना 25 जानेवारी रोजी केप टाउनमध्ये खेळला जाईल. या दक्षिण आफ्रिकन लीगमध्ये एकूण 34 सामने होतील. बहुतेक सामने भारतीय वेळेनुसार रात्री 9:00 वाजता सुरु होतील. काही सामने संध्याकाळी 7:00 आणि दुपारी 4:30 वाजता देखील खेळले जातील.

भारतात SA20 कुठं पाहू शकता? : भारतीय चाहते SA20 सामन्यांचा देखील आनंद घेऊ शकतील. भारतात, या T20 लीगचे सामने स्टार स्पोर्ट्सवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. लाईव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे सामने पाहण्यासाठी, चाहत्यांना हॉटस्टार अॅप किंवा फॅनकोड अॅपला भेट द्यावी लागेल. भारतीय चाहते या चॅनेलवर SA20 सामने थेट पाहू शकतील.

डिवाल्ड ब्रेव्हिस सर्वात महागडा खेळाडू : आगामी SA20 हंगामाचा लिलाव 9 सप्टेंबर रोजी झाला. 22 वर्षीय फलंदाज देवाल्ड ब्रेव्हिस लीग इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. त्याला प्रिटोरिया कॅपिटल्सनं ₹8.30 कोटींमध्ये खरेदी केलं. सनरायझर्स ईस्टर्न केप्सला दोन लीग जेतेपद मिळवून देणारा एडेन मार्कराम आता डर्बन सुपर जायंट्सकडून खेळेल. मार्करामला डर्बननं ₹7.04 कोटींमध्ये खरेदी केलं. लिलावात विआन मुल्डर, जेराल्ड कोएत्झी, नॅंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमन आणि मॅथ्यू ब्रीट्झके हे इतर टॉप पिक्स होते.

संपादकांची शिफारस

