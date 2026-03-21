ETV Bharat / sports

15 वर्षीय फलंदाजानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ठोकलं शतक; प्रस्थापित झाला नवा विश्वविक्रम

रवांडा महिला क्रिकेट संघाच्या फॅनी उटागुशिमानिंदेनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे.

Youngest Centurion in WT20Is
प्रातिनिधिक फोटो (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 21, 2026 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Youngest Centurion in WT20Is : रवांडा महिला क्रिकेट संघाच्या फॅनी उटागुशिमानिंदेनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. फॅनी उटागुशिमानिंदे तिच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पणात शतक झळकावणारी पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे. नायजेरिया आमंत्रण महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेदरम्यान लागोस इथं घानाविरुद्ध तिनं 65 चेंडूंमध्ये नाबाद 111 धावा केल्या.

शतक झळकावणारी सर्वात तरुण खेळाडू : फॅनी उटागुशिमानिंदे महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शतक झळकावणारी सर्वात तरुण फलंदाज देखील ठरली आहे. अवघ्या 15 वर्षे आणि 223 दिवसांची असताना तिनं हा इतिहास रचला. टी-20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पणात महिलांनी केलेल्या सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा मागील विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या कॅरेन रोल्टनच्या नावावर होता, तिनं 2005 मध्ये टॉन्टन इथं इंग्लंडविरुद्ध नाबाद 96 धावा केल्या होत्या.

टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये विश्वविक्रम : यापूर्वी, सर्वात कमी वयात शतक करण्याचा विक्रम युगांडाच्या प्रोस्कोव्हिया अलाकोच्या नावावर होता, ज्यानं 2019 मध्ये किगाली इथं मालीविरुद्ध वयाच्या 16 वर्षे आणि 233 दिवसांत 116 धावा केल्या होत्या. मात्र, फॅनी उटागुशिमानिंदे यांनी केवळ 15 वर्षे आणि 223 दिवसांत शतक झळकावून इतिहास रचला. पुरुष क्रिकेटमध्ये, चार फलंदाजांनी त्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पणात शतकं झळकावली आहेत, परंतु त्यापैकी कोणीही पूर्ण संघाचा सदस्य नाही.

रवांडानं केल्या 20 षटकांत 210 धावा : 2022 मध्ये फिलीपिन्सविरुद्ध 108 धावांवर नाबाद राहिलेला कॅनडाचा मॅथ्यू स्पावर्स या यादीत अग्रस्थानी आहे. फ्रान्सचा गुस्ताव्ह मॅकॉन हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू आहे. त्यानं वयाच्या 18 वर्षे आणि 280 दिवसांत हा पराक्रम केला. फॅनी उटागुशिमानिंदेच्या शतकामुळं रवांडानं 3 गडी गमावून 210 धावा केल्या. फॅनी उटागुशिमानिंदे व्यतिरिक्त, रवांडाचा मर्वेल उवासे 19 चेंडूंमध्ये 32 धावा करुन नाबाद राहिला.

घानाचा 122 धावांनी पराभव : घानाच्या गोलंदाजांनी 25 वाईड चेंडूंसह एकूण 28 अतिरिक्त धावा दिल्या. रवांडानं दिलेल्या 211 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, घाना 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 88 धावाच करु शकला. संघानं नियमित अंतरानं गडी गमावले आणि एकही फलंदाज खेळपट्टीवर टिकू शकला नाही. रवांडानं हा सामना 122 धावांनी जिंकला.

TAGGED:

YOUNGEST CENTURION
FANNY UTAGUSHIMANINDE RECORD
YOUNGEST CENTURION IN WOMENS T20IS
FANNY UTAGUSHIMANINDE CENTURY
YOUNGEST CENTURION IN WOMENS T20IS

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.