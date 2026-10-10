अखेर 12 वर्षांनी ऑस्ट्रेलियन फलंदाजानं झळकावलं शतक! मॅट रेनशॉची झुंजार खेळी
ऑस्ट्रेलियन फलंदाज मॅट रेनशॉनं डरबन येथील किंग्समीड स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या कसोटीत एक ऐतिहासिक कामगिरी केली.
Published : October 10, 2026 at 5:13 PM IST
डरबन Matt Renshaw : ऑस्ट्रेलियन फलंदाज मॅट रेनशॉनं डरबन येथील किंग्समीड स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या कसोटीत एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. या डावखुऱ्या फलंदाजानं संघ संकटात असताना 204 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून ऑस्ट्रेलियन संघाला मजबूत स्थितीत आणलं. नोव्हेंबर 2016 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी पदार्पण करणारा रेनशॉ, 12 वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर कसोटी शतक झळकावणारा पहिला ऑस्ट्रेलियन फलंदाज ठरला आहे.
2014 नंतर दक्षिण आफ्रिकेतील पहिलं ऑस्ट्रेलियन शतक : मॅट रेनशॉच्या आधी, दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर कसोटी शतक झळकावणारा शेवटचा ऑस्ट्रेलियन फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर होता. वॉर्नरनं मार्च 2014 मध्ये केपटाऊन कसोटीच्या दुसऱ्या डावात 145 धावांची शानदार खेळी केली होती. रेनशॉच्या शतकानं अखेर दक्षिण आफ्रिकेतील ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांचा शतकाचा प्रदीर्घ दुष्काळ संपवला.
A second Test century for Matt Renshaw, almost 10 years apart. The latest on his breakthrough Test knock: https://t.co/OJILrURoCR https://t.co/fbUFAI1fcM— cricket.com.au (@cricketcomau) October 10, 2026
9 वर्षांनंतर कारकिर्दीतील दुसरं कसोटी शतक : हे रेनशॉच्या कारकिर्दीतील दुसरं कसोटी शतक आहे. विशेष म्हणजे, त्याचं पहिलं कसोटी शतक जानेवारी 2017 मध्ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) इथं पाकिस्तानविरुद्ध आलं होतं, ज्यात त्यानं डावाची सुरुवात करताना 293 चेंडूंमध्ये 184 धावा केल्या होत्या. आता, जवळपास नऊ वर्षांच्या कालावधीनंतर, त्यानं मधल्या फळीत फलंदाजी करताना आपलं दुसरं शतक झळकावलं आहे.
A resilient second Test ton for Matt Renshaw in Durban 💪 📝: https://t.co/8lwXjxPcru…/south-africa-vs-australia https://t.co/Bs12LRv3Z6— ICC (@ICC) October 10, 2026
डरबनमध्ये शतक झळकावणाऱ्या निवडक दिग्गजांच्या पंक्तीत सामील : डरबनच्या ऐतिहासिक किंग्समीड स्टेडियमवर शतक झळकावणारा रेनशॉ हा केवळ 10वा ऑस्ट्रेलियन फलंदाज ठरला आहे. या मैदानावर शतक झळकावणारा शेवटचा ऑस्ट्रेलियन फलंदाज दिवंगत माजी क्रिकेटपटू फिल ह्यूजेस होता, ज्यानं मार्च 2009 मध्ये डर्बन कसोटीच्या दुसऱ्या डावात 160 धावा केल्या होत्या.
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