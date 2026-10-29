निर्णायक कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची आघाडी; कांगारुंनी सामना जिंकल्यास भारताची लॉटरी
ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघानं एका धावेची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली आहे.
Published : October 29, 2026 at 12:16 PM IST
केपटाऊन SA vs AUS 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघानं एका धावेची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपता संपता ऑस्ट्रेलियानं आपल्या पहिल्या डावात चार गडी गमावून 330 धावा केल्या होत्या. तत्पुर्वी आफ्रिकन संघाचा डाव 329 धावांवर संपला. आता ऑस्ट्रेलियाकडे सहा गडी शिल्लक असून एका धावेची आघाडी आहे. जोश इंग्लिस 85 धावांवर आणि ॲलेक्स कॅरी 51 धावांवर खेळत आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी या जोडीकडून मोठ्या खेळीची ऑस्ट्रेलियाला अपेक्षा असेल.
Australia batters shone on an exciting day two in Cape Town 💪 #WTC27 | 📝:https://t.co/PbEtXCxPjY https://t.co/449VdrmSRL— ICC (@ICC) October 28, 2026
ऑस्ट्रेलियाच्या विजयानं भारताला फायदा : सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी चांगली फलंदाजी करुन मजबूत आघाडी घेण्याचा ऑस्ट्रेलियन संघाचा प्रयत्न असेल. मोठी आघाडी मिळाल्यास दक्षिण आफ्रिकेतील मालिका विजय ऑस्ट्रेलियासाठी निश्चित होईल. याचा फायदा भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांनाही होईल. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत भारत सध्या पाचव्या स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव झाल्यास, भारताला आपले आगामी सामने जिंकून दुसऱ्या स्थानावर जाण्याची चांगली संधी मिळेल. हे साध्य करण्यासाठी भारतीय संघाला आफ्रिकेसोबतच न्यूझीलंड आणि बांगलादेशलाही मागे टाकावं लागेल. जर भारतानं न्यूझीलंडमध्ये मालिका जिंकली, तर भारताचं काम सोपं होईल.
Australia batters on top in an exciting second day in the #WTC27 series decider against South Africa 💪 Read more 👉 https://t.co/yeLvVT9xqe https://t.co/GK6SEkvC2E— ICC (@ICC) October 28, 2026
दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव 329 धावांवर संपुष्टात : प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेनं आपल्या पहिल्या डावात 329 धावा केल्या. एडन मार्करामनं 78 आणि मार्कस अकरमननं 94 चेंडूंमध्ये 95 धावा केल्या. डेव्हिड बेडिंगहॅमनंही 50 धावा केल्या. मात्र दक्षिण आफ्रिकेच्या विकेट्स झटपट पडल्या. संघाची दुसरी विकेट 203 धावांवर पडली आणि त्यांचे 6 गडी बाद 232 धावांवर झाले. कर्णधार बावुमा आणि वियान मुल्डर यांना एकही धाव करता आली नाही. रायन रिकेल्टननं एक बाजू सांभाळली मात्र तो 42 धावांवर बाद झाला. मार्को जॅनसेननं खालच्या फळीत 52 धावा केल्या. मात्र, हे दोघं बाद झाल्यानंतर, जेराल्ड कोएत्झे आणि कागिसो रबाडा शून्यावर बाद झाले, ज्यामुळं दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 329 धावांवर संपला.
Batters help Australia take command on Day 2 of the #WTC27 Cape Town Test against South Africa 🙌 https://t.co/FcFS8PFrsj— ICC (@ICC) October 28, 2026
स्टार्कनं घेतल्या 6 बळी विकेट : गोलंदाजीत मिचेल स्टार्कनं ऑस्ट्रेलियासाठी 6 बळी घेतले. नॅथन लायननं 2 बळी घेतले. जोश हेझलवूड आणि कूपर कॉनॉली यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. या डावात दक्षिण आफ्रिकेनं दोनदा एकापाठोपाठ एक विकेट गमावल्या, दोन्ही वेळा स्टार्कनं त्या विकेट घेतल्या.
ऑस्ट्रेलियाची उत्कृष्ट कामगिरी : आफ्रिकेच्या 329 धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. मॅट रेनशॉनं 75 धावा करुन डावाची सुरुवात केली. ट्रॅव्हिस हेडनं 41 धावांचं योगदान दिलं. मार्नस लॅबुशेनला खातंही उघडता आलं नाही, पण ग्रीननं 65 धावा करुन डाव सावरला. त्यानंतर जोश इंग्लिसनं नाबाद 85 आणि ॲलेक्स कॅरीनं नाबाद 51 धावा करुन संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. दक्षिण आफ्रिकेसाठी मार्को जॅनसेन आणि सायमन हार्मर यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना शक्य तितक्या लवकर बाद करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया पहिल्या डावात मोठी आघाडी घेऊन डावानं सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
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