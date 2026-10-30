इंग्लिसनं 102 धावांच्या खेळीत केला खास विक्रम! आतापर्यंत जगात 12 खेळाडूंनीच केला 'हा' कारनामा
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचा फलंदाज जोश इंग्लिसनं न्यूलँड्स इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात 102 धावा केल्या.
Published : October 30, 2026 at 2:43 PM IST
केपटाऊन Josh Inglis : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचा फलंदाज जोश इंग्लिसनं न्यूलँड्स इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात 102 धावा केल्या. यासह, इंग्लिस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं करणारा पहिला ऑस्ट्रेलियन खेळाडू ठरला. जवळपास वर्षभरानंतर कसोटी संघात पुनरागमन करताना, इंग्लिसनं पहिल्याच डावात 132 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. त्याच्या या खेळीत दोन षटकार आणि 11 चौकारांचा समावेश होता. हे इंग्लिसचं दुसरं कसोटी शतक होतं. त्याचं यापूर्वीचं शतक जानेवारी 2025 मध्ये, श्रीलंकेविरुद्ध त्याच्या कसोटी पदार्पणात आलं होतं.
"I've got to take this opportunity" 🔥 Josh Inglis on what was racing through his mind as he brought up his century. #SAvAUS https://t.co/qZcGlK3Et0— cricket.com.au (@cricketcomau) October 29, 2026
इंग्लिसच्या नावावर तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं : केवळ तीन ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं केली आहेत. इंग्लिस व्यतिरिक्त, ग्लेन मॅक्सवेल (5) आणि ॲरॉन फिंच (2) यांचा यात समावेश आहे, परंतु या दोघांनीही इतर कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं केलेली नाहीत. मॅक्सवेलच्या नावावर वनडे कारकिर्दीत चार शतकं आहेत, परंतु कसोटीत फक्त एकच शतक आहे. फिंचच्या नावावरही 17 वनडे शतके आहेत, परंतु त्यानं कसोटी शतक केलेलं नाही.
Josh Inglis becomes the first Australian to join this illustrious list after he scored his second Test century in the #WTC27 contest against South Africa 👏 More 👉 https://t.co/1UIFCaBXXw https://t.co/sCTt1VGNJT— ICC (@ICC) October 30, 2026
यादीत फक्त 12 खेळाडू : पुरुष क्रिकेटमध्ये, एकूण 38 खेळाडूंनी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतकं झळकावली आहेत. यापैकी, केवळ 12 खेळाडूंनी प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं केली आहेत. भारताचा रोहित शर्मा हा तिन्ही फॉरमॅटमध्ये पाच किंवा अधिक शतकं करणारा एकमेव फलंदाज आहे.
क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं झळकावणारे पुरुष क्रिकेटपटू -
|खेळाडू
|संघ
|कसोटी शतक
|वनडे शतक
|टी20I शतक
|ख्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|15
|25
|2
|ब्रँडन मॅक्कुलम
|न्यूजीलँड
|12
|5
|2
|मार्टिन गप्टिल
|न्यूजीलँड
|3
|18
|2
|रोहित शर्मा
|भारत
|12
|35
|5
|केएल राहुल
|भारत
|12
|9
|2
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|9
|20
|3
|जॉस बटलर
|इंग्लंड
|2
|11
|2
|क्विंटन डी कॉक
|दक्षिण आफ्रीका
|6
|23
|2
|हॅरी ब्रूक
|इंग्लंड
|10
|4
|2
|शाय होप
|वेस्टइंडीज
|5
|21
|3
|पाथुम निसांका
|श्रीलंका
|4
|7
|2
|जोश इंग्लिस
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|2
|2
महिलांमध्ये केवळ स्मृती मंधानाच्या नावावर विक्रम : महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, पाच फलंदाजांनी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतकं झळकावली आहेत. इंग्लंडची हेदर नाईट ही असं करणारी पहिली खेळाडू होती. मात्र केवळ भारताच्या स्मृती मंधानाच्या नावावर तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं आहेत. तिनं कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये प्रत्येकी दोन शतकं, तर वनडे सामन्यांमध्ये 14 शतकं झळकावली आहेत.
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