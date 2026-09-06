जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या रुमेश पाथिरागेनं जिंकली डायमंड लीग; 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच श्रीलंकन खेळाडू
श्रीलंकेचा भालाफेकपटू रुमेश थरंगा पाथिरागेनं इतिहास रचला आहे. डायमंड लीगचं विजेतेपद पटकावणारा तो पहिला श्रीलंकन खेळाडू ठरला आहे.
Published : September 6, 2026 at 10:51 AM IST
मुंबई Rumesha Tharanga : श्रीलंकेचा भालाफेकपटू रुमेश थरंगा पाथिरागेनं इतिहास रचला आहे. डायमंड लीगचं विजेतेपद पटकावणारा तो पहिला श्रीलंकन खेळाडू ठरला आहे. जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या भालाफेकपटू रुमेशनं ब्रुसेल्समधील किंग बॉडविन स्टेडियमवर डायमंड लीग फायनल्स जिंकून आपल्या दमदार हंगामाची यशस्वी सांगता केली.
तिसऱ्या प्रयत्नात केला 89.04 मीटरचा थ्रो : 23 वर्षीय रुमेशनं किंग बॉडविन स्टेडियमवर आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात 89.04 मीटर भालाफेक करुन विजय मिळवला. पोलंडचा डेव्हिड वॅग्नर 87.47 मीटर भालाफेकीसह दुसऱ्या स्थानी राहिला. त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचा माजी ऑलिम्पिक विजेता केशॉर्न वॉलकॉट यानं 83.99 मीटर भालाफेकीसह हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली आणि तिसरं स्थान पटकावलं. तर ग्रेनेडाचा दोन वेळचा विश्वविजेता अँडरसन पीटर्स 83.70 मीटर भालाफेकीसह चौथ्या स्थानी राहिला.
RUMESH PATHIRAGE WINS DL FINALS! 💎— The Khel India (@TheKhelIndia) September 5, 2026
- With a massive throw of 89.04m, Rumesh Tharanga Pathirage became first Sri Lankan 🇱🇰 to win Diamond League Final Title!
MUCH DESERVING WINNER!!! 🙌 pic.twitter.com/2NbLVJatZg
जिंकल्यानंतर काय म्हणाला रुमेश : जेतेपद जिंकल्यानंतर रुमेश म्हणाला, "डायमंड लीगचा अंतिम सामना जिंकणारा मी पहिला श्रीलंकन खेळाडू आहे आणि याचा मला खूप अभिमान वाटतो. मी डायमंड लीगमध्ये स्पर्धा करण्यास खूप उत्सुक होतो आणि अंतिम सामना जिंकल्याचा मला खूप आनंद आहे. मला माहित आहे की आज मी 89.04 पेक्षा खूप चांगली कामगिरी करु शकलो असतो, पण परिस्थिती कठीण होती. मला अतिथंड तापमानाची सवय आहे. मी पुढील काही वर्षांत स्पर्धेचा विक्रम मोडण्याचा प्रयत्न करेन."
हंगामात जिंकल्या चार स्पर्धा : या विजयासह, या श्रीलंकन खेळाडूनं एक उल्लेखनीय डायमंड लीग मोहीम पूर्ण केली. संपूर्ण हंगामात दमदार कामगिरी केल्यानंतर तो सर्किट लीडर म्हणून अंतिम फेरीत दाखल झाला होता. रुमेशनं या हंगामात त्याच्या पाच डायमंड लीग स्पर्धांपैकी चार जिंकल्या. रबातमध्ये त्यानं आपल्या मालिकेतील पदार्पणात दुसरं स्थान पटकावलं. त्यानंतर त्यानं रोम आणि झुरिचमध्ये 92 मीटरपेक्षा जास्त थ्रो करुन सर्वकालीन अव्वल 10 थ्रोअर्समध्ये स्थान मिळवलं.
रोममध्ये केला होता 92.62 मीटरचा थ्रो : रोममध्ये रुमेशनं केलेल्या 92.62 मीटरच्या जागतिक-अग्रणी थ्रोमुळं त्याला या हंगामात जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळविण्यात मदत झाली. दरम्यान, 2022 डायमंड लीग चॅम्पियन असलेला भारतीय स्टार नीरज चोप्रा दुखापतीमुळं अंतिम सामन्यात सहभागी होऊ शकला नाही.
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