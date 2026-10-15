W,W,W,W,W... एकाच ओव्हरमध्ये डबल हॅट-ट्रिकसह घेतल्या 5 विकेट! आफ्रिकन गोलंदाजाचा अफलातून कारनामा
दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज चॅड लेकॉकनं क्रिकेटच्या इतिहासात क्वचितच दिसणारा एक पराक्रम केला आहे.
Published : October 15, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई 5 Wickets in One Over : टी-20 क्रिकेटमध्ये, सलग तीन चेंडूंवर तीन बळी घेणं आणि हॅट-ट्रिक साधणं हे कोणत्याही गोलंदाजासाठी एक मोठं यश मानलं जातं. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज चॅड लेकॉकनं याहूनही पुढं जाऊन क्रिकेटच्या इतिहासात क्वचितच दिसणारा एक पराक्रम केला आहे. लेकॉकनं एकाच षटकात पाच बळी घेऊन, तसंच सलग चार चेंडूंवर चार बळी घेत डबल हॅट-ट्रिक साधून इतिहास रचला आहे. तो दक्षिण आफ्रिकेच्या टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात एकाच षटकात पाच फलंदाजांना बाद करणारा पहिला गोलंदाज ठरला आहे.
Chad Laycock takes 5 wickets in a single over against the Titans, including a hat trick !! W, 2, W, W, W, W Finishes with 6 wickets in 4 overs at an economy of 6.5, 4 of them bowled. https://t.co/7MV7Bna8Ki— ÆKM🎋 (@MarkramStan) October 14, 2026
19व्या षटकाचा थरार : वास्तविक, दक्षिण आफ्रिकेत खेळल्या सुरु असलेल्या टी-20 चॅलेंज लीगमध्ये क्वाझुलू-नताल इनलँड-टस्कर्स आणि टायटन्स यांच्यात पूल बी चा सामना खेळला जात होता. टस्कर्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. 18 षटकांत चार गडी गमावून 190 धावा केल्यामुळं टायटन्स मजबूत स्थितीत होते आणि एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेनं वाटचाल करत होते. मग 19 वं षटक टाकण्यासाठी आलेल्या चॅड लेकॉकनं सामन्याचं चित्रच पालटून टाकलं.
- पहिला चेंडू: लुईस डू प्लोयची विकेट
- दुसरा चेंडू: 2 धावा दिल्या
- तिसरा चेंडू: कर्णधार दयान गॅलीमची विकेट
- चौथा चेंडू: अफिवे म्न्यांडाची विकेट
- पाचवा चेंडू: जांको स्मिटची विकेट
- सहावा चेंडू: एसोसा आइहेवबाची विकेट
Five wickets in a single over 🤯 KwaZulu-Natal Inland's Chad Laycock achieved the extraordinary feat against Titans yesterday in South Africa's Pro20Cup 🔥 https://t.co/YzN1OpwsDJ— Cricinfo (@cricinfo) October 14, 2026
षटकाच्या शेवटच्या चार चेंडूंवर सलग चार बळी घेत त्यानं आपली डबल हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. या चमत्कारिक षटकामुळं टायटन्सची धावसंख्या अचानक 185/4 वरुन 195/9 झाली. लेकॉकनं आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये केवळ 26 धावा देऊन एकूण सहा बळी घेतले.
लुआन-ड्रे प्रिटोरियसचं अर्धशतक आणि टायटन्सचा 21 धावांनी विजय : लेकॉकच्या ऐतिहासिक कामगिरीनंतरही, टायटन्सनं 19.5 षटकांत 204 धावांचा डोंगर उभा केला. टायटन्ससाठी, सलामीवीर लुआन-ड्रे प्रिटोरियसनं 36 चेंडूंमध्ये 225 च्या धडाकेबाज स्ट्राईक रेटनं 81 धावा (11 चौकार, 4 षटकार) केल्या. 205 धावांचं लक्ष्य गाठताना, क्वाझुलू-नताल इनलँड-टस्कर्स 6 गडी गमावून 20 षटकांत केवळ 183 धावाच करु शकले. मायकल अर्लँकनं संघासाठी 56 धावांची झुंजार खेळी केली, पण तो आपल्या संघाला पराभवापासून वाचवू शकला नाही. टायटन्सनं हा रोमांचक सामना 21 धावांनी जिंकला.
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