दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुसरी कसोटी: घरच्या मैदानावर प्रतिष्ठा राखण्याचं यजमानांसमोर आव्हान
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना आज, 18 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.
Published : October 18, 2026 at 10:49 AM IST
गकबेर्हा SA vs AUS 2nd Test : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना आज, 18 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील सामना गकबेर्हा येथील सेंट जॉर्ज पार्कवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. ऑस्ट्रेलियानं मालिकेतील पहिला कसोटी सामना दणदणीत विजयासह जिंकून मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आता दुसरा कसोटी सामना जिंकत टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान आयसीसी विश्व कसोटी चॅम्पियन दक्षिण आफ्रिका संघ मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल. तर दुसरीकडे, पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियन संघ विजय मिळवून मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा? : आतापर्यंत दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 103 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलियानं 55 सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 27 सामने जिंकले आहेत. 21 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 54 कसोटी सामन्यांपैकी ऑस्ट्रेलियानं 30, तर यजमान संघानं 16 सामने जिंकले आहेत. मात्र, मागील चार कसोटी मालिकांमध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने जिंकले आहेत.
गकबेर्हाची खेळपट्टी कशी असेल : गकबेर्हा येथील सेंट जॉर्ज पार्कची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना चांगली साथ देणारी मानली जाते. या वेळी खेळपट्टीवर भरपूर गवत असेल, मात्र खेळपट्टी थोडी संथ असू शकते. सुरुवातीच्या टप्प्यात वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट मिळण्याची शक्यता आहे. नंतर फलंदाजांना धावा करणं सोपं जाऊ शकते. दक्षिण आफ्रिकेला कागिसो रबाडा, एडन मार्कराम, टेंबा बावुमा आणि मार्को जॅनसेन यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलिया स्टीव्ह स्मिथ, मॅट रेनशॉ, जोश हेझलवुड, मिचेल स्टार्क आणि पॅट कमिन्स यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल.
Matchday -1! 🔥 It’s the eve of the second Dafabet Test as #TheProteas put the final touches on their preparations ahead of tomorrow’s action! 💪🇿🇦 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/SoWmzxn8Qj— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 17, 2026
दुसऱ्या कसोटीचं थेट प्रक्षेपण कधी, कुठं आणि कसं पाहावं : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना गरबेर्हा येथील सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल आणि नाणेफेक दुपारी 01:30 वाजता होईल. हा सामना भारतात युरो स्पोर्ट्स वाहिनीवर टीव्हीवर थेट प्रसारित केला जाईल. सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड ॲपवर उपलब्ध असेल.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 कशी असेल :
- दक्षिण आफ्रिका : एडेन मार्करम, मॅथ्यू ब्रीट्जके, डेविड बेडिंघम, टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मार्केस एकरमॅन, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे.
- ऑस्ट्रेलिया : ट्रॅविस हेड, निक मॅडिन्सन, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मॅट रेनशॉ, एलेक्स कॅरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पॅट कमिंस (कर्णधार), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.
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