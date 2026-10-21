संघ अडचणीत असताना कॅप्टन बावुमाची दीडशतकी खेळी; 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच आफ्रिकन खेळाडू
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना गकबेर्हा इथं खेळला जात आहे. यात आफ्रिकेचा कर्णधार टेंबा बावुमानं दीडशतकी खेळी करत इतिहास रचला.
Published : October 21, 2026 at 12:19 PM IST
गकबेर्हा Temba Bavuma Record : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना गकबेर्हा इथं खेळला जात आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात खराब झाली. मात्र, खराब सुरुवातीनंतर दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेंबा बावुमानं दीडशतकी खेळी करत इतिहास रचला. त्याच्या या खेळीनं आफ्रिकन संघाला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढलं. कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दोन दिवसांत पावसामुळं खेळात व्यत्यय आला असला तरी या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका सध्या चांगल्या स्थितीत दिसत आहे.
Highest Test scores by South African captains at home - Temba Bavuma joins an elite list 👏 https://t.co/Lu7erVc3LH— Cricbuzz (@cricbuzz) October 21, 2026
गकबेर्हा मैदानावर शतक करणारा पहिला आफ्रिकन कर्णधार : आफ्रिकेचा कर्णधार टेंबा बावुमानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात शानदार शतक झळकावून इतिहास रचला आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचं हे त्याचं पहिलं कसोटी शतक आहे. इतकंच नव्हे, तर हे त्याचं एकूण पाचवं आणि कर्णधार म्हणून चौथं शतक आहे. विशेष म्हणजे, गकबेर्हा मैदानावर कसोटी शतक झळकावणारा तो पहिला दक्षिण आफ्रिकन कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी, 1992 मध्ये केप्लर वेसेल्सनं भारताविरुद्ध 95 धावा केल्या होत्या आणि त्याचं शतक हुकलं होतं, परंतु बावुमानं आपलं शतक पूर्ण करुन इतिहासाच्या पानांवर आपलं नाव कोरलं आहे.
Captain Courageous! 😎💯 Temba Bavuma continues to lead from the front, powering his way to an incredible 150 and keeping the Aussies under pressure! 😤 Hamba nabo ngo line Bhayi!! 👏🇿🇦 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/mzbPvkf3UT— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 20, 2026
बावुमानं मोडला ग्रॅमी स्मिथचा विक्रम : टेंबा बावुमानं या सामन्यात आणखी एक विक्रम रचला. कसोटी सामन्यात 150 धावांची खेळी करणारा तो पहिला दक्षिण आफ्रिकन कर्णधार ठरला. याबाबतीत त्यानं ग्रॅमी स्मिथचा विक्रम मोडला, ज्यानं 2012 मध्ये ॲडलेड इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कर्णधार म्हणून 122 धावा केल्या होत्या. बावुमाची ही ऐतिहासिक खेळी दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे, कारण यापूर्वी कोणत्याही आफ्रिकन कर्णधारानं कसोटी सामन्यात 150 धावांची खेळी केली नव्हती.
𝗔𝗻 𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗴𝗲𝘀 🌟 Temba Bavuma was at his inspiring best for South Africa in Gqeberha 🙌 More from #WTC27 ▶️ https://t.co/b7ekOgZR30 https://t.co/ajFwucNmX0— ICC (@ICC) October 20, 2026
बावुमाची मार्को जॅनसेनसोबत 132 धावांची भागीदारी : सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात खराब झाली आणि नियमित अंतरानं विकेट पडत होत्या. संघाचे पहिले सहा फलंदाज स्वस्तात बाद झाले आणि पॅव्हेलियनमध्ये परतले. अशा कठीण परिस्थितीत, कर्णधार टेंबा बावुमानं एक बाजू सांभाळून जबाबदारीनं फलंदाजी केली. त्यानं आणि मार्को जॅनसेननं सातव्या विकेटसाठी 132 धावांची मोठी भागीदारी करुन संघाला सावरण्यास मदत केली. जॅनसेन 87 धावांवर बाद झाल्यानंतर, सायमन हार्मननंही कर्णधार बावुमाला उत्कृष्ट साथ दिली. परिणामी दक्षिण आफ्रिकेनं आपला पहिला डाव 9 बाद 425 धावांवर घोषित केला. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियानं दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत 4 षटकात 1 गडी गमावत 3 धावा केल्या.
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