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French Open 2026: रशियाच्या 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवानं रचला इतिहास; च्वालिन्स्काला हरवून जिंकलं पहिलं ग्रँड स्लॅम

रशियन युवा टेनिस स्टार मीरा आंद्रीवानं 2026 फ्रेंच ओपन महिला एकेरीचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला.

French Open 2026
मीरा आंद्रीवा (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 9:56 AM IST

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पॅरिस French Open 2026 : रशियन युवा टेनिस स्टार मीरा आंद्रीवानं 2026 फ्रेंच ओपन महिला एकेरीचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात, 19 वर्षीय आंद्रीवानं पोलंडच्या माजा च्वालिन्स्काला 6-3, 6-2 असं पराभूत करुन आपलं पहिलं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावलं. या विजयामुळं, आंद्रीवा ही 1992 मध्ये वयाच्या 18 व्या वर्षी विजेतेपद जिंकणाऱ्या मोनिका सेलेस नंतरची सर्वात तरुण महिला फ्रेंच ओपन चॅम्पियन ठरली आहे.

अंतिम सामन्यात आंद्रीवाचं वर्चस्व : आपल्या पहिल्या ग्रँड स्लॅम अंतिम सामन्यात खेळताना मीरा आंद्रीवानं सुरुवातीपासूनच दमदार खेळ दाखवला. तिनं दोन्ही सेटमध्ये आपल्या प्रतिस्पर्धीची सर्व्हिस लवकर ब्रेक केली आणि सामन्यावर आपली पकड कायम ठेवली. जागतिक क्रमवारीत आठव्या क्रमांकावर असलेल्या आंद्रीवानं आपल्या उत्कृष्ट बेसलाइन शॉट्स, चपळ हालचाली आणि अचूक सर्व्हिसच्या जोरावर 24 वर्षीय च्वालिन्स्काला संपूर्ण सामन्यात दबावाखाली ठेवलं. पोलिश खेळाडूनं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती आंद्रीवाच्या सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक खेळासमोर टिकू शकली नाही.

च्वालिन्स्काचा अविस्मरणीय प्रवास : माजा च्वालिन्स्का अंतिम फेरीत हरली, पण तिचा प्रवास या स्पर्धेतील सर्वात प्रेरणादायी कथांपैकी एक होता. जागतिक क्रमवारीत सुमारे 114 व्या स्थानावर असलेल्या च्वालिन्स्कानं पात्रता फेरीतून या स्पर्धेत प्रवेश केला होता. अंतिम फेरी गाठण्यासाठी तिनं सलग नऊ सामने जिंकले आणि पात्रता फेरीतून फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी ती पहिली महिला ठरली. तिच्या चिकाटीनं आणि प्रभावी कामगिरीनं जगभरातील टेनिस चाहत्यांची मनं जिंकली.

उपांत्य फेरीत दाखवली ताकद : अंद्रीवानं उपांत्य फेरीत 15 व्या मानांकित मार्टा कोस्त्युकला 6-1, 6-3 नं हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. गेल्या काही वर्षांपासून क्ले कोर्टवरील तिच्या कामगिरीत सातत्यानं सुधारणा झाली आहे आणि तिनं यापूर्वी रोलँड गॅरोसमध्ये उपांत्यपूर्व आणि उपांत्य फेरी गाठली आहे.

कारकिर्दीतील सर्वोच्च क्षण : 2026 चं फ्रेंच ओपन विजेतेपद हे मीरा अंद्रीवाच्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च यश आहे. वयाच्या अवघ्या 19व्या वर्षी ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकून, तिनं भविष्यातील महिला टेनिसमधील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक म्हणून आपलं स्थान पक्कं केलं आहे. हा विजय केवळ तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पाच नाही, तर हे देखील सिद्ध करतो की आंद्रीवा येत्या अनेक वर्षांपर्यंत महिला टेनिसवर आपलं वर्चस्व कायम ठेवू शकते.

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TAGGED:

MIRRA ANDREEVA
FRENCH OPEN WOMENS SINGLE TITLE
YOUNGEST PLAYER AFTER 1992
FRENCH OPEN 2026
MIRRA ANDREEVA

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