288 धावा VS 10 विकेट! शेवटच्या दिवशी ठरणारा सामन्यासह मालिकेचा विजेता; निर्णायक कसोटी रोमांचक वळणावर
ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तिसरा आणि अंतिम कसोटी सामना अत्यंत रोमांचक स्थितीत पोहोचला आहे.
Published : October 31, 2026 at 10:35 AM IST
केपटाऊन SA vs AUS Test 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तिसरा आणि अंतिम कसोटी सामना अत्यंत रोमांचक स्थितीत पोहोचला आहे. या सामन्याच्या अंतिम दिवशी ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 288 धावांची गरज आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेला सर्व 10 विकेट घ्याव्या लागतील. ऑस्ट्रेलियन संघासाठी तीन सत्रांमध्ये 288 धावा करणं कठीण काम नाही, परंतु खेळपट्टी पाचव्या दिवशी फिरकी गोलंदाजांना अनुकूल असेल आणि वेगवान गोलंदाजांना असामान्य उसळी देईल. अशा खेळपट्टीवर दक्षिण आफ्रिकेचे गोलंदाज अत्यंत धोकादायक बनतात.
Ryan Rickelton and Wiaan Mulder's centuries set up a mouthwatering final day's play in the third #WTC27 Test at Cape Town🔥 📝: https://t.co/Ab9gRBRTBp https://t.co/fS8Xqv7DDO— ICC (@ICC) October 30, 2026
सामन्याच्या चौथ्या दिवसाच्या सुरुवातीला, दक्षिण आफ्रिकेकडे 40 धावांची आघाडी होती आणि त्यांच्या 4 विकेट पडल्या होत्या. तेव्हा असं वाटत होतं की आफ्रिकन संघ जास्तीत जास्त दोन सत्रांमध्ये सर्वबाद होईल आणि ऑस्ट्रेलियासमोर 200 पेक्षा कमी धावांचं लक्ष्य असेल. जे ऑस्ट्रेलियन संघ सहजरित्या पूर्ण करत सामन्यासाह मालिकाही जिंकेल. परंतु, आफ्रिकेच्या खालच्या क्रमांकावरील फलंदाजांनी मोठी खेळी करत ऑस्ट्रेलियाच्या स्वप्नांवर पाणी फेरलं.
A thrilling Day 5 awaits in Cape Town as fates of South Africa and Australia hang in balance in the series decider 👌 #WTC27 | 📝: https://t.co/PbEtXCxPjY https://t.co/gFFiuVOMJI— ICC (@ICC) October 30, 2026
रिकेल्टन आणि मल्डर यांची दमदार खेळी : दक्षिण आफ्रिकेसाठी, रिकेल्टननं ब्रीट्झकेसोबत 50 धावांची भागीदारी केली, त्यानंतर त्यानं आणि मल्डरनं मालिकेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली. या जोडीनं सहाव्या विकेटसाठी 154 धावा जोडल्या. हा सामन्यातील निर्णायक क्षण होता. दरम्यान रिकेल्टन 219 चेंडूंमध्ये 101 धावा करुन बाद झाला, तर वियान मुल्डरनं 115 धावा केल्या. मार्को जानसेनला या सामन्यात एकही धाव करता आली नाही, पण रिकेल्टन आणि मुल्डर यांच्या भागीदारीमुळं दक्षिण आफ्रिकेनं ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी एक मोठं लक्ष्य ठेवलं. ऑस्ट्रेलियानं 2002 मध्ये याच मैदानावर 331 धावांचं लक्ष्य गाठलं होतं. हा सामना जिंकण्यासाठी, कांगारुंना 24 वर्षांतील 288 धावांचं दुसरं सर्वात मोठं लक्ष्य गाठावं लागेल.
Stumps, Day 4! 🇿🇦 What a day for #TheProteas, with two magnificent centuries from Ryan Rickelton and Wiaan Mulder putting the team in a good position heading into the final day! 👏 #TheProteas are bowled out for 387 after 134.4 overs, taking their lead to 287 runs! 💪😤 We return tomorrow for the final day of the Third Dafabet Test, with play set to get underway at 10:30am as Australia require 288 runs to win. Don’t miss a moment! 🏏 #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 30, 2026
मुल्डरचं कठीण परिस्थितीत शतक : वियान मुल्डरनं रिकेल्टनसोबत भागीदारी करुन दक्षिण आफ्रिकेची आघाडी 200 धावांच्या पुढं नेली आणि ऑस्ट्रेलियासमोर एक आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवलं. रिकेल्टन बाद झाल्यानंतर, आफ्रिकन संघानें आपल्या पुढच्या तीन विकेट 16 धावांत गमावल्या. जेव्हा 11 व्या क्रमांकाचा फलंदाज रबाडा फलंदाजीला आला, तेव्हा मुल्डर 82 धावांवर होता. त्यानंतर मुल्डरनं स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवत रबाडाला प्रत्येक षटकात जास्तीत जास्त दोन चेंडू खेळण्याची संधी दिली. अखेरीस, त्यानं आपलं चौथं कसोटी शतक झळकावून सामन्याची दिशा ठरवली.
हेही वाचा :