मार्को जानसेननं गुवाहाटी कसोटीत विव्ह रिचर्ड्सचा 51 वर्षांचा जुना विक्रम मोडला; लिहिला नवा इतिहास
गुवाहाटी कसोटीत मार्को जानसेननं 93 धावा केल्या, त्याच्या डावात सात षटकार मारले. त्यानं विव्ह रिचर्ड्सचा ऐतिहासिक विक्रम मोडला.
गुवाहाटी Marco Jansen : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी पहिल्या डावात शानदार फलंदाजी करत संघाची धावसंख्या 489 पर्यंत नेली. पहिल्या डावात दक्षिण आफ्रिकेकडून सेनुरन मुथुसामी आणि मार्को जानसेन यांनी शानदार फलंदाजी केली. मुथुसामीनं 206 चेंडूत 109 धावा केल्या, ज्यामध्ये 10 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. तर मार्को जानसेननं 91 चेंडूत 93 धावा केल्या, ज्यामध्ये 6 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. तो केवळ 7 धावांनी आपल्या पहिल्या शतकापासून हुकला. मात्र या खेळीदरम्यान, तो विव्ह रिचर्ड्सचा एक महत्त्वाचा विक्रम मोडण्यात यशस्वी झाला.
मार्को जासेननं विव्ह रिचर्ड्सचा विक्रम मोडला : मार्को जानसेननं त्याच्या 93 धावांच्या खेळीदरम्यान 7 षटकार मारले, जे भारतात भारताविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात एकाच डावात सर्वाधिक षटकार आहेत. यापूर्वी वेस्ट इंडिजचे माजी क्रिकेटपटू व्हिव्ह रिचर्ड्स यांनी 1974 च्या दिल्ली कसोटीत सहा षटकार मारले होते. रिचर्ड्स व्यतिरिक्त, ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर मॅथ्यू हेडननंही भारताविरुद्धच्या एका डावात सहा षटकार मारले होते. 2001 च्या चेन्नई कसोटीत त्यानं हा पराक्रम केला आणि 203 धावा केल्या होत्या.
भारतात भारताविरुद्ध एका डावात सर्वाधिक षटकार :
- मार्को जानसेन - 7 (गुवाहाटी, 2025)
- विव्ह रिचर्ड्स - 6 (दिल्ली, 1974)
- मॅथ्यू हेडन - 6 (चेन्नई, 2001)
- इयान बोथम - 5 (दिल्ली, 1981)
- इम्रान खान - 5 (चेन्नई, 1987)
दक्षिण आफ्रिकेचा पहिल्या डावात मोठा स्कोअर : या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्या डावात 489 धावा केल्या. या दरम्यान, सेनुरन मुथुसामीनं त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील पहिलं शतक ठोकलं आणि 109 धावा करुन बाद झाला. मार्को जॅनसेनचं शतक हुकलं आणि तो 93 धावांवर बाद झाला. दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्या दिवशी 6 गडी गमावून 247 धावा केल्या होत्या, दुसऱ्या दिवशी शेवटच्या चार फलंदाजांनी मिळून 242 धावा जोडल्या. भारताकडून कुलदीप यादवनं गोलंदाजीत सर्वाधिक 4 बळी घेतले, तर रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांनी प्रत्येकी 2-2 बळी घेतले.
