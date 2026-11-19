विकेटकीपरनं एकाच डावात घेतल्या 8 विकेट! 149 वर्षांच्या कसोटी इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं
बांगलादेशचा यष्टीरक्षक लिटन दासनं जोहान्सबर्ग इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे.
Published : November 19, 2026 at 9:39 AM IST
जोहान्सबर्ग Litton Das : बांगलादेशचा यष्टीरक्षक लिटन दासनं जोहान्सबर्ग इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. कसोटी क्रिकेटच्या एकाच डावात सर्वाधिक बळी (झेल किंवा यष्टीचीत) घेणारा तो जगातील पहिला यष्टीरक्षक ठरला आहे. हा पराक्रम करुन त्यानं न्यूझीलंडचा माजी खेळाडू इयान स्मिथचा पूर्वीचा विक्रम मोडला आहे. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात हा विश्वविक्रम करणारा तो पहिला यष्टीरक्षक ठरला आहे.
A RECORD-BREAKING PERFORMANCE BEHIND THE STUMPS! 🤯 Litton Das sets a new world record with 8 dismissals in a single Test innings! 🔥 Catch all the action from the Bangladesh Tour of South Africa LIVE on FanCode 📲 #LittonDas #Bangladesh #SAvBAN https://t.co/DoX6mF9sOB— FanCode (@FanCode) November 18, 2026
लिटन दासनं फलंदाजीतही झळकावलं शतक : या सामन्यात लिटन दासनं प्रथम आपल्या शानदार फलंदाजीनं सर्वांची मनं जिंकली. त्यानं एक शानदार शतक झळकावलं आणि बांगलादेशला 400 धावांच्या भक्कम धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्यास मदत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपलं शतक पूर्ण करुन, तो दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर शतक झळकावणारा केवळ तिसरा बांग्लादेशी खेळाडू ठरला. आपल्या फलंदाजीतील पराक्रमानंतर, त्यानं आता यष्टीरक्षणातही एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे.
लिटन दासनं यष्टीमागे घेतले 8 बळी : लिटन दासनं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्याच्या पहिल्या डावात विरोधी संघाच्या 8 खेळाडूंना बाद करण्यास मदत केली. त्यानं 6 झेल घेतले आणि 2 खेळाडूंना यष्टीचीत केलं. कसोटी क्रिकेटच्या 149 वर्षांच्या इतिहासात एकाच डावात इतक्या खेळाडूंना बाद करणारा तो पहिला यष्टीरक्षक आहे. यापूर्वी हा विश्वविक्रम न्यूझीलंडच्या इयान स्मिथच्या नावावर होता, ज्यानं 1991 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध 7 झेल घेतले होते. त्याच्यानंतर बॉब टेलर (इंग्लंड), इयान स्मिथ (न्यूझीलंड), रिडले जेकब्स (वेस्ट इंडिज) आणि जोशुआ दा सिल्वा (वेस्ट इंडिज) यांनी प्रत्येकी 7 झेल घेतले. लिटननं आपल्या 60 व्या कसोटी सामन्यात हा विक्रम साधला. यासह, यष्टीरक्षक म्हणून 49 कसोटी सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर यष्टीमागे 154 बळींची नोंद आहे.
Litton Das set a new world record for most dismissals by a keeper in a men's Test innings 👏 https://t.co/jOLPzLiwsp— Cricinfo (@cricinfo) November 18, 2026
लिटन दासनं केला आणखी एक विक्रम : एकाच डावात शतक (100 धावा) झळकावणारा आणि यष्टीमागे सहापेक्षा जास्त खेळाडूंना बाद करणारा लिटन दास हा जगातील पहिला क्रिकेटपटू ठरला आहे. या पराक्रमात त्यानं दक्षिण आफ्रिकेच्या डेनिस लिंडसे (1966) आणि एबी डिव्हिलियर्स (2013) यांचा विक्रम मोडला. विशेष म्हणजे, लिंडसे आणि डिव्हिलियर्स या दोघांनीही जोहान्सबर्गच्या मैदानावर शतक झळकावताना सहा खेळाडूंना यष्टीमागे बाद केलं होतं आणि लिटननं त्याच मैदानावर खेळताना त्यांचा विक्रम मोडला.
सामन्याची स्थिती काय? : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्या डावात 557 धावा केल्या. रायन रिकेल्टननं 102 आणि कागिसो रबाडानं 72 धावा केल्या. त्यांनी आठव्या विकेटसाठी 117 धावांची भागीदारी केली, तर कर्णधार टेंबा बावुमा 68 धावांवर नाबाद राहिला. दक्षिण आफ्रिकेनं आपल्या पहिल्या डावाच्या जोरावर 157 धावांची आघाडी घेतली. प्रत्युत्तरात, बांगलादेशचा दुसरा डाव अयशस्वी ठरला. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा संघानं 100 धावांत पाच गडी गमावले होते. कागिसो रबाडा आणि सायमन हार्मर यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर मार्को जॅनसेनने एक बळी घेतला. अपुरा प्रकाश आणि पावसामुळे दिवसाचा खेळ वेळेपूर्वीच थांबवावा लागला. मुशफिकुर रहीम पाच धावांवर नाबाद होता, तर लिटन दास 12 धावांवर नाबाद होता.
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